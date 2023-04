Barrier Frühlingsmarkt lockt Tausende Besucher an

+ © Horst Meyer Kostenlose Karussellfahrten ermöglicht der Werbering eine Stunde lang. Auch danach war die Attraktion aber sehr gefragt. © Horst Meyer

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Horst Meyer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Werbering Barrien freut sich über Tausende Besucher beim Frühlingsfest. Für Kinder gab es viele Attraktionen, die größte war der Osterhase.

Barrien – Pünktlich zum Barrier Frühlingsmarkt ließ sich am Sonntag auch der Frühling blicken. Christian Eilers und sein Team vom Werbering strahlten mit der Sonne um die Wette. Für Eilers selbstverständlich, da er ja „mit der Genehmigung zur Straßensperrung beim Landkreis auch gleich das gute Wetter mitgebucht hatte. Das ist vom Landkreis so festgesetzt“, behauptete er mit einem verschmitzten Lächeln.

Essen, Trinken, Kreativität, Sport und Attraktionen ‒ Der Frühlingsmarkt in Barrien bot alles

Die Mischung aus Bewährtem und der einen oder anderen Überraschung kam beim Publikum gut an. Insbesondere an den Verpflegungsständen herrschte reger Andrang. Egal, ob Bratwurst und Pommes, Fischbrötchen, gebratene Champignons oder Mutzen, überall wartete man geduldig. Ein ähnliches Bild auch am Getränkestand, bei dem vor der Falken Apotheke auch einige Tische und Bänke zum Verweilen einluden. Vor dem Elektrogeschäft Nienaber bot der Bremer Cocktail Shuttle Cocktails. und konnte sich über mangelnde Nachfrage nicht beschweren.

Für die kleinsten Besucher hatte der Werbering keine Mühen gescheut und den Osterhasen höchstpersönlich eingeladen. Als dieser gegen 14 Uhr vorbeischaute, war er im Nu von kleinen Bewunderern umringt. Vielleicht auch wegen der einhundert Schokoladentüten, die er im Gepäck hatte und verteilte.

Die erste Stunde auf dem Kinderkarussell bot der Werbering ebenfalls wieder kostenlos an. Aber auch nach dieser Stunde war das Karussell vor dem geöffneten Bastelgeschäft „Kunst & Kreativ“ gut frequentiert während innen verschiedene Bastelaktionen angeboten wurden.

Die Pastoren Katja Hedel und Christian Kopp genossen zusammen mit ihrer Tochter Ida bei einem Rundgang über das Marktgelände die Frühlingssonne. Der Osterhase war für die fünfjährige Tochter als Highlight nicht zu toppen. Hubert Schulten aus Syke freute sich, „einmal wieder Leute zu treffen, die ich lange nicht gesehen habe“.

Beim verkaufsoffenen Sonntag gibt es von Wohnmobilen bis zu Pflanzen vieles zu bestaunen

Mit dem Frühlingsmarkt war ein verkaufsoffener Sonntag verbunden. Der örtliche Wohnmobilhändler stellte einige Fahrzeuge aus. Die „FrischeKiste“ bot frisches Bio-Gemüse ebenso an, wie Gemüsepflanzen, die für den privaten Garten bereits vorgezogen waren. Die DLRG kam über Bratwurst und Pommes mit den Besuchern ins Gespräch.

Auch die Wasserballer vom TuS Syke präsentierten ihren Sport und hoffen auf jugendlichen Nachwuchs. Sie hatte ein Wasserballtor mitgebracht und forderten vorbeikommende Kinder auf, darauf zu werfen. „Wer dreimal trifft, bekommt eine frische Waffel kostenlos“, berichtete Lukas Frömberg im Gespräch. Die Sportler möchten mit dieser Aktion Jugendliche für eine im Aufbau befindliche Jugendgruppe gewinnen. „Auf dem Syker Frühlingsmarkt waren wir auch schon. Da haben wir schon einige Interessenten für die neue Gruppe gewonnen“, erläuterte Frömberg und hofft auf Zuwachs spätestens zum Herbst, wenn das Training sich ins dann hoffentlich neu eröffnete Syker Hallenbad verlagert. Im Sommer üben die Wasserballer in den Freibädern in Twistringen und in Bruchhausen-Vilsen.

+ Kinder und Jugendliche, die bei den Wasserballern vom TuS Syke drei von fünf Würfen in das Tor verwandelten, durften sich über eine kostenlose Waffel freuen. © Meyer, Horst

Einige „fliegende Händler“ mit Damenhandtaschen, Herrengürteln, Textilien und Süßigkeiten vervollständigten das Angebot. Es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Christian Eilers schätzte, dass bis 18 Uhr zwischen 2500 und 3000 Gäste den Markt besucht hatten.