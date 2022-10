Bassum: Campingplatz Ringmar will Angebot bis kommenden Sommer ausbauen

Von: Fabian Pieper

Der Campingplatz Ringmar nimmt mehr und mehr Form an. Die Minigolfanlage ist weitestgehend aufgebaut. Im kommenden Jahr soll sie eröffnet werden. © Fabian Pieper

Wüst sieht es noch aus, ja – allerdings mit Betonung auf „noch“. Denn wenn das Bild irgendwann Realität werden sollte, das Jakob Melzel einem im Gespräch in den Kopf malt, sieht es auf dem Campingplatz in Groß Ringmar irgendwann nach einem kleinen Idyll aus. Der Betreiber des Campingplatzes hat weiterhin große Ziele. Und er ist guten Mutes, sie zu erreichen.

Groß Ringmar – Ein Rückblick: Ende 2016 kaufte Jakob Melzel den seit Jahren brachliegenden und verwilderten Campingplatz. Er erfüllte sich damit einen Traum; ein Traum, der jedoch mit einer Menge Arbeit verbunden war. Doch schon kurz darauf ließen sich die ersten Dauercamper auf dem achteinhalb Hektar großen Areal nieder. Mehr als 30 Stück sind es heute, Melzel spricht von einem „guten Grundstamm“.

Unterirdische Gasleitung

Die Camper und der Betreiber richten den Platz in Eigenarbeit wieder her. Sie stoßen dabei allerdings immer wieder auf Widerstände und Probleme, seien es die Corona-Pandemie, Mietnomaden oder eine unterirdisch verlaufende Gasleitung. „Die verläuft quer über den Platz“, sagt Jakob Melzel und deutet auf gelbe Pfosten, die den Verlauf der Leitung markieren.

Der kleine Pfosten in der Bildmitte signalisiert die Gasleitung, die unter dem Platz verläuft. © Pieper, Fabian

Diese Pfosten sind wichtig, denn kürzlich erfuhr Melzel, er dürfe über der Leitung keine Dauercamper wohnen lassen. Konsequenzen habe das für eine Handvoll Residenten, die ihren angestammten Platz nun verlassen müssen. Stattdessen aber dürfe der Brinkumer Melzel dort Campingplätze für Durchreisende, Parkplätze oder einen Grünstreifen anlegen.

Zukunftsprojekt Freibad

Fernab der Gasleitung hat Ebba Burstyn mit ihrer Familie im vergangenen Jahr einen Platz angemietet. Eigentlich haben sie und ihr Partner dort nur einen Wohnwagen aufstellen wollen; jetzt aber sind sie auch im Besitz einer kleinen Hütte. „Hier ist es sehr kinderfreundlich“, sagt sie, „wir haben unsere Ruhe und können mit den Kindern auch niemanden stören. Ich find’s schön hier.“ Deshalb habe sich die Familie für den Platz in Groß Ringmar entschieden.

Nur wenige Meter Luftlinie von der Parzelle der Burstyns entfernt ragt eine wild überwucherte gelbe Wasserrutsche aus dem umgebenden Grün hervor. Sie ist eines dieser Langzeitprojekte, das in Jakob Melzels Kopf herumschwirrt. Irgendwann möchte er wieder lachende Kinder auf der Rutsche ins Becken hinabsausen sehen. Wann das soweit sein könnte? Melzel schüttelt den Kopf, eine Antwort auf diese Frage hat er nicht. „Aktuell habe ich nicht die Mittel, ein Freibad in dieser Größe aufzubauen“, sagt er, „daher warte ich noch ein bisschen.“

Minigolf und Gaststätte sollen im Sommer 2023 öffnen

Konkreter wird es hingegen bei der turnierfähigen Minigolfanlage und der Gaststätte. Die im vergangenen Jahr gebraucht erhaltene Anlage mit 18 Bahnen ist mittlerweile weitestgehend aufgebaut, die Zuwegung zu den einzelnen Bahnen sind gepflastert. Restarbeiten stehen noch aus, doch zur kommenden Saison soll sie endlich eröffnet werden, sagt Jakob Melzel. Gleiches gilt auch für die Gaststätte, in die der Brinkumer Tischlermeister viel Eigenarbeit gesteckt hat. Auch dort soll im Sommer 2023 Betrieb herrschen.

Die Gaststätte soll nach viel Eigenarbeit ebenfalls im kommenden Jahr eröffnen. © Pieper, Fabian

Und noch mehr Eigenarbeit steckt Melzel in ein weiteres Projekt, das schon zum kommenden Jahreswechsel hin fertig sein soll: In dem Gebäude, das früher einen Aufenthaltsraum samt Kiosk beinhaltete, will er ein Küchenstudio eröffnen. Deshalb wird das Gebäude derzeit kernsaniert. Über mehrere Räume verteilt will der 49-Jährige dort dann Musterküchen ausstellen, beraten und verkaufen.

Irgendwann dann mit rund 200 Campern um ihn herum, hofft er. So viele passen auf den Platz. Gerade seit dem Ukrainekrieg würden viele mit dem Gedanken spielen, auf einen Campingplatz zu ziehen, weiß Melzel, hebt dann aber mahnend den Zeigefinger: „Auf dem Campingplatz ist Wohnen zwar günstiger“, sagt er, „aber man muss hier auch was machen. Man muss was investieren und seinen Platz schön machen. Billig Wohnen ist nicht Sinn der Sache.“