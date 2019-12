Zwei Millionen Euro in Standort investiert

Drebber – Die Gabelstapler laufen auf Hochtouren. „Wir sind gerade dabei, alles einzulagern“, freut sich Christoff Wark, neuer Allos-Werksleiter am Standort Drebber. Erst vor einigen Tagen wurde dort die neue Lagerhalle für Bio-Produkte der Allos Hof-Manufaktur in Betrieb genommen. Gestern feierten die geladenen Gäste und viele der mittlerweile 50 Mitarbeiter die Fertigstellung des Gebäudes.

Rund zwei Millionen Euro hat die Allos Hof-Manufaktur in den Standort investiert, über 600 000 davon in den Bau der neuen Lagerhalle auf dem Allos-Hof. Durch die Investition habe der Bio-Hersteller nicht nur mehr räumliche Kapazitäten geschaffen, er unterstreiche auch seine Zukunftspläne. „Wir glauben an unsere Produkte, die unser Team hier entwickelt und herstellt. Und wir planen, gemeinsam weiter zu wachsen“, betont Geschäftsführer Eike Mehlhop in einer Pressemitteilung.

Auch Werksleiter Wark freut sich auf „spannende Zeiten in der Zukunft“. „Es warten Herausforderungen auf uns“, versicherte er. Er hoffe, dass die Zahl noch weiter steigt: „Daran arbeiten wir.“

Der Bio-Hersteller hat sich in den vergangenen zwei Jahren neu aufgestellt, in seine Qualitätsoptimierung investiert, unter anderem Verpackungsanlagen, Abfüllung und Röstofen modernisiert. Nachdem der Standort in Drebber im Jahr 2017 fast vor dem Aus stand, gehe es jetzt steil nach oben, freut sich Wark: „Unser Plan scheint aufzugehen.“

„Der Daumen ist oben“, freut sich Drebbers Bürgermeister Friedrich Iven über die Fertigstellung der Lagerhalle.

Auch die Gemeinde Drebber freue es, dass es bei der Allos Hof-Manufaktur so steil bergauf gehe. Der Bau der Halle sei auch ein Bekenntnis von Allos zu dem Standort in Drebber.

Jürgen Lübbers, Barnstorfs Samtgemeindebürgermeister, betont, dass Allos und die Samtgemeinde ein ähnliches ideologisches Prinzip verfolgen. Das Prinzip der Nachhaltigkeit: „Das ist eine positive Entwicklung.“ Das sich der Standort im Wachstum befindet sehe man auch an der Parkplatzsituation auf dem Gelände: Beim Spatenstich vor ungefähr einem halben Jahr sei es kein Problem gewesen einen Parkplatz zu finden, „aber heute war das schon schwieriger“.

Deswegen sei die Lagerhalle hinter dem Produktionsgebäude auch so angelegt, dass sie bei Bedarf mühelos erweitert werden kann. Wark: „Die Nachfrage nach natürlichen Produkten steigt, Bio gehört immer selbstverständlicher zum Alltag. Als Bio-Hersteller der ersten Stunde wollen wir diesen Wandel nicht nur mitgehen, wir wollen ihn anführen. Die Voraussetzungen dafür stimmen.“ jr