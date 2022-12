„Es ist ein trauriges Ende“: Das Modehaus Lammers schließt in Bassum nach über 50-jährigem Bestehen

Von: Marcel Prigge

Hat nur noch wenige Tage geöffnet: das Modehaus Lammers an der Bremer Straße in Bassum. © Prigge

Ein Bassumer Traditionsgeschäft muss gehen: Das Modehaus Lammers an der Bremer Straße wird zum Jahresende seine Türen schließen.

Bassum – Die Schaufenster und Auslagen sind leer, das große Räumungsverkauf-Plakat ist mehr als offensichtlich angebracht: Das Modehaus Lammers an der Bremer Straße in Bassum gibt sein Geschäft auf und hat nur noch bis zum Jahresende geöffnet. Ein Bassumer Traditionsgeschäft muss schließen.

Modehaus Lammers in Bassum: Nach mehr als 50 Jahren Geschäftsaufgabe

„Ja, es ist ein trauriges Ende“, sagt Geschäftsgründer Günter Lammers. Nach mehr als 50 Jahren muss er sein Modehaus in Bassum, in dem es auf etwa 850 Quadratmetern Verkaufsfläche Mode für den Mann gab, zum Ende dieses Jahres aufgeben. Und das, obwohl es „geschäftlich richtig rund lief“. Auch Corona und die Inflation seien nicht die primären Auslöser zur Schließung gewesen.

„Es ist natürlich vieles zusammengekommen“, berichtet Lammers. Und sicherlich habe es hier und da mal gehakt. Einer der Hauptpunkte der Geschäftsaufgabe könne jedoch ausgemacht werden. „Es ist der akute Personalmangel“ erklärt Lammers, der kein Geheimnis aus der Geschäftssituation in Bassum gemacht hatte. „Wir haben einfach zu wenig Leute. Das haben wir auch unseren Kunden erzählt.“

Räumungsverkauf: Bis zum 31. Dezember haben Kunden noch die Möglichkeit, im Geschäft in Bassum einzukaufen. © Prigge

Gerne hätte er neues Personal eingestellt und auch mit verschiedenen Arbeitsämtern stand der Gründer bereits in Kontakt. Diese berichteten ihm von mehr als 20 arbeitssuchenden Personen, die potenziell für seine beiden Geschäfte in Lohne und Bassum infrage gekommen wären. „Gemeldet hat sich von ihnen aber kein Einziger“, bedauert der Geschäftsmann.

Erst Schneiderlehre, dann Selbstständigkeit: Günter Lammers gründete er im Jahr 1962 in Lohne sein erstes Modehaus

Vor 68 Jahren habe Lammers seine Schneiderlehre begonnen. Acht Jahre später zog es ihn dann bereits in die Selbstständigkeit. Gemeinsam mit seinem Vater Julius Lammers gründete er im Jahr 1962 in Lohne sein erstes Modehaus. Sein Geschäftssinn und die Mode seien ihm dabei praktisch in die Wiege gelegt worden. Schon Großvater Franz Taphorn war Schneider in Lohne.

Nach der Geschäftsgründung sei das Unternehmen stetig weiter ausgebaut worden. „Vor rund 50 Jahren haben wir dann in Bassum eröffnet“, sagt Lammers und erörtert, dass die Stadt damals anders aussah. Die Bremer Straße sei die größte Einkaufsstraße in Bassum gewesen, die wichtigsten und angesehensten Geschäfte waren dort zu finden. „Mittlerweile ist alles an die Bahnhofstraße gezogen.“

Lokal- und Bundespolitik in der Verantwortung: Dezentralisierung in den Ortschaften führte zu weniger Kundschaft

Der Modehausgründer sieht es als weiteres Geschäftsproblem an, dass die Lokal- und Bundespolitik in der Vergangenheit in den Ortschaften auf eine Dezentralisierung der Geschäfte gesetzt habe. „Alle sollten nach Außen“, bilanziert Lammers. Der Kundenstrom vor Ort sei zwar etwas weniger geworden, dennoch habe er am Geschäft an der Bremer Straße festgehalten. Und trotz dieser Umstände habe es in der Vergangenheit keinen Mangel an Kunden gegeben.

Auch das Hauptgeschäft in Lohne, das mittlerweile knapp 2700 Quadratmeter fasst, laufe gut und ist nach Firmenangaben der größte Anbieter für Herrenmode zwischen Osnabrück, Bremen und Oldenburg.

Der Geschäftsmann habe mit seinen beiden Geschäften viel erreicht und auch „altersbedingt muss ich nicht mehr unbedingt weiter machen“, sagt Lammers und blickt auf seine Geschäftsjahre zurück. Trotzdem hätte er am liebsten das Geschäft in Bassum weitergeführt.

Die Idee der Filialschließung sei auch von den Arbeitnehmern selbst gekommen. Im September und Oktober habe es Gespräche gegeben. Der Vorschlag des Personals: Damit das Geschäft mit den vorhandenen Kräften weitergeführt werden kann, müsste die Filiale in Bassum pro Woche drei Tage die Woche mehr schließen. Das sei aber nicht leistbar gewesen, sagt Lammers. Was aus dem Gebäude an der Bremer Straße werden soll, sei zurzeit noch nicht klar. Das Hauptgeschäft in Lohne habe jedoch weiterhin geöffnet. „Solange wir noch Personal haben.“