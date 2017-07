„941 Tangas in use Waschmaschin“

Matthias Stührwoldt liest in Hallstedt

+ Überglücklich war Emma Peters aus Bramstedt, als sie sich ihr Textblatt von Autor Matthias Stührwoldt signieren ließ. - Foto: usm

Hallstedt - „Dat wat hüttodags an de Bostenhullers to veel is, is an de Unnerbüxen to wenig.“ Matthias Stührwoldt, Autor plattdeutscher Kurzgeschichten hat sich den Spaß gemacht und den Stringtanga einer Tochter gewogen. 8,5 Gramm wog der nur. „Ik heb dat mit den Daschenrekner utrekent: in use Waschmaschin passt 941 Stück davun“, betont der Geschichtenerzähler aus Schleswig-Holstein am Samstagabend im Göpel in Hallstedt.