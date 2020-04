2+1-Ausbau der B 51: Planungen schreiten voran

Unterlagen sollen bald raus gehen

Zwischen Bassum und Fahrenhorst soll die Bundesstraße 51 nach Vorstellungen des Bundes um eine Fahrbahn erweitert werden.

Bassum - Die Planungen für den 2+1-Ausbau der Bundesstraße 51 von Bassum nach Fahrenhorst schreiten langsam, aber stetig voran. Das erklärt Uwe Schindler, Leiter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg, auf Nachfrage dieser Zeitung. Zurzeit arbeite seine Behörde daran, die Unterlagen fertigzustellen, die dann an die Planfeststellungsbehörde im Landkreis Diepholz gehen sollen. „Wir denken, dass sie sie nach den Sommerferien bekommen wird“, so Schindler.