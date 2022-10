Zwischen Stimmung und Sparen: Reduzierte Weihnachtsbeleuchtung in Barnstorf / Markt am 1. Adventswochenende

Von: Jannick Ripking

Weihnachtsstimmung bietet der Barnstorfer Ortskern auch in diesem Jahr. Ganz so üppig wie auf diesem © aus 2012 wird sie allerdings nicht ausfallen. Foto: Michael H. Dümer / Archiv

In Barnstorf wird auch in diesem Jahr durch Beleuchtung weihnachtliche Stimmung aufkommen, aber in reduzierter Form. Am 1. Adventswochenede liegt darüber hinaus ein Weihnachtsmarkt im Flecken an.

Barnstorf – Energiekrise und Weihnachtsmarkt mit Weihnachtsbeleuchtung – passt das überhaupt zusammen? Verwaltung und Politik aus Barnstorf meinen: Ja, wenn man Kompromisse eingeht. So plant das Rathaus, in diesem Jahr nur etwa ein Drittel der Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen. Pünktlich zum 1. Advent sollen demnach im Flecken wieder die leuchtenden Sterne an den Straßenlaternen zu sehen sein, wenn der Weihnachtsmarkt startet.

Zur Organisation hat sich eine Arbeitsgruppe aus Fleckenbürgermeister Fredy Albrecht und den Ratsmitgliedern Klaus Naber, Elke Oelmann, Holger Rabbe und Ludolf Roshop sowie Vertretern der Verwaltung – darunter auch Ordnungsamtsleiterin Frauke Brüning und ihr Stellvertreter Jörg Kohröde – gebildet.

Weihnachtsbeleuchtung: Kompromiss zwischen Energiesparen und Freude verbreiten

Sie sind einmütig zu der Entscheidung gekommen, dass trotz aller Krisen eine weihnachtliche Stimmung in Barnstorf mit einem kleinen Markt möglich ist. Als Termin legten sie Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, fest. Der Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus soll Samstag von 14 bis 20 Uhr und Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Pünktlich soll dann auch die Weihnachtsbeleuchtung im Flecken angehen. Allerdings in abgespeckter Form, wie Frauke Brüning auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung mitteilt. „Wir haben 60 Leuchtsterne und zwei Schriftbanner. Von den Sternen wollen wir etwa ein Drittel aufhängen, die Banner über der Bahnhofstraße und bei der Volksbank wollen wir auf jeden Fall aufhängen“, erklärt sie. „Die Sterne hängen dann in der Ortsmitte von der Gaststätte Biesenthal bis Antalya.“

Das sei ein guter Kompromiss. Denn: „Uns geht es auch um das Symbol, dass auch wir als Gemeinde Energie sparen müssen. Gleichzeitig wollen wir mit der Beleuchtung zeigen, dass es in der Weihnachtszeit in Barnstorf auch Freude gibt“, erklärt Brüning.

Preise für Weihnachtsbeleuchtung bewegen sich in vertretbarem Rahmen

Die Preise für die Weihnachtsbeleuchtung bewegen sich laut Ordnungsamtsleiterin insgesamt in einem vertretbaren Rahmen, weil sie komplett aus LED besteht. „Die Energiekosten sind der geringere Teil“, sagt sie. „Den größeren Teil nehmen die Personal- und Materialkosten für das Aufstellen ein.“

Dennoch befinde sich die Verwaltung in Gesprächen mit den Stadtwerken Huntetal, um zu erörtern, ob weitere Energiesparmaßnahmen möglich sind und Sinn ergeben. „Dabei geht es zum Beispiel um das Dimmen der Beleuchtung, sie eher auszuschalten oder sie nur am Wochenende länger einzuschalten“, erklärt Brüning. „Dazu haben wir aber noch keine Rückmeldung der Stadtwerke erhalten.“

Zurück zum Weihnachtsmarkt: Das Hüttendorf soll weitläufig rund um den Rathausplatz aufgebaut werden. Neben den Imbiss- und Glühwein- beziehungsweise Getränkebuden ist auch ein kleines Kinderkarussell eingeplant. Außerdem werde der Weihnachtsmann vorbeischauen.

Barnstorfer Weihnachtsmarkt: Vereine und Verbände dürfen sich beteiligen

Vereine und Verbände aus Barnstorf dürfen sich am Weihnachtsmarkt beteiligen, sei es mit musikalischen Einlagen, kulinarischen Spezialitäten oder einem typischen Verkaufsangebot zur Winterzeit. Wer einen Stand beantragen möchte, kann sich an Jörg Kohröde im Rathaus wenden.

Für das gleiche Wochenende plant das Gasthaus Schröders darüber hinaus eine Adventsausstellung. Wirtin Kerstin Schröder bietet Kaffee und Kuchen im großen Saal sowie Glühwein und Bratwurst im Innenhof der Gaststätte an.

Die Organisatoren hoffen, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden kann – sofern die Coronazahlen stabil bleiben und eine solche Veranstaltung zulassen.

Stand beantragen Tel. 05442 / 809106 E-Mail: joerg.kohroede@barnstorf.de