Ortsfeuerwehr Cornau bei zehn Einsätzen gefordert

„Zusammenarbeit, das ist der Weg“

Geehrte, gewählte und beförderte Mitglieder der Ortsfeuerwehr Cornau mit Ortsbrandmeister Heiko Gröne (r.) und Samtgemeindebrandmeister Guido Schruth (l.) sowie Bürgermeister Friedrich Iven (4.v.r.) - Foto: Reckmann

Cornau - Zehn Einsätze hatte die Ortsfeuerwehr Cornau in den abgelaufenen zwölf Monaten absolviert, davon waren vier Einsätze mit der Messgruppe der Kreisbereitschaft 3. Außerdem nahmen die Aktiven an drei Übungen teil, von denen die Cornauer eine große – in der alten Schule in Cornau – selbst ausrichteten. Diese Zahlen wurden bei der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus genannt.

Wie aus dem Jahresbericht von Marco Striethorst weiter hervorging, standen Technische Hilfeleistungen, Wettkämpfe, Lehrgänge und Seminare und natürlich der „ganz normale“ Dienstbetrieb sowie die Teilnahme an örtlichen Festen auf dem Programm der Freiwilligen.

Eingangs hatte Ortsbrandmeister Heiko Gröne die Versammlung eröffnet und dabei eine ganze Reihe von Gästen begrüßt, darunter Bürgermeister Friedrich Iven, Samtgemeindebrandmeister Guido Schruth, Samtgemeindejugendfeuerwehrwartin Melanie Kolkhorst, Alt-Jugendfeuerwehrwart Frank Kolkhorst, die neugewählte Jugendfeuerwehrwartin Katharina Kammann, ihren Stellvertreter Matthias Kautz sowie Kameraden aus Wetschen, mit denen die Cornauer in der Messgruppe zusammenarbeiten.

Gröne und Schruth war es dann vorbehalten, die Ehrungen vorzunehmen. Für 40-jährige Mitgliedschaft in der Wehr wurden Frank Kolkhorst und Manfred Meyer ausgezeichnet.

Gröne berichtete, dass Mick Dullweber, Finja Hoth und Nadja Humburg aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst übertreten. Auch eine Neuaufnahme war dieses Jahr zu vermerken: Chris Gerken trat in die Feuerwehr Cornau ein.

Zusammen mit Marco Striethorst nahm Heiko Gröne die Beförderungen vor: Befördert wurden David August und Maximilian Meyer (beide vom Feuerwehrmannanwärter zum Feuerwehrmann) und Marvin Gröne vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann.

Eine neue Führung hatte kürzlich die Jugendfeuerwehr Cornau erhalten. Da Frank Kolkhorst nach zehn Jahren als Jugendwart den Job in jüngere Hände legen wollte, wurde Katharina Kammann bei der Versammlung der Jugendfeuerwehr als seine Nachfolgerin gewählt. Stellvertreter wurde Matthias Kautz. Beide Personalentscheidungen wurde jetzt auch von der Generalversammlung auf drei Jahre bestätigt. Eine der ersten „Amtshandlungen“ Kammanns war jetzt der Jahresbericht der Jugendabteilung.

Heinrich Meinking berichtete für die Alterskameraden unter anderem von der Generalversammlung in Donstorf, dem Besuch auf dem Zeltlager in Borstel und einer Planwagenfahrt mit einem Besuch in Düste beim Milchviehbetrieb Beneker. Er berichtet, dass die Generalversammlung am 5. März 2017 in Eydelstedt stattfinden werde. Den Tätigkeitsbericht aus der Kreisfeuerwehrbereitschaft 3 lieferte Marco Striethorst ab.

Bei den Wahlen gab es eine Veränderung im Kommando: Schriftführerin Anika Behrens gab ihr Amt ab, Nachfolgerin wurde Finja Hoth. Gerätewart bleibt Holger Plümer, Zeugwart bleibt Dieter Mann; alle Wahlen verliefen einstimmig.

Bürgermeister Friedrich Iven dankte in seinem Grußwort den Aktiven für ihren Einsatz. Er sei froh, dass man mit Jugendfeuerwehr und jungen Kameraden so einen guten Nachwuchs für die Feuerwehr gewinnen konnte.

Mit Blick auf die Zusammenrbeit zwischen den Wehren sprach er von Selbstfindungsphase: „Die Feuerwehren, die wissen schon, was sie selber machen müssen.“ Die intensivierte Zusammenarbeit der Cornauer mit der Wehr aus Dreeke bewertete er positiv. „Keine Auflösung, sondern Zusammenarbeit, das ist der Weg.“

Samtgemeindejugendfeuerwehrwartin Melanie Kolkhorst gab einen Überblick über die Aktivitäten von Jugendfeuerwehren und Kinderfeuerwehren und ließ in ihren Grußwort auch anklingen, dass sie nächsten Jahr in ihrem Amt nicht wieder antreten wolle.

Guido Schruth informierte über Entwicklungen in der Kreisfeuerwehrführung und dem Kreisfeuerwehrverband.

Bis zum 31. Oktober habe man fast 1200 Realeinsätze auf Kreisebene zu verzeichnen gehabt.

Stichworte für das kommende Jahr seien die neue Alarm- und Ausrückeordnung sowie die digitale Alarmierung. - sr