Züchter werben mit für Geflügelausstellung um Nachwuchs

Barnstorf - Den Barnstorfer Geflügelzüchtern fehlt der Nachwuchs. Immer weniger Menschen können sich für Hühner und Tauben begeistern.

Insbesondere Kinder und Jugendliche finden nur noch selten den Weg zu diesem Hobby. Vor diesem Hintergrund könnte die bevorstehende Geflügelausstellung dem heimischen Verein etwas Auftrieb geben. Am Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. November, haben interessierte Besucher eine gute Gelegenheit, sich mit dem Federvieh anzufreunden und damit vielleicht den Grundstein für eine eigene kleine Zucht zu legen.

Die Mitglieder des „Vereins zur Hebung der Geflügelzucht zu Barnstorf und Umgebung“ sind schon seit einigen Wochen damit beschäftigt, die Weichen für die weit über die Grenzen des Hunte-Fleckens bekannte Veranstaltung zu stellen. Es ist eine Schau mit Tradition. Bereits zum 82. Mal wird das feine Federvieh im großen Saal von „Schröders“ einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Beteiligung bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre. Für die Geflügelschau seien fast 300 Tiere von insgesamt 29 Ausstellern gemeldet worden, berichtet Vorstandsmitglied Rüdiger Wunderatsch. Das Gros mit 130 Stück bilden wieder die Zwerghühner. Hinzu kommen 44 große Hühner und noch einmal 13 Zwerghühner in der Jugendabteilung. Außerdem stehen 94 Tauben im Katalog, der rechtzeitig zur zweitägigen Veranstaltung erscheint.

Aufbau beginnt Freitagmorgen

Am Freitagmorgen wollen einige Mitglieder des gastgebenden Vereins die Käfige und Volieren im Saal aufbauen. In den Abendstunden setzen die Aussteller ihre Tiere ein, damit diese sich in Ruhe an die neue Umgebung gewöhnen können. Am Samstagmorgen sind vier Preisrichter gefragt, um das Federvieh unter die Lupe zu nehmen. Die Prämierung erfolgt beim abendlichen Hähnchenball des Vereins.

Die Ausstellung ist am Sonnabend von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Besucher können die Hühner und Tauben bewundern und mit den Züchtern ins Gespräch kommen. Hier gibt es Tipps zur Haltung, Pflege und Zucht des Federviehs. Am Rande der Schau besteht Gelegenheit zum Verweilen. Die Besucher können sich am Nachmittag mit Kaffee und Kuchen stärken.

sp