Bassumer sind mit 75 Jahren nach Teneriffa ausgewandert

Von: Anke Seidel

Teilen

Luise und Heinrich Fischer in ihrem neuen Heimatort © privat

Luise und Heinrich Fischer haben ihre tiefen Wurzeln in Bassum gekappt und sind mit 75 Jahren, zwei Jahre nach der Goldenen Hochzeit, ausgewandert.

Bassum – Auf ihrer Sehnsuchtsinsel Teneriffa wollen sich mit Tochter Nicole, ihrem Schwiegersohn sowie Enkelin Joy Maxime und deren Oma väterlicherseits ein neues Leben aufbauen: Familie unter Palmen – mit vier Katzen und einem Hund.

Im Norden Teneriffas (den genauen Wohnort möchten die Fischers nicht in der Zeitung lesen) baut sich die Familie eine neue Heimat auf, hat eine weiße Finca gekauft. Noch sind die Renovierungsarbeiten nicht abgeschlossen. Deshalb lebt sie zurzeit in einem befristet gemieteten Haus. In ihrem neuen Leben sind die Fischers gut angekommen. Das beweisen viele Fotos von einer Traumkulisse mit Palmen und Meerblick oder der fröhlichen Familie. Dazu die Zeilen: „Bei 34 Grad am Haus angekommen. Traumgarten. Alles so schön grün. Einfach eine andere Welt.“

Als am 13. Dezember in ihrer alten Heimat Eisregen für Chaos sorgte, sonnte sich das Ehepaar bei 26 Grad auf der Dachterrasse: „Wir kommen uns vor wie in einem Traum, so schön.“ Heute feiern sie ein ganz besonderes Weihnachtsfest. Gemütlich, mit gutem Essen und Klaviermusik, schreibt Heinrich Fischer zu einem Video vom Haus.

Luise und Heinrich Fischer vor ihrer Abreise mit dem Foto ihrer Finca. © Anke Seidel

Rückblende: Der 2. Dezember ist ein kalter Wintertag in Bassum, trübes und nasskaltes Wetter bei mehr als bescheidenden zwei Grad. Im Wohnzimmer von Luise und Heinrich Fischer, das nur noch spartanisch möbliert ist, tragen die Esszimmerstühle und ein paar andere Möbelstücke Nummern. Per Container werden sie nach Teneriffa verschifft, werden in ihrer neuen Finca so etwas wie stumme Zeugen aus einem ganz anderen Leben sein.

Denn als Heinrich und Luise Fischer 1980 in ihr Eigenheim in Bassum eingezogen waren, hätten sie sich einen Lebensabend auf Teneriffa kaum vorstellen können. Ihre Tochter Nicole und ihr Sohn André sind in diesem Haus groß geworden, das die Eltern mit viel Herzblut zu einem gemütlichen Zuhause gemacht haben.

Längst sind die Kinder erwachsen, und Tochter Nicole hat sich mit ihrer Familie für eine neue Lebensperspektive auf Teneriffa entschieden. Deshalb stellt sich für Luise und Heinrich Fischer die Frage: Ziehen wir mit? Schließlich sind sie zufrieden mit ihrem Leben in Bassum, „bis auf die kleinen Alltagssorgen, die alle haben“.

Im Mai treffen Luise und Heinrich Fischer die Entscheidung

Im Mai treffen Luise und Heinrich Fischer die Entscheidung: „Ja, wir wandern aus!“ Denn Tochter Nicole hat als Musiklehrerin schon eine Arbeitsstelle auf Teneriffa gefunden. Schon im Frühjahr hatten ihre Eltern sie für einige Wochen besucht – und festgestellt, dass ihnen das Klima gesundheitlich sehr guttut.

Als äußerst wohltuend haben sie diese Zeit empfunden. „Ich war gleich verliebt, als ich ankam“, sagt der Bassumer schmunzelnd. Zumal ein deutscher Arzt in der Nähe praktiziere, „und Lidl und Aldi sind gleich um die Ecke“. Es war ein Urlaub unter Palmen, der jetzt zum Lebensabend im sonnigen Klima mit Blick aufs Meer wird.

Seit ihrer Entscheidung haben Luise und Heinrich Fischer ihr Leben in Bassum, so könnte man sagen, Stück für Stück noch einmal in der Hand gehabt – Hausrat und Dinge, die sie in ihrem neuen Leben nicht mehr brauchen, auf einem Tisch vor ihrem Haus platziert: zu verschenken! „Man glaubt ja gar nicht, was man in vierzig Jahren alles zusammen sammelt“, lacht Heinrich Fischer.

Ist es nicht schwer, sich von allem Vertrauten zu verabschieden?

Aber ist es nicht schwer, sich von allem Vertrauten zu verabschieden? „Für mich war es nicht schwierig“, antwortet Heinrich Fischer. „Für mich schon“, sagt seine Frau Luise. Denn ihre Zwillingsschwester Irmgard, zu der sie ein ganz besonderes Verhältnis hat, lebt in Nienburg. „Aber sie kommt natürlich zu Besuch und kann so lange bleiben, wie sie will“, versichert Heinrich Fischer. Das gilt auch für Sohn André, Schwiegertochter Monique und ihre beiden Töchter Lea und Fiona: „Sie sind immer herzlich eingeladen!“

Auf dem Tablet zeigt Heinrich Fischer stolz die weiße Finca mit Meerblick, das neue Zuhause. Vier Wohneinheiten habe das Haus. „Es wird gerade noch gründlich renoviert“, erklärt der 75-Jährige. Deshalb hat die Familie zunächst für acht Wochen ein anderes Domizil angemietet – ein Intermezzo, das die Vorfreude noch einmal erhöht. Luise Fischer hat genaue Vorstellungen davon, wie ihr neues Wohnzimmer eingerichtet werden soll: „Ich will es gemütlich haben!“, sagt sie entschieden – und freut sich auf Familienzusammenkünfte in besonders heimeliger Atmosphäre.

Vieles wollen sie auf Teneriffa neu anschaffen.

Vieles wollen sie auf Teneriffa neu anschaffen. Ein paar deutsche Möbel, 16 Umzugskartons und sechs Koffer – das ist alles, was die Auswanderer aus Bassum mitgenommen haben. Und ihre drei Katzen natürlich, für die sie eine sichere Reise in die neue Heimat organisiert haben. Die Stubentiger verstehen sich prima mit Hund und Katze der Familie ihrer Tochter. Tierisch gut, sozusagen.

Wie wollen die 75-Jährigen ihren Alltag auf der Insel gestalten? Heinrich Fischer muss nicht lange überlegen: „Ausruhen! Das Rentnerdasein genießen!“ Außerdem möchte er gern viel Neues kennenlernen, den Rosengarten in Santa Cruz zum Beispiel. Vor allem aber möchte das Ehepaar eines genießen: „Einfach in den Tag hineinleben. Keine Sorgen mehr, keinen Stress“, sind sich beide einig und schauen sich lächelnd an: „Wir wohnen da, wo andere Urlaub machen!“

Ihr Haus in Bassum haben sie verkauft. Sie sind mit ihren Nachfolgern sehr zufrieden: „Die passen richtig gut in die Nachbarschaft.“