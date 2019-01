30-Jährige stirbt nach Frontalzusammenstoß bei Nordwohlde

Diepholz - Eine 30 Jahre alte Frau ist am Freitagnachmittag nach einem Unfall auf der B 51 in Höhe Nordwohlde gestorben.

Ein 39-jähriger Opelfahrer aus Twistringen hatte laut Polizeipressesprecher Thomas Gissing in einer nicht einsehbaren Rechtskurve und trotz Verbots ein anderes Fahrzeug überholt. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Ford der 30-Jährigen zusammen. Ihr Wagen wurde in den Grünstreifen geschleudert. Sie verstarb an der Unfallstelle. Der Verursacher wurde mit schweren Verletzungen in eine Bremer Klinik gebracht. Die B 51 musste mehrere Stunden voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Diesen schätzt die Polizei auf etwa 20. 000 Euro. Die Feuerwehr Bassum war zur Bergung der Unfallbeteiligten und für Aufräumarbeiten vor Ort.