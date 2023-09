Workshop zum Barnstorfer Radverkehr: Mängelanalyse mit Öffentlichkeitsbeteiligung

Von: Jannick Ripking

Alexander Gardyan vom Planungsbüro IKS (rechts) stellte dem Publikum im Rathaus die Radverkehrmängel vor, die er und seine Mitarbeiter für das Radverkehrskonzept für die Samtgemeinde Barnstorf erkannt haben. © Jannick Ripking

Die Samtgemeinde Barnstorf bekommt ein Radverkehrskonzept. Im ersten von drei öffentlichen Workshops ging es um eine Mängelanalyse des Radverkehrsnetzes. Bürger können bis zum 1. Oktober online weitere Mängel benennen.

Barnstorf – „Ich bin erfreut“, sagte Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm. „Der Ratssaal ist gefüllt – und es geht nicht um eine Kita.“ Nein, im Rathaus ging es dieses Mal um ein anderes, nicht minder wichtiges Thema: ein Radverkehrskonzept für die Samtgemeinde Barnstorf. 45 Bürger hatten sich angemeldet, um am ersten von drei dazugehörigen Workshops teilzunehmen. Alexander Gardyan, Stadtplaner, Diplom-Ingenieur und Geschäftsführer des Kasseler Ingenieurbüros IKS Mobilitätsplanung stellte dem Publikum in der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung eine Mängelanalyse des Radverkehrsnetzes in der Samtgemeinde vor.

Radverkehrskonzept: Alltagsfahrten im Fokus der Planung

„Ich weiß, dass ich niemals alle abholen kann“, sagte Alexander Gardyan. Zu verschieden seien die Meinungen über den Radverkehr. Es gebe nun einmal die „Genussradfahrer, die lieber schöne Wege fahren wollen“, und die zweckmäßigen Radfahrer, die ihr Ziel auf möglichst direktem Weg erreichen wollen. Sein Planungsbüro und er sehen „das Fahrrad als echtes Verkehrsmittel“. Deshalb liege der Fokus des IKS-Konzeptes darauf, den „Alltagsradverkehr zu stärken“. Dazu zählt laut Gardyan vor allem der Weg zur Arbeit, aber auch der Einkaufsweg. Der Tourismus spiele demnach eine eher untergeordnete Rolle bei der Erstellung des Konzeptes. Bezüglich verschiedener Meinungen sagte er: „Ich hoffe, wir bewegen uns heute nicht in einem festgefahrenen Rahmen.“ Denn es sei wichtig, die Öffentlichkeit frühzeitig einzubeziehen und die Zielsetzung für das Radverkehrskonzept mit ihr abzustimmen.

Bevor es im Workshop um die Mängel des Barnstorfer Radverkehrsnetzes ging, sagte Gardyan: „Hier gibt es zum jetzigen Zeitpunkt schon ein recht gutes befahrbares Netz – sogar in den Außenbereichen.“ Dennoch gebe es Problemstellen. Außerdem sei es wichtig, bei der Konzeption nicht ausschließlich auf die Bedürfnisse der Radfahrer zu achten. „Wir müssen Zielkonflikte abwägen“, erklärte er. „Deswegen werden wir sicher nicht empfehlen, die B 51 für den Kraftverkehr zu sperren, weil das vielleicht ein ganz toller Radweg wäre“, meinte er überspitzt.

Mängelanalyse: B51 im Barnstorfer Ortskern eines der Hauptproblemfelder

Nichtsdestotrotz kristallisierte sich die Bundesstraße 51 – insbesondere im Barnstorfer Ortskern – im Laufe des Workshops als eines der Hauptproblemfelder für den Radverkehr heraus. Sieben von 29 Unfällen zwischen 2020 und 2022 mit Beteiligung von Radfahrern ereigneten sich laut Gardyan innerorts auf der B 51 – immer beim Kreuzen oder Einbiegen. „Das ist für mich nicht überraschend“, kommentierte er, „weil der Gehweg für Radfahrer freigegeben ist. Das ist nie gut.“ Er erklärte: „Es wird in der Regel davon abgeraten, weil das Unfallpotenzial dadurch hoch ist.“ Die Führer von Kraftfahrzeugen übersehen laut IKS-Geschäftsführer Radfahrer eher, wenn diese eine Straße kreuzen und dabei auf Gehwegen fahren.

Zwei potenziellen Lösungsansätzen für dieses Problem schob Gardyan aber direkt einen Riegel vor. „Schutzstreifen für Fahrräder fallen raus, weil die Straße im Ortskern dafür einfach zu eng ist“, erläuterte er. Den Radverkehr auf die Straße zu holen und eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h einzuführen, sei „hier aktuell rechtlich nicht machbar“. Aber: „Wir können es trotzdem im Radverkehrskonzept empfehlen.“

Radverkehr: Lösungsansätze für höhere Sicherheit auf der B51

Was also tun, um die Gefahren für Radfahrer an der B 51 innerorts zu senken? Gardyan: „Ich will nicht nur immer sagen, dass etwas nicht geht. Wie wäre es also mit einer Alternativroute für Radfahrer mit hoher Qualität abseits der Bundesstraße?“ Der Referent warf eine leicht nach Süden versetzte Strecke auf bereits bestehenden Straßen in den Raum, die nah an der Bahnstrecke entlang führt. Er hält seinen Vorschlag „zum jetzigen Zeitpunkt für die beste Option“. Damit seine Idee aber funktioniert, müsse die Route (nicht nur) baulich optimiert werden. Und – was noch wichtiger sei – die empfohlene Strecke müsse von den Rad fahrenden Barnstorfern auch angenommen werden. „Glauben Sie, dass so eine Parallelverbindung funktioniert?“, fragte er das Publikum. Die ersten Reaktionen deuteten allerdings auf ein klares „Nein“ hin.

Weitere Mängel im Radverkehrsnetz erkannte Gardyan an der Landesstraße 344 und an den Kreisstraßen 51 und 38: „Dort gibt es Abschnitte mit Mischverkehr.“ Heißt: Fahrradfahrer müssen sich die Straße mit Kraftfahrzeugen teilen. „Das ist bei Tempo 100 gefährlich.“ Ansonsten nannte er dem Barnstorfer Publikum Engstellen, schlechte Fahrbahnoberflächen und fehlende Querungshilfen als weitere Probleme, die behoben werden sollten.

Radverkehrskonzept: Onlinebeteiligung läuft bis zum 1. Oktober

Wie und ob die aufgeführten Mängel (durch bereits genannte Vorschläge) behoben werden können, war nicht Inhalt des ersten Workshops: „Die Ideen von mir sind erst einmal nur lose in den Raum geworfen.“ Eine Konkretisierung folgt in den nächsten Schritten. Die ersten Ergebnisse sollen beim zweiten Workshop am 4. Dezember vorgestellt werden.

Und bis dahin sind die Bürger gefragt: Bis zum 1. Oktober können sie online auf einer interaktiven Karte all die Mängel, die es ihrer Meinung nach im Radverkehrsnetz der Samtgemeinde Barnstorf gibt, bis ins kleinste Detail aufzeigen. Während des Workshops habe es laut Alexander Gardyan nicht „zu kleinteilig“ werden dürfen: „Genau dafür ist die Onlinebeteiligung da.“