Zuschüsse für Tagesmütter aus der Gemeindekasse

Politik genehmigt finanzielle Hilfe

Die Tagesmütter aus der Samtgemeinde Barnstorf treffen sich regelmäßig zum Informationsaustausch. Aufgrund der großen Nachfrage werden zurzeit weitere Betreuungskräfte in der Kindertagespflege gesucht.

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Tagesmütter leisten einen wichtigen Beitrag in der Kinderbetreuung, doch die Rahmenbedingungen lassen häufig zu wünschen übrig. Die Verdienstmöglichkeiten sind nicht die Besten, die Arbeitszeiten erfordern ein hohes Maß an Flexibilität. Da gehört schon viel Herzblut dazu, wenn es um die Beschäftigung mit Kleinkindern geht. Um die selbstständige Tätigkeit etwas attraktiver zu machen, gibt es nun eine finanzielle Unterstützung für alle Tagespflegepersonen in der Samtgemeinde Barnstorf.