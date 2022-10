Spielplatzsituation in Drentwede: Zwischen Abbau und Aufwertung

Von: Jannick Ripking

Der öffentliche Spielplatz an der Schulstraße in Drentwede wird aufgewertet. Dafür investiert die Gemeinde in Neuanschaffungen und verfrachtet vorhandene Geräte dorthin. © Ripking, Jannick

Für Kinder und Eltern in Drentwede ändert sich bald die Spielplatzsituation. Während der Schulspielplatz weicht, erfährt der öffentliche Spielplatz an der Schulstraße eine Aufwertung.

Drentwede – Durch die Auflösung der Drentweder Grundschule ändert sich auch etwas an der Spielplatzsituation für Kinder vor Ort. Während die Geräte auf dem Gelände an der Grundschule abgebaut und verfrachtet werden, soll der rund 200 Meter entfernte öffentliche Spielplatz an der Schulstraße attraktiver werden, berichtet Frauke Brüning, Fachbereichsleiterin Soziales und Ordnung bei der Barnstorfer Verwaltung, auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung.

Der Drentweder Schulspielplatz wird bald nicht mehr existieren. Die vorhandenen Geräte werden zwischen der Grundschule Barnstorf und dem öffentlichen Spielplatz an der Schulstraße aufgeteilt. © Jannick Ripking

„Der Spielplatz an der Grundschule war nie ein öffentlicher Spielplatz“, erklärt Brüning. Dennoch wurde er auch noch nach Schulbetrieb gerne von Kindern genutzt – auch wenn die Samtgemeinde, in deren Eigentum sich die Geräte befinden, ihn jederzeit nachmittags hätte schließen können. „Dass die Kinder aus Drentwede auch nach der Schule dort waren, ist uns bewusst“, sagt sie. „Die Kinder kannten den Spielplatz ja von der Schule. Deswegen haben wir die Nutzung geduldet.“ Die Situation sei also eine andere als in Eydelstedt oder Drebber: „Dort werden die Schulspielplätze am Nachmittag zu öffentlichen Spielplätzen.“

Das wird bald nicht mehr möglich sein, weil die Geräte von dort verschwinden werden. Sie kommen teilweise zur Grundschule Barnstorf und teilweise zum Spielplatz an der Schulstraße. Die Auflösung dieses inoffiziellen Kindertreffpunktes habe verschiedene Gründe. „Die Geräte an der Grundschule Barnstorf waren teilweise kaputt“, sagt die Fachbereichsleiterin. Diese sollen nun durch intakte Geräte aus Drentwede ersetzt werden. „Das war der Wunsch der Schule.“ Außerdem: „Für eine spätere Nachnutzung des Grundschulgebäudes könnte es schwierig werden, wenn dort noch Spielgeräte auf dem Grundstück stehen.“

Weitere Spielgeräte gibt es am Drentweder Sportplatz (Foto) und am Schützenplatz in Bockstedt. © Jannick Ripking

Um den Kindern aus Drentwede dennoch genug Möglichkeiten bieten zu können, sich auszutoben, soll der einzige öffentliche Spielplatz in Drentwede (Brüning: „Es gibt auch noch Geräte in Bockstedt an der Schützenhalle und am Sportplatz, aber die sind nicht so groß“) deutlich aufgewertet werden – durch Neuanschaffung und Altbestände des Schulspielplatzes. „Für uns erscheint es sinnvoll, dass man diesen Platz aufwertet“, so Brüning. Wie viel Geld die Gemeinde für neue Geräte ausgeben kann, werde derzeit in den Haushaltsplanungen für das kommende Jahr besprochen. Zur Debatte stehe zum Beispiel eine Pflasterung des Feldes vor dem Basketballkorb. Vom Drentweder Schulspielplatz bleiben einige Geräte im Ort – nur eben etwa 200 Meter weiter. „Ich denke, dass man das den Kindern zumuten kann“, meint Frauke Brüning. Dazu zählen zum Beispiel das Fußballtor und ein Gestell für eine Netzschaukel. „Das Gestell ist noch in Ordnung, die Schaukel selbst aber kaputt“, sagt die Fachbereichsleiterin. Eine neue werde aber beschafft.

Diese Entscheidungen habe die Verwaltung mit dem Jugendausschuss bei einer Bereisung der Spielplätze vor Ort besprochen . Brüning dazu: „Ich denke, dass das eine zufriedenstellende Lösung ist.“