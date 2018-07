„Huntezauber“: „Flames of Water“ krönt Spektakel am Fluss

Beim „Huntezauber“ spielen sich viele Aktivitäten auf dem Wasser ab. Die Besucher können sich ins Kanu begeben, sich im Stand-up-Paddling versuchen oder auch an Bootsrennen teilnehmen.

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Wasserfontänen schießen in die Höhe, schillern in den buntesten Farben, untermalt von melodischen Klängen: An die Show „Flames of Water“ im Sommer 2016 denken viele Barnstorfer gerne zurück. Schließlich hat es ein vergleichbares Spektakel im Ort vorher nicht gegeben. Zur zweiten Auflage des „Huntezauber“ steigt erneut die sehenswerte Komposition von Wasser, Licht und Musik. Sie bildet den krönenden Höhepunkt der Veranstaltung am Sonnabend, 4. August, an der Hunte.

Nach der positiven Resonanz vor zwei Jahren liegt es für die Veranstalter des Fleckens Barnstorf auf der Hand, dass die Show von Klaus Scholz aus Jaderberg eine Wiederholung erfahren soll. „Das ist sehr gut angekommen. So etwas gibt es im näheren Umkreis nicht zu sehen“, sagt Verwaltungsmitarbeiter Jörg Kohröde, der sich mit mehreren Kollegen aus dem Rathaus und Bürgermeisterin Elke Oelmann um die Organisation des „Huntezauber“ kümmert.

Die Arbeitsgruppe hat ein umfangreiches Programm für die Open-Air-Veranstaltung ausgearbeitet, die an die Stelle des traditionsreichen Krammarktes gerückt ist und nun alle zwei Jahre im Hunte-Flecken über die Bühne geht. Im Vergleich zur Premiere gibt es kaum Veränderungen. Die Macher greifen im Wesentlichen auf bewährte Angebote für Jung und Alt zurück. In zwei Jahren solle es dann einige Neuerungen geben, damit die Veranstaltung interessant bleibe, so Kohröde weiter. Doch zunächst richten sich die Blicke auf das bevorstehende Event. Der Flecken Barnstorf scheut keine Mühen und Kosten, um den Besuchern einen ereignisreichen Tag zu bieten. Allein aus dem kommunalen Haushalt fließen 26.000 Euro. Mit Sponsorengeldern und Zuschüssen soll sich das Budget auf gut 40.000 Euro belaufen, berichtet die Verwaltung.

Idealer Schauplatz ist die Wiese an der Friedrich-Plate-Straße direkt an der Hunte. Der ortsbildprägende Fluss ist – gepaart mit dem Zauber – nicht nur Namensträger des Spektakels, sondern auch aktiver Partner des Geschehens. Viele Aktivitäten spielen sich auf dem Wasser ab. Bootsfahrten, Stand-up-Paddling und Badeinsel-Regatta sprechen vor allem das junge Publikum an. Beim Entenrennen, organisiert von der Fördergemeinschaft, können Jung und Alt gleichermaßen mitfiebern.

Start um 15 Uhr auf der Hauptbühne

Der Startschuss fällt um 15 Uhr auf der Hauptbühne. Mit dem Auftritt von Kinderrockmusiker Heiner Rusche aus Hemsloh geht es gleich in die Vollen. Im Laufe des Nachmittags folgen weitere Aktionen für die kleinen Gäste, angefangen beim Kinderschminken über Ballon-Modellagen bis hin zur kleinen Reiterfarm, die ihre Pforten auf der gesperrten Friedrich-Plate-Straße öffnen wird.

Das musikalische Programm sei im Vergleich zur Premiere etwas entzerrt worden, berichtet Kohröde. In den frühen Abendstunden heizen die „Her(t)zschrittmacher“ aus Lemförde dem Publikum ein. Auf dem Holzboden vor der Bühne darf dann gern getanzt werden. Bei Einbruch der Dunkelheit wird der Zirkus Barbarella seine Feuershow präsentieren und damit eine leuchtende Vorlage für die Show „Flames of Water“ liefern. Zum Abschluss übernimmt Discjockey Volker Mosler wieder das Kommando. Er ist auch für die Moderation der Veranstaltung zuständig.

Keine Kanu-Freestyle-Meisterschaft

Die Organisatoren hätten gerne wieder die Norddeutsche Meisterschaft im Kanu-Freestyle an Land gezogen, doch das ist ihnen nicht geglückt. Auch besondere Aktionen im Freizeitbad Hunteholz wird es nicht geben. Dort sei die Resonanz damals zu schwach gewesen, so die Veranstalter. An Stärkungen wird es hingegen nicht mangeln. „Fast alle kulinarischen Aussteller aus dem Jahr 2016 haben ihre Teilnahme bestätigt, und auch ein paar neue sind dabei. Es wird eine große Vielfalt an Imbiss- und Getränkeständen geben“, erklärt Kohröde.

Die Veranstalter rechnen bei freiem Eintritt wieder mit mehreren tausend Besuchern. Anmeldungen für die Wettbewerbe sind im Vorfeld möglich. Formulare für die Badeinsel-Regatta liegen in Rathaus, Bibliothek und Jugendzentrum aus und können auch im Internet heruntergeladen werden. Per Mausklick können sich Interessierte auch für das Bootsrennen vormerken lassen. Die quietschgelben Enten für das Entenrennen sind ab sofort in vielen Barnstorfer Geschäften erhältlich.

www.huntezauber.de