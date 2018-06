„Wir sind am Ziel – und die Lehrer am Ende“

Abschlussfeier an der Oberschule Bassum

+ © Kreykenbohm Klaus-Dieter Sprenger (Kreissparkasse, links) und Maik Bandorski (Volksbank, rechts) zeichneten Schüler aus, die sich durch ihr soziales Engagement hervorgetan haben: Finja Lemke (von links), Kamar Barri, Sören Freese, Hannes Raven und Lara Näther. © Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Überraschend ehrlich und ungeschönt ließ Schulleiter Cord Mysegaes die Jahre mit den Schülern seiner Oberschule, die gestern ihre Abschluszeugnisse bekamen, Revue passieren. „Als ihr zu uns kamt, wart ihr erfrischend strebsam und neugierig. Dann machte sich Bequemlichkeit breit. In der achten Klasse kam die Rebellion, wo ihr teilweise auch aggressiv gegen Lehrer wart. In der Neunten wurdet ihr entspannter, und in der zehnten Klasse habt ihr Verantworetung übernommen – für euch und andere.“