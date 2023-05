ADFC-Fahrradklimatest: Schlechte Ergebnisse für Landkreis Diepholz

Von: Fabian Pieper

Der Radweg an der Gesseler Straße in Syke ist an manchen Stellen sehr huckelig. Der ADFC hat seinen Fahrradklimatest 2022 veröffentlicht. Der Landkreis Diepholz schneidet schlecht ab. © Daria Rembielinski

Beim ADFC-Fahrradklimatest haben die Kommunen des Landkreises Diepholz, für die genug Stimmen abgegeben wurden, schlecht abgeschnitten.

Landkreis Diepholz – Bassum ist für Radfahrer ein unangenehmes Pflaster. Das ist zumindest die Erkenntnis, die der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) mit seinem Fahrradklimatest 2022 zutage gefördert haben will. Demnach finden Radfahrer in Syke, Weyhe, Sulingen und Diepholz bessere Bedingungen vor. Am besten abgeschnitten hat im Landkreis Diepholz die Gemeinde Stuhr.

Vorsicht bei der Bewertung: ADFC-Fahrradklimatest ist keine repräsentative Umfrage

Alle zwei Jahre sammelt der ADFC deutschlandweit im Rahmen seiner nicht repräsentativen Umfrage Meinungen zur Fahrradfreundlichkeit sämtlicher Kommunen. Die Teilnehmer – rund 245 000 waren es bei der aktuellen Ausgabe – können dabei zu 27 Fragen Bewertungen auf einer sechsstufigen Skala abgeben. Ist Radfahren in meiner Kommune eher Spaß oder Stress? Tut die Kommune viel oder wenig für den Radverkehr? Fühlen sich Radfahrer sicher oder gefährdet? Sind Ziele zügig oder nur über Umwege zu erreichen?

Haben in einer Kommune ausreichend Personen an der Umfrage teilgenommen, fließt sie in die Statistik ein – deshalb fehlen Kommunen wie beispielsweise Twistringen oder Barnstorf komplett. Die vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr geförderte Befragung lief vom 1. September bis zum 30. November vergangenen Jahres. Nun sind die Ergebnisse veröffentlicht worden.

Die wirken ernüchternd: Zwar landete beispielsweise die Gemeinde Stuhr von 447 teilnehmenden Kommunen auf Platz 153 und damit fast im vorderen Drittel; die Gesamtbewertung in einer Form einer Schulnote entspricht allerdings nur einer 3,9. Syke (Platz 169, Note 3,9), Weyhe (197, 3,9), Sulingen (250, 3,9) und Diepholz (256, 4,0) schneiden ähnlich ab. Bassum liegt abgeschlagen mit einer Gesamtnote von 4,1 auf Platz 336 und damit im hinteren Drittel des deutschlandweiten Vergleichs.

Besonders negativ aufgefallen seien den Teilnehmern in Bassum vor allem der fehlende Fahrradverleih und öffentliche Fahrräder, die Oberfläche der Radwege sowie die begrenzten Möglichkeiten der Fahrradmitnahme im ÖPNV. Die Radwege-Oberfläche wurde auch in Diepholz, Sulingen, Weyhe und Syke bemängelt. Fehlende öffentliche Fahrräder senkten in Diepholz, Syke und Stuhr den Schnitt.

Mit Ausnahme von Weyhe und Sulingen: Deutliche Verschlechterungen im Vergleich zu 2021

Auffällig ist zudem: Im Vergleich zum Ergebnis des Fahrradklimatests vor zwei Jahren haben sich mit Ausnahme von Weyhe und Sulingen die Landkreis-Kommunen zum Teil stark verschlechtert. Bassum war damals mit einer Gesamtnote von 3,5 auf Platz 76 von 415 ausgewerteten Kommunen, Syke mit einer 3,5 sogar auf Platz 58.

Es stellt sich allerdings die Frage, wie diese Zahlen einzuordnen sind. Haben in Sulingen immerhin 131 Menschen an der Umfrage teilgenommen, sind Kommunen wie Bassum (58 Teilnehmer) und Stuhr (53) gerade so über die Schwelle von 50 Bewertungen gerutscht. Für die Vorsitzende des ADFC-Kreisverbands, Margret Peters, sind die Ergebnisse daher mit Vorsicht zu genießen: „Ich weiß nicht, wer im einzelnen teilgenommen hat“, sagt sie. Die Weyherin verweist auf die Subjektivität der Bewertungen und betont, dass diese nicht repräsentativ seien.

Ohnehin schätzt Peters eine andere Art der Datenerhebung: „Ich messe Gesprächen weitaus mehr Bedeutung bei. Wir befinden uns mit den Kommunen im Austausch und werden gehört. Das ist wichtiger.“ Deshalb sei der ADFC teils in den kommunalen Bauausschüssen vertreten. So könne er die Belange der Fahrradfahrer vor den Gemeinden vertreten.

Dennoch sagt Margret Peters mit Blick auf die eher schwachen Gesamtbewertungen der Landkreis-Kommunen: „Verbesserungsbedarf gibt es überall.“ Konkret werden will sie jedoch nicht, denn das sei ein „weites Feld“, wie sie mit einem Lachen sagt. Das im Vergleich gute Ergebnis der Gemeinde Stuhr schreibt sie dem Radwegeverkehrskonzept zu: „Da tut sich allerhand.“