Neujahrsgottesdienst- und -empfang in Mariendrebber

Mariendrebber - Wer gestern beim Neujahrsempfang am Gemeindehaus in Mariendrebber vorbeiging, der wurde neugierig: Lachen zu lautstarkem Austausch der Meinungen drang nach außen, Zuprosten auf ein neues Jahr mit der christlichen Losung „Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“. Diese hatte Pastor Rainer Hoffmann für die Kirchengemeinden Marien- und Jacobidrebber ausgewählt und in die Predigt „Seht auf Eure Berufung“ beim vorangehenden Gottesdienst eingeflochten.

Nahm man den Zettel in den Kirchenbänken mit den fünf Impulsfragen für das eigene Leben ernst, war das kein leichter Start ins neue Jahr. „Hier im Gottesdienst geht das ganz gut mit der Beantwortung der Berufung, aber im Alltag?“. Die Fragen drehten sich um die eigene Berufung, die wichtigsten Entscheidungen im Leben, die Reflexion und das erneuten Überdenken.

Eine Entscheidung teilte Hoffmann im Gottesdienst mit: „Unsere Songgruppe Chorisma mit Leiterin Gudrun Michalski hört auf. Heute ist der Abschied, am 28. Januar der letzte Auftritt mit der Goodnight-Band. Es schmerzt“. Dank und stehende Ovationen der Gemeinde bekam Gudrun Michalski, die den auf peppige und groovige Lobpreislieder spezialisierten Chor zwei Jahre lang geleitet hatte.

Kulturträger mit Konzerten, Lesungen und Veranstaltungen

Die Fürbitten waren aus dem Leben formuliert: Über Alkoholprobleme, für eine gute Ernte und die Einsicht, dass die Lebensmittel im Discounter nicht in Regalen wachsen.

Beim gemeinsamen Sekt im Gemeindehaus gab es die nächsten News: „Wir haben beschlossen, den Neujahrsempfang ab sofort immer am zweiten Januar-Sonntag zu feiern.“

Pastor Hoffmann verzichtete zu Gunsten des Ausblicks auf langen Rückblick: „Wir werden am 11. März die Kirchenvorstandswahl haben“. Er leitete die Geschicke für die Zukunft der Kirchen- und Gemeindearbeit davon ab. Die Umbauarbeiten am Gemeindehaus in Mariendrebber zur Erweiterung des Pfarrbüros stehen an, die Untersuchungsergebnisse zu den Rissen in der Marienkirche werden erwartet, die Orgel muss saniert werden. „Wir verstehen uns weiter als Kulturträger mit Konzerten, Lesungen und Veranstaltungen“, so Hoffmann.

„Mehr Ratsmitglieder gewünscht“

An den Punkt „Alles ist nur zusammen zu schaffen“ knüpfte Bürgermeister Friedrich Iven gerne an: „Ich hätte mir mehr Ratsmitglieder gewünscht heute“. Zu dem Themenkomplex „Wie funktioniert ein Dorf gemeinschaftlich gut, ohne große Diskrepanzen und Zerwürfnisse“ gab er folgenden allgemeingültigen Rat fürs neue Jahr: „Setzt Euch zusammen, schließt die Tür und schmeißt Euch das an die Köpfe, was Euch stört. Sprecht Euch aus und sucht den Konsens oder Kompromiss“.

Beim Thema Fußball klappte das noch nicht so: Aber echte Fans dürfen das: Werder gehört zu Hoffmann, Bayern zu Iven und Hannover zu Mathias Peinz. Der hatte das letzte Grußwort vor dem regen Austausch an den Tischen im Gemeindesaal. „Ich fühle mich hier und heute nicht als Gast, sondern mich umgibt ein Wir-Gefühl“. Gemeint war das sukzessive Zusammenwachsen der Kirchengemeinden Marien- und Jacobidrebber, von Turm zu Turm sozusagen: „Ich möchte unseren Pastor loben, er schlug die Brücke von Ort zu Ort mit seiner offenen Art“.

Kritik übte Peinz an der landeskirchlichen Visitation und den Ergebnissen: „Wir sind gar nicht mit der Einschätzung zufrieden, dass alles gut laufe mit einer Pfarrstelle.. Eigentlich stünden den zwei Standorten von Drebber eineinhalb Stellen zu. „Alle stützen sich zu sehr auf das Ehrenamt.“ - sbb