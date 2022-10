19-jährige Barnstorferin Türkan Defli bringt ihr bereits drittes Buch heraus

Von: Simone Brauns-Bömermann

„Is there a way to happiness“ lautet der Titel des dritten Buches von Türkan Defli aus Barnstorf. © Brauns-Bömermann

Ihr drittes Buch heißt „Is there a way to happiness?“. Darin veröffentlicht Türkan Defli zwölf eigene Kurzgeschichten – die meisten ohne Happy End.

Barnstorf – Sie ist gerade einmal 19 Jahre alt, stammt aus Barnstorf, studiert jetzt in Köln Jura, schreibt schon lange Geschichten und verlegte bereits ihr drittes Buch. Türkan Defli treiben die essenziellen Fragen des Lebens um: „Wer bin ich, wo will ich hin, was erwartet mich?“

Sie wohnte bisher auf dem Walsen schräg gegenüber ihrer alten Schule, der Christian-Hülsmeyer-Schule. „Ich war dort bis zur zehnten Klasse im gymnasialen Bereich und wechselte fürs Abitur auf die Graf-Friedrich-Schule nach Diepholz.“ Dann kam Corona genau zur „heißen Phase“, der Oberstufe mit Ziel Hochschulreife. „Das war sehr schwer, obwohl ich gut und sehr gerne lerne, aber Homeschooling isoliert schon“, sagt die junge Frau mit Vorfahren aus der Türkei.

Seit der vierten Klasse schreibt sie, seit 2016 veröffentlichte sie eigene Text. „Meine Texte waren schon in der Grundschule länger als die der Mitschüler“, erinnert sich die klar denkende und gut strukturierte Frau, die sich auf den neuen Lebensabschnitt in Köln freut, ihn aber mit sehr viel Bedacht wählte.

In den Händen hält sie einen hübschen Hardcover Band im Poesie-Format mit einer Landkarte im Hamilton-Effekt. Der Titel ihres neuesten Buchs: „Is there a way to happiness?“. Zwölf Kurzgeschichten füllen die 63 Seiten des Bandes mit viel Gefühl, meist ohne Happy End. Der Slogan des Eigenverlages Story.one „Gute Geschichten bessern die Welt“ passt. Auf Seite fünf eröffnet eine versteckte Widmung die Geschichtenreihe. „Oft fühlen wir uns müde, nicht weil wir zu viel getan haben, sondern weil wir zu wenig getan haben, was uns erfüllt“, steht dort, aber nicht für wen. Türkan verrät es: „Es ist für meinen Erdkundelehrer Michel Zarth. Er unterstützte mich in dem Schreibprojekt und holte mich mit solchen Sprüchen aus den Online-Schooling-Tiefs.“

Türkans Abitur fiel dann so gut aus (Note 1,3), dass sie sich aussuchen konnte, was sie studiert: Medizin, Jura oder Geografie. Ihre Wahl fiel auf Jura und das mit gutem Grund: „Mit Jura kann ich später in viele Berufe. Und ich könnte meinem Wunsch, die Welt etwas besser zu machen, was Menschenrechte und Rechte von Minderheiten und Umweltschutz angeht, nachgehen“ Die Worte von einem jungen Menschen mit klarem Ziel. Sie sagt: „Bislang war ich zufrieden, aber uns Jungen treiben trotzdem zahlreiche Fragen zum Leben um.“

Türkan schreibt lieber, als dass sie spricht. Aber wenn sie über ihr Schreiben sprechen kann, geht auch das Kommunizieren sehr gut. Was sie Gleichaltrigen mit auf ihren Weg geben möchte: „Oft werden wir noch an Scheidewegen stehen. Aber dann wisst ihr, ihr seid nicht allein.“

Im Kurzgeschichtenband tauchen Anfänge ihres ersten Thrillers „Gefangen“, dem Roman „Ein Leben lang“ und dem neuesten Manuskript „Sterne am Himmel“ auf. Als Türkan den Thriller schrieb, war sie 17 Jahre alt. Der Anfang des neuen Romans gibt eine Vorstellung davon, warum die Geschichten von Türkan meist kein Happy End haben und Verlage sie deswegen ablehnten. „Ihre Texte super geschrieben, viel Tiefe, aber leider ohne Happy End“, hatte sie mehrfach zu hören bekommen. Sie will aber keine gut ausgehenden Geschichten schreiben, das sei meist nicht real.

Warum der Titel auf Englisch ist, beantwortet sie folgendermaßen: „Er drückt einfach mehr Gefühl aus als die deutsche Variante.“ Ein roter Faden zieht sich durch die Kurzgeschichten und Romananfänge: die Bewegung und der Halt gekoppelt mit dem Muss der Entscheidung. Das ist die Quintessenz für Türkan Defli: „Wer bin ich, wo will ich hin, werde ich ankommen oder muss ich umkehren?“