Heimatmuseum präsentiert Lebenswerke von Rosel Zech und Horst Friedrichs

Hoya - Von Regine Suling. „Wir haben beide das Metier des Geschichtenerzählens für uns entdeckt“, brachte Horst Friedrichs eine der Gemeinsamkeiten auf den Punkt, die er mit der verstorbenen Schauspielerin Rosel Zech (1940-2011) teilt. Den beiden bekannten Persönlichkeiten der Weserstadt ist eine Ausstellung im Heimatmuseum Hoya gewidmet, die unter dem Titel „Hinter Hoyas Kulissen“ noch bis zum 10. Februar 2019 zu einem spannenden Streifzug einlädt.

Der Titel machte offenkundig so neugierig, dass es schon zur Ausstellungseröffnung am Sonntag viele Gäste anlockte. „Ein Ort ist stolz auf seine Töchter und Söhne“, freute sich Museumsleiterin Ulrike Taenzer darüber, diese ganz persönliche Ausstellung eröffnen zu können. Mit dabei war auch die Familie von Rosel Zech, unter anderem ihre Mutter Helga. Die Besucher sahen in den Räumen viele Fotos aus der Kindheit von Rosel Zech, mit Oma Lina aus Berlin vor dem Bahnhof in Hoya zum Beispiel, vom Maskenfest 1955 an der Deichstraße oder die kleine Rosel verkleidet als Schifferjunge. Viele Aufnahmen zeigen nicht nur die Schauspielerin in ihrer Jugend, sondern auch Hoya in den 1940er und 1950er Jahren – ein Stück Zeitgeschichte, das die Familie Zech dem Heimatmuseum durch eine Schenkung zugänglich machte. Auch eine Aufnahme, die Rosel Zech 1954 beim Vortragen eines Gedichts auf der Bühne der Volksschule Hoya zeigt, gehört dazu.

Ausgestellt sind zudem Trophäen, die die Schauspielerin für ihre Arbeit gewann – zum Beispiel den Bayerischen Filmpreis, den sie 1992 für ihre Rolle in „Salmonberries“ erhielt. Wer mag, kann auch einen Blick in das Abschlussbuch der zehnten Klasse werfen. Darin heißt es: „Wir haben auch eine Poetin, die strebt besonders zum Schauspiel hin. Die Balladen und Gedichte fallen ins Gewichte. Dramatisch und noch viel mehr, spricht sie alles so daher.“ Auch hier erkannte Horst Friedrichs eine Gemeinsamkeit in den Biografien der beiden: „Rosel Zech hat sich schon in der Schulzeit schauspielerisch hervorgetan. Etwas Ähnliches hat sich auch bei mir abgespielt.“ So hätte schon sein Volksschullehrer das Potenzial in seinen Aufsätzen erkannt und ihm sehr viel später einmal gesagt: „Dass du so einen Beruf ergreifen würdest, wusste ich immer.“

Seit 50 Jahren ist Friedrichs Autor von „Jerry Cotton“-Romanen. „1967 suchte der Bastei-Verlag über eine Anzeige freie Autoren“, erinnerte sich Friedrichs. Er bewarb sich – und wurde genommen. „Dann ging’s immer weiter“, sagte der Hoyaer. Zwischen 1990 und 2005 kam der Boom der Romane, die begleitend zu Kinofilmen erschienen; ein Boom, an dem Horst Friedrichs teilhatte. „Mein Highlight war ‚Liebling Kreuzberg‘. Für diese Reihe habe ich neun Taschenbücher geschrieben, das war ein großer Erfolg.“

Im Heimatmuseum liefert Friedrichs an einer großen Recherchewand eine Idee davon, wie FBI-Thriller, die in New York spielen, in Hoya entstehen konnten, ohne dass der Autor in seinen Anfangsjahren jemals in den USA gewesen war. Erst 1973 flog er das erste Mal nach New York City, um vor Ort zu recherchieren.

Dass er heute überdies als freier Mitarbeiter für die Kreiszeitung arbeitet, begeistert Horst Friedrichs sehr. „Das ist toll und macht viel Spaß.“ Die Recherche und das Schreiben eines Artikels seien nach wenigen Stunden abgeschlossen, das Schreiben eines Buches wiederum beschäftige ihn sehr viel länger.