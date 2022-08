Bassum begrüßt Freunde aus England

Von: Fabian Pieper

Das Wiedersehen nach langer Pause feierten (v.l.) Christian Porsch, Shawn Thomas und Johanna Block. © Fabian Pieper

Bassum – Der Brexit konnte ihr nichts anhaben, die Corona-Pandemie ebenfalls nicht, und auch der Ausgangs des Finalspiels bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen Ende Juli kratzte nicht an der seit nunmehr zwölf Jahren währenden Freundschaft der Stadt Bassum und der englischen Kleinstadt Spilsby. Nach vier Jahren weitestgehender Begegnungspause hat Bürgermeister Christian Porsch am Freitagmorgen wieder eine neunköpfige Abordnung aus England im Bassumer Rathaus begrüßen dürfen.

Bassum – „It’s doch a little bit warm“, stellte Porsch bei knapp 30 Grad beim offiziellen Rathaus-Empfang gut gelaunt fest. Er vermischte an dieser Stelle Deutsch und Englisch zwar ein wenig, doch die Botschaft, die er in seiner anschließenden Rede vermittelte, kam bei seinen insgesamt knapp zwei Dutzend Gästen aus Deutschland und England an.

Blick in die Vergangenheit

„Wenn wir heute zurückblicken auf zwölf Jahre Städtepartnerschaft zwischen Spilsby und Bassum“, sagte er, „dann können wir mit Fug und Recht sagen: Die Hoffnungen, die die Gründerinnen und Gründer bei der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde hegten, haben sich erfüllt. Wir sind heute nicht nur Partner, wir sind Freunde.“

Zu einer Geburtstagsfeier – gewürdigt wurde das zehnjährige Bestehen der Partnerschaft, das zwar bereits zwei Jahre zurückliegt, coronabedingt jedoch erst jetzt nachgeholt werden konnte – gehört stets auch ein Blick zurück auf die Anfangszeiten der Sache, um die es geht. Die Verbindung beider Städte schuf Bassums französische Partnerstadt Fresnay-sur-Sarthe, die seit 1988 auch mit Spilsby offiziell verbunden ist. Bereits 1995 sei, so Porsch, die Möglichkeit einer Städtepartnerschaft mit Spilsby ausgelotet, doch erst 2010 die entsprechende Urkunde vom damaligen Bürgermeister Wilhelm Bäker unterzeichnet worden.

Freundschaft überwindet Krisen

Seitdem habe die Freundschaft Krisen wie die Flüchtlingskrise 2015 und den Brexit überstanden. Daher schloss Porsch mit den Worten; „Wir könen auf eine erfolgreiche gemeinsame Geschichte zurückblicken und hoffentlich auch in eine vielversprechende gemeinsame Zukunft schauen.“

Und auf ein gemeinsames Wochenende, wie Johanna Block als Vorsitzende des Bassumer Freundeskreises Europäischer Partner aufzählte: Stadtrundfahrten und Besichtigungen in Bassum, Essen im Restaurant zum Mühlenteich, eine Führung durchs Bremer Rathaus und ein gemeinsamer Besuch des Brokser Markts sollen die Verbundenheit beider Kommunen zementieren.

Auch Shawn Thomas, Blocks englischer Amtskollege, zeigte sich sehr froh über den wieder auflebenden Austausch: „Jetzt sind wir endlich wieder hier. Unsere Freundschaft ist stark, nicht mal der Brexit kann sie beenden!“ Deshalb lud er die Bassumer zum Besuch in Spilsby im kommenden Jahr ein. Vor allem Johanna Block freute das: „Es liegt am Willen, den Kontakt aufrechtzuerhalten.“ Und mit Blick auf die Gäste, die die ganze Nacht unterwegs waren, sagte sie: „Was macht man nicht alles, wenn man Freunde besucht ...“