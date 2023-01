Barmeister Johannes Bak: Vom Kellner zum Vorsitzenden

Barmeister Johannes Bak ist seit 50 Jahren Mitglied der Deutschen Barkeeper-Union. © Gregor Hühne

Johannes Bak ist seit fünf Jahrzehnten in der Deutschen Barkeeper-Union. In dieser Zeit wurde er deutscher Cocktail-Meister und reiste durch das ganze Land. Als Barkeeper, Barchef und Vorsitzender der Vereinigung blickt er nun auf seine Erlebnisse zurück. In Erinnerung blieben ihm nicht nur Gäste, die nicht mit ihren Ehefrauen in der Hotellobby erschienen.

Bassum – Johannes Bak ist seit fünf Jahrzehnten Mitglied in der Deutschen Barkeeper-Union (DBU). Im November erhielt er die Ehren-Urkunde des Vereins überreicht. In dieser Zeit in der Gastronomie, die Bak im Jahr 1970 als Jungkellner begann, arbeitete er sich durch die Gewerke über den Posten eines Barchefs bis hin zum Vorsitzenden der DBU. Zwölf Jahre stand Bak der Vereinigung vor und setzte Akzente.

In den Jahren habe das Barkeeper-Handwerk große Veränderungen erlebt, blickt Bak im Gespräch mit der Kreiszeitung zurück. Anfangs, als kaum jemand Limetten kannte, gab es in Deutschland nur einen Sirup, heute sind es mehr als 100. „Gin und Wodka gab es schon immer, aber die Auswahl hat zugenommen.“

Gerne erinnert sich Bak an seine Zeit im Bremer Parkhotel. Da habe er viel von seinem Mentor Rudolf Streif gelernt, der dort rund 25 Jahre Barchef war. Schlussendlich übernahm Bak acht Jahre lang den Posten des Barchefs und trat damit „in ziemlich große Schuhe“, wie er hochachtungsvoll sagt.

Zeitweilig arbeitete der junge Bak in New York, absolvierte die Prüfung zum Barmeister vor der Industrie- und Handelskammer in München, gewann 1990 mit seinem „Pinkie“ die Deutsche Cocktail-Meisterschaft. Es folgte die Teilnahme an der Cocktail-Weltmeisterschaft in Mexiko.

Die Namensgebung sei für Cocktail-Kreateure vielleicht das Schwierigste, so Bak. „Den Drink erfinden, ist das eine, dem Kind einen Namen geben, das andere.“ Sein Pinkie ist ein Mix aus Gin, Kokos sowie Orangen- und Ananassaft. „Das hat den Leuten geschmeckt“, erinnert sich der Cocktail-Meister. Daneben zählen das Aussehen und der Geruch des Getränks. Eine Jury achtete damals darauf, dass er bei der Zubereitung genau war: Das Eis nicht mit den Händen berühren, nichts dürfe tropfen, das eingereichte Rezept müsse genau angewendet werden.

Johannes Bak in jungen Jahren. © Privat

Zu der Zeit habe Bak bereits in Bassum gewohnt, wo seine Eltern lebten. 30 Jahre lang führte er das Bassumer Gasthaus Haake an der Langen Straße. Das Haus schloss 2016, das Grundstück verkaufte er an einen Investor. Der ließ das Gebäude abreißen und baute an selber Stelle ein modernes Mehrparteienwohnhaus. In dem Neubau wohnt Johannes Bak mit seiner Frau seit 2018.

Vor 18 Jahren gründete Bak mit zwei Mitstreitern die Bassumer Wirtegemeinschaft. Auch künftig wollen sie weiter Events machen und Konzerte in der Stadt begleiten wie das städtische Wein- und Stadtfest.

Nicht alles, was heute als Cocktail verkauft wird, sei auch ein Cocktail. So gibt es Sours, Longdrinks und so weiter, weiß der Experte. Trotz Unkenntnis und Inflation („Preiskarussell dreht sich sehr schnell“) sieht er die Zukunft des Getränke-Mischens als gesichert: Cocktails wurden immer getrunken und waren immer teure Getränke. Jedoch sollten Barkeeper niemals an den Zutaten sparen. „Zu einem guten Cocktail gehören auch gute Zutaten und ein gutes Glas“, schwärmt Bak.

„Manchmal ist ein Barkeeper aber auch ein Beichtvater für Barbesucher“, sagt Bak. „Für einen Barkeeper ist Diskretion wichtig. Manchmal kommt ein Gast ja nicht mit seiner Ehefrau.“ Dann übersehe man das.

Auch an die Zeit als Vorstand und aktives Mitglied im DBU erinnert sich Bak gern. „Der Verband lebt von der Veränderung“, attestiert er, „wenngleich das manchmal schwerfällt“. Weitermachen wie bisher gehe nicht immer. Monatliche Treffen des Verbands wurden in E-Mail-Verkehr und WhatsApp-Gruppen ausgelagert, Veranstaltungen bekämen einen modernen Touch, so Bak. „Dennoch sollte auch die Tradition respektiert werden.“

Seit 2017 ist Johannes Bak nun in Rente. So ganz will er die Barkeeperei nicht hinter sich lassen. Hin und wieder finden Durstige ihn daher bei Garbs in Weyhe hinter dem Tresen. „Das macht mir riesig Spaß“, sagt er. Das liege auch daran, „weil ich nicht arbeiten muss“, freut er sich über die ausfüllende Tätigkeit.