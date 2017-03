Zurück zur Natur: Neuer Huntelauf statt Stauwehr

Barnstorf/Diepholz - Von Anke Seidel. Sie prägt die Landschaft im südlichen Landkreis Diepholz und hat dem Flecken Barnstorf seinen Namen gegeben: die Hunte, mit insgesamt 189 Kilometern der zweitlängste Nebenfluss der Weser. Vor zehn Jahren war der Startschuss für das Projekt „Flusslandschaft Hunte“ gefallen – mit dem Ziel, die Hunte vor allem für Kanufahrer attraktiv zu gestalten.

Daran arbeiten die Landkreise Diepholz und Vechta mit anderen Akteuren. Der Fachausschuss für Kreisentwicklung hat jetzt ein weiteres Teilprojekt auf den Weg gebracht: die „Laufverlängerung der Hunte am Wehr Markonah“.

Die Beschlussempfehlung der Mitglieder, die unter Vorsitz von Elmar Könemund (Grüne) im Kreishaus Diepholz tagten, war nach Auskunft des Ersten Kreisrats Wolfram van Lessen einstimmig. Nach Einschätzung von Detlef Tänzer (Leiter des Landkreis-Fachdienstes Kreisentwicklung) sei schon im kommenden Jahr mit der Realisierung dieser Laufverlängerung zu rechnen, so van Lessen.

Denn mit ihrer einstimmigen Beschlussempfehlung stellten sich die Ausschussmitglieder hinter die Planung – und damit hinter den Schlüssel zur Finanzierung dieses Projektes, für das bisher kein Geld zur Verfügung stand. Entscheidender Punkt dabei: Der NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) hat laut Sitzungsvorlage „für alle erforderlichen Planungs- und Umsetzungsschritte eine Landesförderung durch das Fließgewässerschutzprogramm in Aussicht gestellt“, heißt es darin wörtlich. Das Geld dafür sei fest im Landeshaushalt eingeplant, habe der NLWKN mitgeteilt.

„Die Landesförderung setzt allerdings auch einen – gemessen am Gesamtvolumen der Maßnahme – relativ kleinen Eigenanteil der beteiligten Landkreise von insgesamt zehn Prozent der Gesamtkosten voraus“, heißt es weiter. Sprich: Die Landkreise Diepholz und Vechta zahlen jeweils fünf Prozent. Nach aktuellen Schätzungen müssten sie zur Realisierung jeweils 32.500 Euro beisteuern. Das Land würde demnach 575.000 Euro zahlen.

Es ist eine Investition in den Naturschutz: Im Bereich Markonah, der in den Gemeinden Barnstorf und Goldenstedt liegt, soll die Hunte wieder ihren usprünglichen Charakter eines Fließgewässers erhalten. „Ohne dabei ihre Entwässerungsfunktion zu verlieren und ohne eine Ausweitung des gesetzlich festgelegten Überschwemmungsgebietes“, ist im Arbeitspapier für die Kreistagspolitiker zu lesen.

Zurzeit hat die Hunte dort allein die Funktion des Entwässerungskanals und Hochwasserablaufs – so, wie sie vor Jahrzehnten gestaltet worden war, um der damaligen Aufgabe der Landwirtschaft gerecht zu werden: Möglichst viel Land für die Lebensmittelproduktion gewinnen. 15 Stauanlagen prägen die Hunte im Bereich zwischen Hengemühle bei Diepholz-Ossenbeck bis Wildeshausen. Dadurch werde die „faunistische Durchgängigkeit“ der Hunte unterbrochen, so formuliert es der NLWKN. Will heißen: Für Fische ist das Wehr Markonah ein Hindernis – obwohl die Hunte als „überregionale Wanderroute Fisch“ ausgewiesen und im so genannten Fließgewässerschutzsystem Niedersachsen als Verbindungsgewässer eingestuft ist.

Auch wenn der NLWKN bereits zahlreiche Wehre mit Sohlgleiten ausgestattet hat, um für mehr Durchlässigkeit zu sorgen: Wunsch der Landkreise Diepholz und Vechta war es schon zu Beginn ihres Projektes „Flusslandschaft Hunte“ gewesen, die Laufverlängerung der Hunte im Bereich Markonah realisieren zu können. Längst geschaffen sind über die „Flusslandschaft Hunte“ unter Federführung des Landkreis-Fachdienstes Kreisentwicklung andere Verbesserungen – wie die Kanu-Einsatzsstellen.