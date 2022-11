Abschied nach mehr als drei Jahrzehnten

Zum Abschied hatte Ewald Jahn viele Hände zu schütteln. Er verlässt den Vorstand auf eigenen Wunsch. Dr. Annette Abhau, André Reich, Mathias Abhau und Marc Schumacher bedanken sich bei ihm für den jahrelangen Einsatz mit einem Präsentkorb. © Förderverein

Ewald Jahn verlässt den Vorstand des Fördervereins Tierpark Petermoor auf eigenen Wunsch. Nachfolgerin wird Dr. Anette Abhau.

Bassum – Bevor Dr. Annette Abhau einstimmig als neue Vorsitzende des Tierpark-Fördervereins gewählt wurde, blickte Ewald Jahn noch einmal in seinem Rechenschaftsbericht auf das vergangene Jahr zurück. Hierbei hob er die zahlreichen Zuchterfolge bei den Kängurus, Nandus, Ziegen, Schafen und insbesondere bei den selten in Zoos gezeigten Felsensittichen hervor.

Stolz war man laut Mitteilung besonders auf die Auszeichnung des Internetportals „familienausflug.info“. Mehr als 6,6 Millionen Onlinebewertungen verzeichnet diese Plattform mittlerweile und für das Bundesland Niedersachsen wurde der Bassumer Tierpark auf Platz drei der „Top-Ausflugsziele“ Niedersachsens gewählt. „Eine eindrucksvolle Bestätigung für die Stadt Bassum als Betreiberin des Tierparks und die Arbeit der Mitglieder des Fördervereins, der sich auf die Fahne geschrieben haben, den Tierpark immer wieder attraktiver für die Besucher zu machen“, schreibt der Verein.

Auch gab Jahn einen Ausblick auf die bereits geplanten Bauvorhaben, die in naher Zukunft in die Tat umgesetzt werden sollen. So wird es einen außerschulischen Lernort geben. Dieses neue Gebäude darf zukünftig auch gerne von anderen Besuchergruppen genutzt werden.

Zudem sollen im Asienbereich Stachelschweine in den Bassumer Tierpark einziehen. In diesem Bereich soll die Wegeführung geändert werden. Störende Zäune sollen in den Boden abgesenkt und Gräben geschaffen werden, sodass sich die Bewohner des „Petermoors“ besser beobachten lassen.

Ewald Jahns bisherige Stellvertreter Dr. Annette Abhau und Marc Schumacher ließen es sich an diesem Abend nicht nehmen, Ewald Jahn im Namen aller Vereinsmitglieder ein großes Dankeschön für den beispiellosen Einsatz während seiner mehr als dreißig Jahre anhaltenden Vorstandstätigkeit auszusprechen.

Bürgermeister Christian Porsch fand ebenfalls lobende Worte für Jahns Einsatz für den örtlichen Tierpark und ging sogar soweit, Ewald Jahn als „Gesicht des Tierparks“ zu bezeichnen.

Schumacher führte aus, dass es insbesondere all die Baumaßnahmen im Tierpark in der vergangenen Zeit waren, die Jahn federführend plante und deren Umsetzung er begleitete. Sein Fachwissen auf diesem Gebiet werde in der kommenden Zeit schwer zu ersetzen sein.

Dr. Annette Abhau, die ebenso wie Andre Reich als neuer erster stellvertretender Vorsitzende, Matthias Abhau als Rechnungsführer und Frank Stubbmann als neuer Kassenprüfer einstimmig gewählt wurde, möchte in Zukunft die Besucher des Tierparks vor Ort auch vermehrt auf Artenschutz und den Umweltschutz aufmerksam machen.