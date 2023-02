Barver und der Tante-Enso-Markt: Nicht nur wünschen – auch kaufen

Von: Melanie Russ

Teilen

250 Einwohner aus Barver informierten sich über das Tante-Enso-Modell © Russ, Melanie

Der Andrang war groß: 250 Einwohner informieren sich über in Barver geplanten Tante-Enso-Markt. 300 Leute müssen letztlich Anteile zeichnen. Ob das klappt? Der Betreiber wirbt für sein Angebot.

Barver – „Es ist Ihre Entscheidung!“ Diesen Satz wiederholte Thorsten Bausch, Mitbegründer und Geschäftsführer von „myenso“, wie ein Mantra. Denn er fast all das zusammen, worum es bei dem Tante-Enso-Mini-Supermarkt geht, der in Barver öffnet, wenn es die Einwohner denn wollen. Sie entscheiden mit ihrer Beteiligung, ob er kommt, zu welchen Zeiten er mit Personal besetzt ist, was in den Regalen liegt – und ob er sich langfristig hält oder in wenigen Jahren wieder schließen muss.

Wie der Mini-Supermarkt funktioniert und welche Voraussetzungen für eine Eröffnung erfüllt sein müssen, erläuterte Bausch am Mittwochabend im Dorfgemeinschaftshaus den etwa 250 Interessierten aus Barver und den Nachbargemeinden. Denn auch Nicht-Barveraner können Anteile an dem Mini-Supermarkt zeichnen. Er stellte die vielfältigen Möglichkeiten von Tante-Enso-Märkten vor, verdeutlichte aber immer wieder, dass das alles nur funktionieren wird, wenn es die Einwohner auch tatsächlich nutzen. Aktuell sind laut Bausch bundesweit 16 Märkte in Betrieb und 33 in der Eröffnungsphase.

Tante-Enso-Märkte sind speziell auf kleine Orte ausgerichtet und zeichnen sich durch zwei Besonderheiten aus. Sie funktionieren als Genossenschaftsmodell, an dem sich die Einwohner beteiligen müssen, und sie sind rund um die Uhr geöffnet. Wenige Stunden pro Tag ist der Markt mit Personal besetzt und kann wie ein ganz normaler Supermarkt genutzt werden. Darüber hinaus erhalten Kunden mit einer kostenlosen, personalisierten Tante-Enso-Karte Zutritt, über die dann auch bezahlt wird.

Damit in Barver ein Markt öffnen kann, müssen mindestens 300 Personen jeweils mindestens einen Anteil im Wert von 100 Euro kaufen. Das dient nicht in erster Linie der Finanzierung des Marktes, sondern der Verbundenheit. Denn nach Bauschs Erfahrung kaufen diejenigen, denen ein Stückchen vom Markt gehört, auch regelmäßig dort ein. Möchte ein Teilhaber seinen Anteil irgendwann zurückgeben, erhält er die 100 Euro zurück.

Die 300 Anteilsanträge müssen bis zum 8. März vorliegen. Sie können über das Internet gezeichnet oder in Papierform bei einem der elf Ratsmitglieder abgegeben werden. Die Betonung liegt dabei auf vollständig: Ort des Marktes, komplette Personalien und Zahl der gewünschten Anteile müssen genannt sein. „Und unterschreiben sie bitte!“, so Bausch. Erst wenn der Antrag vorliegt und das Geld überwiesen ist, ist die Teilhaberschaft fix. Wie viele Anträge eingegangen sind, wird wöchentlich auf der Tante-Enso-Webseite aktualisiert. Vor der Infoveranstaltung waren es 21 vollständige und 22 noch nicht vollständige Anträge.

„Wenn wir zu ihnen kommen, wollen wir kein Ergänzer sein“, stellte Thorsten Bausch klar. Der Tante-Enso-Markt soll die Versorgungslücke komplett schließen – bei Preisen vergleichbar mit denen eines Rewe- oder Edeka-Marktes. Das Sortiment umfasse rund 3000 Produkte, ein guter Aldi habe etwa 1800 Produkte, verglich Bausch. Hinzu kämen rund 15000 Artikel aus dem Online-Supermarkt myenso.de, die im Internet bestellt und im Laden abgeholt werden können.

Die Produkte setzen sich laut Bausch zu 60 bis 70 Prozent aus dem klassischen Supermarkt-Sortiment inklusive Artikeln aus dem Discount-Bereich zusammen. Der Rest seien Produkte aus der Region und von Startup-Unternehmen, den Foodpionieren. Welche Produkte ins Regal kommen, entscheiden die Kunden, indem sie sie sich wünschen und dann auch kaufen. Milch- und Fleischprodukte, Erdbeeren, Spargel aus der Region – das alles sei möglich, versprach Bausch. „Wir sprechen mit den Herstellern und finden meistens auch eine Lösung.“ Allerdings seien lokale Produkte oft auch etwas teurer, gab er zu bedenken. „Wenn Sie’s sich nur wünschen, aber nicht kaufen, nehmen wir’s wieder raus.“ Und wenn die Regale als Folge nicht so prall gefüllt sind, wie angepriesen, „erinnern Sie sich bitte an meine Worte“.

Neben den Einwohnern hätte auch die Gemeinde etwas von einer Tante-Enso-Ansiedlung. „Wir gründen eine eigene Gesellschaft und zahlen unsere Steuern in Barver“, versicherte Bausch.

Stefan Hildebrand, Betreiber der örtlichen Tankstelle, äußerte Skepsis, ob ein Tante-Enso-Markt im kleinen Barver genügend Umsatz generieren kann. Wie berichtet, sorgt er sich angesichts der möglichen Konkurrenz um die Zukunft seiner Tankstelle, in der der Shop einen großen Anteil am Gewinn hat.

Rund 250 Einwohner wollten hören, was Thorsten Bausch über Tante Enso zu berichten hat. © Russ

Thorsten Bausch beschwichtigte, dass sich beides ergänzen könne. Bezüglich der Rentabilität machte er eine kleine Rechnung auf. Im Schnitt gebe jeder Menschen vorsichtig gerechnet 2300 Euro im Jahr in Supermärkten aus. Wenn 15 Prozent der rund 1000 Einwohner Barvers bei Tante Enso einkauften, bedeute das einen Jahresumsatz von 340 000 Euro. Und der wäre laut Bausch auskömmlich.

Werden genug Anteile gezeichnet, könnte es recht schnell gehen. Denn laut Bausch steht bereits eine Immobilie in Aussicht, zu der er sich auf Wunsch des Eigentümers aber noch nicht näher äußerte. „Ich bin ziemlich sicher, dass wir noch dieses Jahr öffnen.“

Alle Infos zu Tante Enso

www.myenso.de/content/tanteenso/standorte/barver