Mehrfamilienhäuser in Planung: Barnstorfer Politik empfiehlt Schaffung von Wohnraum

Von: Jannick Ripking

Teilen

Die Firma WT Bautec beabsichtigt, an der Kampstraße ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten zu bauen. © WT Bautec

Der Barnstorfer Ausschuss für Planung, Verkehr und Umwelt empfiehlt Änderungen in zwei Bebauungsplänen, um im Flecken Wohnraum zu schaffen.

Barnstorf – 18 neue Wohneinheiten für Barnstorf sind in Planung. Diese teilen sich auf zwei Mehrfamilienhaus-Projekte auf. Der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr hat sich in seiner jüngsten Sitzung damit befasst. Die Mitglieder empfahlen in diesem Zuge Änderungen in den betreffenden Bebauungsplänen (B-Pläne), um die Projekte voranzutreiben und weiteren Wohnraum im Flecken zu schaffen.

Projekt Villa Bremen

Die „Villa Bremen“ ist ein Projekt eines privaten Investors. Es sieht den Bau eines Mehrfamilienhauses mit acht Wohneinheiten vor. Dieser Bau soll die leer stehende Spielothek an der Bremer Straße ersetzen. Die Größen der einzelnen Wohnungen liegen zwischen 45 und 75 Quadratmetern.

Im aktuellen B-Plan „Bremer Straße“ ist das Gebiet, in dem das Mehrfamilienhaus gebaut werden soll, als Mischgebiet ausgewiesen. Das heißt, dass dort Wohn- und Gewerbenutzung durchmischt sein müssen. In dem Bereich gibt es aber kein Gewerbe mehr, seit die ehemalige Spielothek ihren Betrieb aufgegeben hat. Dementsprechend wäre eine reine Wohnbebauung nicht zulässig. Der Investor hat der Verwaltung bereits mitgeteilt. dass eine gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss wirtschaftlich nicht sinnvoll sei. Um das Projekt „Villa Bremen“ also realisieren zu können, ist eine B-Plan-Änderung in ein Wohngebiet zwingend notwendig.

Die „Villa Bremen“ soll an der Bremer Straße in Barnstorf anstelle der alten Spielothek errichtet werden. Grafik: Projekt Villa Bremen © Projekt Villa Bremen

Der Ausschuss sprach sich geschlossen für die Änderung aus. Holger Rabbe (CDU) sagte: „Wir finden es gut, dass dort ein abgängiges Gebäude durch ein neues ersetzt wird.“ Wohnraum sei in Barnstorf nach wie vor sehr gefragt. Fredy Albrecht (SPD) begrüßt das Vorhaben ebenfalls: „Es ist so, dass wir in Barnstorf auf kleinere Wohnungen für Singles zur Verfügung stellen wollen. Insofern passt es genau ins Bild, das alte Gebäude abzureißen.“

Projekt WT Bautec

Die Firma WT Bautec aus Lohne plant, ein Mehrfamilienhaus zwischen der Bahnhofstraße und der Kampstraße zu errichten. Dieses Projekt soll zehn neue Wohneinheiten in Barnstorf hervorbringen. Auch in diesem Fall befindet sich der Planbereich wie bei der „Villa Bremen“ in einem Mischgebiet.

WT Bautec begründet den Antrag auf eine B-Plan-Änderung in einem Schreiben – wie der Investor der „Villa Bremen“ – damit, dass das „Schaffen neuer Gewerbeflächen auf dem Grundstück wenig Sinn ergibt“. Die Firma hatte in dem Zuge bereits eine Bauvoranfrage beim Landkreis Diepholz gestellt, die dieser ablehnte.

„In dem als Mischgebiet festgesetzten Bereich befinden sich nach einer Vor-Ort-Überprüfung lediglich vier Hauptgebäude, in denen eine gewerbliche Nutzung vorhanden ist. Diesen vier gewerblichen Nutzungen stehen mindestens zwölf reine Wohnnutzungen gegenüber“, heißt es in der Begründung des Landkreises. Die Zulassung des Bauvorhabens als reines Wohngebäude hätte daher ein „Umkippen des Mischgebietes zur Folge“.

Also muss eine Teiländerung des B-Planes „Kampstraße“ her. Teiländerung, weil die vier erwähnten Gewerbebetriebe weiterhin in dem Gebiet liegen. Das heißt, der Ausschuss votierte zwar einstimmig, aber nur für eine Änderung des B-Planes für das eine betroffene Grundstück in ein Wohngebiet. Die Änderung eines größeren Abschnittes stand auch im Raum, wurde aber von den Ausschussmitgliedern nicht gewünscht, um dem Flecken Möglichkeiten für die gewerbliche Nutzung offen zu halten. Fredy Albrecht dazu: „Es ist schwierig, von einem Wohngebiet zu einem Mischgebiet zurückzurudern.“