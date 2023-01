10 Tage Bassumer Eisvergnügen: Kunstbahn wird zum vollen Erfolg

Von: Ute Schiermeyer

Diese Mädchen hatten am Samstagabend viel Spaß bei der Eisdisco. Während die Erwachsenen sich eher an Buden vergnügten, liefen die Kinder zu lauter Musik Schlittschuh. © Ute Schiermeyer

Täglich mindestens 100 Gäste und noch deutlich höhere Resonanz beim Eisstockschießen und der Disco ‒ Das erste Bassumer Eisvergnügen war ein voller Erfolg.

Bassum – Zugegeben das Wetter war in den vergangenen Tagen alles andere als winterlich. Dem ersten Bassumer Eisvergnügen tat dies allerdings keinen Abbruch. Bis auf einen einzigen total verregneten Tag kamen täglich zahlreiche Gäste zur Kunsteisbahn nach Bassum. Krönender Abschluss des zehntägigen Eisvergnügens waren am Wochenende das Eisstockschießen und eine Eisdisco. Beide Veranstaltungen wurden von den Bassumern gut angenommen.

Eisbahn in Bassum findet insbesondere bei Kindern großen Anklang

Etwa 1000 bis 2000 Menschen sollen laut Veranstalter die Kunsteisbahn auf dem Parkplatz des Modehauses Maas in den vergangenen zwei Wochen besucht haben. „Genau gezählt haben wir die Besucher nicht, aber es waren täglich mindestens 100 Gäste “, berichtet Michael Maas, Ideengeber des Events. Zur Eröffnung und den besonderen Events wie dem Eisstockschießen seien es wesentlich mehr Gäste gewesen, resümierte er gemeinsam mit Jürgen Donner, dem zweiten Vorsitzenden der WIR am Wochenende. Am Freitag trafen sich Vertreter der WIR und der Stadt Bassum mit allen Sponsoren an der Eisbahn, um sich bei diesen für deren finanzielle Unterstützung zu bedanken.

Überrascht sei er gewesen, wie gut die Eisbahn von den Bassumer Kindern angenommen wurde, berichtete Michael Maas. „Mir war das im Vorfeld gar nicht so bewusst, dass wir hiermit ein schönes Event besonders für Kinder geschaffen haben. Ich finde es echt super, dass so viele junge Leute hier waren“, meinte der Geschäftsinhaber, der bisher hauptsächlich Events für Erwachsene, wie das Streetfoodfestival, auf die Beine gestellt hatte. Für die Kinder sei der Regen zuletzt auch überhaupt kein Problem gewesen, so Maas. Sie ließen sich den Spaß nicht verderben und liefen auch an diesen Tagen Schlittschuh.

„Wir sind Norddeutsche, uns kann so’n bisschen Regen nicht abhalten!“, meinte auch Bürgermeister Christian Porsch, der sich bei Michael Maas für das Engagement und den zur Verfügung gestellten Parkplatz bedankte.

Viele Kinder haben über die Tafel Gutscheine für das Bassumer Eisvergnügen erhalten

Der Fahrspaß auf dem Kunsteis soll dem auf echtem Eis sehr nahegekommen sein, meinten die Erwachsenen, die die Bahn ausprobiert hatten. „Es ist nicht so ganz wie echtes Eis, aber es ist das, was momentan angesagt ist“, sagte Christian Porsch mit Blick auf die Gasmangellage und den Appell an alle, Energie zu sparen.

Von den schönen Dankesreden am Rande des Eisvergnügens bekamen die Kinder am Freitag nichts mit. Sie zogen unbeeindruckt ihre Runden. Manche von ihnen eher zögerlich und immer mit einer Hand an der Bande, andere mit viel Elan und ohne Angst vorm Hinfallen. Manche Kinder haben sich im Laufe des zehntägigen Eisvergnügens zu Stammgästen entwickelt. „Einige Kinder waren jeden Tag hier. Ich kenne sie schon mit Namen“, berichtete Aaliyah Labatzki, als Auszubildende des Modehauses Maas für den Schlittschuhverleih zuständig.

Mit von der Partie waren auch zahlreiche Kinder, die über die Bassumer Tafel Gutscheine für das Eisvergnügen nebst Schlittschuhverleih von der Kreiszeitung bekommen hatten. Besonders die ukrainischen Kinder sollen sich laut Anders Niederführ, Vorsitzender der Tafel, sehr über diese Gutscheine gefreut haben.