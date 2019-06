Zentrale Lage ist ein Pluspunkt

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Kräne bewegen schwere Lasten, Bauarbeiter gießen Fundamente, Handwerker setzten Stein auf Stein, Zimmerer decken die ersten Dächer ein: Auf sechs Großbaustellen im Barnstorfer Ortskern herrscht in diesen Tagen reger Betrieb. Fast im Gleichschritt entstehen neue Wohn- und Geschäftshäuser. In der Architektur gibt es durchaus Unterschiede, aber eine Sache haben alle Objekte gemeinsam: Es ist ihre zentrale Lage.

„Das ist gerade das, was wir wollen“, sagt Verwaltungschef Jürgen Lübbers, der sich für die Innenverdichtung in den Kommunen stark macht. Bei der Schaffung von neuen Bauplätzen gehe es darum, auch die vorhandenen Lücken im Innenbereich zu schließen. Der Ortskern habe sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. Es seien überwiegend kleine Wohneinheiten entstanden, teilweise barrierefrei und damit besonders gut geeignet für ältere Menschen, die sich im Ortskern niederlassen und von den kurzen Wegen profitieren, so Lübbers.

Die Nähe zu Geschäften, Ärzten und Apotheke, dazu das Rathaus und den Bahnhof in Reichweite: Das sind klassische Standortvorteile, mit denen auch Ernst-Christian Gerbes bei seinem aktuellen Projekt an der Schlingstraße punkten will. „Ich finde die Lage nicht schlecht. Das ist auch für Pendler interessant“, erklärt der Geschäftsführer der Firma Gerbes Dächer mit Blick auf die Bahnanbindung.

Auf der aktuellen Baustelle war früher der Autodienst Bröring ansässig. Im Rahmen der Ortskernsanierung wurde das Gebäude abgerissen und ein Parkplatz angelegt. Der Dachdecker- und Zimmermeister aus Varrel hat das schon seit längerer Zeit verfügbare Eckgrundstück von der Gemeinde erworben und errichtet nun eine dreigeschossige Immobilie mit zehn Wohnungen in einer Größenordnung von 50 bis 70 Quadratmetern. Die Fertigstellung ist für Anfang 2020 vorgesehen.

Diesen Zeitplan verfolgt auch Hotelier Ludolf Roshop. Er hat auf seinen Grundstücken an der Brinkstraße zwei alte Häuser abgerissen und baut jetzt eine großzügige Immobilie mit acht Wohnungen. Es soll bereits zahlreiche Anfragen von potenziellen Mietern geben. Grund dafür könnte nicht nur die interessante Lage im Ortskern sein, wie der Bauherr meint, sondern auch die seniorengerechte Ausstattung mit Fahrstuhl. Zusätzlicher Anreiz: Balkon mit freiem Blick auf Hunte und Kirche.

Nur einen Katzensprung entfernt befindet sich das Grundstück an der Ecke Brinkstraße/Aldorfer Straße. Kürzlich hat hier noch die Abrissbirne gewütet. Das alte Wohn- und Geschäftshaus ist von der Bildfläche verschwunden. Nun soll ein Haus mit vier Eigentumswohnungen entstehen. Investor ist das Bauunternehmen Landwehr aus Vechta, das bereits eine zweite Immobilie an der Ecke Brinkstraße/Rathausweg hochzieht. Es bietet Platz für sechs Eigentumswohnungen.

An der Mühlenstraße, also ganz in der Nähe des Freizeitbades Hunteholz, entsteht ein weiteres mehrgeschossiges Gebäude mit sechs Wohnungen. Und zwar nach neuesten Maßstäben: „Energiesparend, barrierefrei und altersgerecht“, wie Bauherr Otto Keßler berichtet. Was die künftige Auslastung des reinen Mietshauses angeht, braucht sich der Barnstorfer offenbar keine Sorgen zu machen: „Wir haben eine unheimliche Nachfrage.“

Für einen Handwerksbetrieb sei eine solche Investition auch ein Stück Altersvorsorge, sagt der Fleischermeister. Bei seinen potenziellen Mietern könnte der Blick auf die zweite Lebenshälfte ebenfalls eine wichtige Rolle. Wie andere ortsansässige Eigentümer, beobachtet auch Keßler, dass es gerade bei älteren Menschen aus umliegenden Dörfern eine Tendenz gibt, das große Haus mit Garten aufzugeben und sich dafür eine kleine Wohnung in Barnstorf zu nehmen.

Nicht nur für Wohn-, sondern auch für Geschäftszwecke soll eine im Bau befindliche Immobilie an der Kampstraße dienen. Cengiz Polat hat das Grundstück an der Ecke zur Schlingstraße von der Kommune erworben. Im Obergeschoss sind drei Wohnungen geplant, im Erdgeschoss soll eine Pizzeria entstehen. „Wir haben dort mehr Platz und andere gastronomische Möglichkeiten“, sagt Polat, der bereits den Imbiss Antalya an der Friedrich-Plate-Straße betreibt.

Die Nachfrage nach Wohnraum und die Niedrigzinsphase könnten dazu beitragen, dass in Zukunft weitere Bauprojekte in Barnstorf und Umgebung angeschoben werden. Dabei kann sich das „Kommunale Förderprogramm zur Stärkung der Innenentwicklung in den Ortskernen der Mitgliedsgemeinden“ auszahlen. Es wurde im Herbst 2010 im Rahmen eines nachhaltigen Flächenmanagements durch den Samtgemeinderat auf den Weg gebracht. Unter dem Motto „Leben Mittendrin“ werden der Erwerb und die Sanierung alter Bausubstanz, die Bebauung von Baulücken sowie der Abriss alter Gebäude und Neubau an gleicher Stelle gefördert.