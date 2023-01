Zwischen Höhen und Tiefen: Reimund Alsdorf hört nach zwölf Jahren als Drebbers Ortsbrandmeister auf

Von: Jannick Ripking

Teilen

Die Spuren des Brandes im Feuerwehrhaus: Reimund Alsdorf meint: „Es gibt wohl kaum einen Ortsbrandmeister, der sein Feuerwehrhaus unverschuldet so ramponiert an seinen Nachfolger übergeben muss. © Jannick Ripking

„Es gab Höhen, aber es gab auch Tiefen“, sagt Reimund Alsdorf, wenn er auf seine zwölfjährige Amtszeit als Drebbers Ortsbrandmeister zurückblickt, die nun zu Ende geht.

Drebber – Eins steht definitiv fest, wenn Drebbers Ortsbrandmeister Reimund Alsdorf auf seine zwölfjährige Amtszeit zurückblickt: Das kurioseste Jahr war das vergangene. Da war zum einen ein brennendes Fahrzeug im eigenen Feuerwehrhaus. Und zum anderen noch ein Betrunkener, der nur wenige Monate nach dem Brand in die Gebäudewand des Hauses fährt – teilweise Einsturzgefahr. Was kommt als Nächstes? Das Gute für Alsdorf: Kurioser wird‘s nicht, zumindest nicht für ihn als Ortsbrandmeister. Denn mit der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr am Wochenende endet für ihn die Zeit als Ehrenbeamter, der er durch seine Funktion noch ist.

Alsdorfs reguläre Amtszeit endet 2024, „aber ich verabschiede mich ein Jahr früher“. Der Hauptgrund: „Ich bin gesundheitlich angeschlagen. Dadurch kann ich Einsätze – besonders die großen – nicht mehr so begleiten, wie ich das für richtig halte.“ Als Ortsbrandmeister habe er auch für Sicherheit der Einsatzkräfte eine große Verantwortung. „Die kann ich nicht mehr garantieren“, sagt Alsdorf.

Wer sein Nachfolger wird, weiß der amtierende Ortsbrandmeister nicht. „Ich habe mir Gedanken gemacht, ob ich Leute anspreche, die den Job übernehmen könnten, aber ich halte es für richtig, das Ortskommando entscheiden zu lassen“, erklärt Alsdorf. „Das Kommando arbeitet schließlich am engsten mit dem neuen Ortsbrandmeister zusammen.“ Deswegen sei die Wahl für ihn am kommenden Samstag während der Generalversammlung eine Überraschung.

„Ich habe meine Arbeit als Ortsbrandmeister von Drebber immer gern gemacht“, sagt Alsdorf rückblickend. „Es gab Höhen, aber auch Tiefen.“ Zu den Höhen zählt er ganz klar die Kreiswettbewerbe in Drebber aus dem Jahr 2017. „Das war eine absolute Granatenveranstaltung“, erinnert er sich. „Bombenwetter, Bombenstimmung – alles ist super gelaufen.“

Allein im großen Unterrichtsraum: Seitdem ein Auto in das Feuerwehrhaus Drebber gefahren ist, ist das Büro des Ortsbrandmeisters gesperrt. Reimund Alsdorf bereitet sich deshalb woanders auf die Jahreshauptversammlung vor. © Jannick Ripking

Auch an den Tag der offenen Tür zum 90-jährigen Bestehen der Ortsfeuerwehr Drebber denkt Reimund Alsdorf gern zurück: „Da haben alle 100-prozentig mitgemacht. Wir hatten sehr viel Spaß.“ Außerdem sei der Zuspruch aus der Bevölkerung enorm gewesen. Doch auch die vielen Einsätze und Übungen, bei denen die Kameradschaft stimmte, bleiben dem scheidenden Ortsbrandmeister positiv in Erinnerung. „Ganz viel war wirklich rundum super“, meint er.

Weniger super hat er allerdings die Ortbrandmeisterwahl aus dem Jahr 2018 in Erinnerung. Im ersten Wahlgang erhielt er nicht die absolute Mehrheit, die er gebraucht hätte. „Das war nicht witzig für mich“, meint Alsdorf. „Einige Kameraden haben sich gedacht, dass ich nicht der Richtige bin.“ Doch das hielt ihn nicht davon ab, sich von der Wahl zurückzuziehen. Am Ende wurde er wiedergewählt. Er bereut seine Entscheidung nicht: „Im Nachhinein habe ich zum Gespräch eingeladen. Dabei ist etwas Sinnvolles herausgekommen, denn es ist ja gut weitergegangen.“

Reimund Alsdorf ist davon überzeugt, dass seine positiven Erfahrungen die negativen ausstechen werden. Er meint: „Wenn das Ganze für mich abgeschlossen ist, werden die guten Dinge überwiegen. Das Positive und die Freude sind das, was bei mir in Erinnerung bleiben wird.“ Außerdem ist er überzeugt: „Selbst im Negativen wirst du immer etwas Positives finden.“ Diese Einstellung wolle er beibehalten. Denn er werde der Feuerwehr auch in Zukunft „selbstverständlich erhalten bleiben“. Allerdings nicht mehr im Rampenlicht: „Meine Gedanken gehen dahin, dass ich auf Einsätzen im Hintergrund arbeite und unterstütze.“

Die Erlebnisse des vergangenen Jahres ordnet Reimund Alsdorf weder bei den Höhen noch bei den Tiefen ein: „Das war einfach Kuriositäten.“ Er meint den Brand eines Mannschaftstransportwagens im Feuerwehrhaus und den Einschlag eines Autos in die Wand des Gebäudes innerhalb kürzester Zeit. Alsdorf lacht und meint: „Es gibt wohl kaum einen Ortsbrandmeister, der sein Feuerwehrhaus unverschuldet so ramponiert an seinen Nachfolger übergeben muss.“

Dem neuen Ortsbrandmeister gibt er auf den Weg: „Egal, wer es wird, er soll versuchen, er selbst zu bleiben und seinen eigenen Weg zu gehen. Das ist mir das Wichtigste.“ Ein Ortsbrandmeister müsse ständig – manchmal auch schwierige – Entscheidungen treffen. „Man wird es nie allen Recht machen können“, sagt Alsdorf. „Aber davon soll sich mein Nachfolger nicht aus der Spur bringen lassen.“