Im Zeichen der Bremer Stadtmusikanten

Barnstorf – Ein sehr kreatives Brainstorming gab es beim Treffen der älteren Akteure des Zirkus Barbarella. Nachdem das Jahr 2019 mit einer Gala und Weihnachtsfeier für Eltern und Interessierte abgeschlossen wurde, gibt es jetzt neue Ideen für 2020. Die Akteure treffen sich weiterhin jeden Sonntag um 17.30 Uhr in der Zirkushalle und freuen sich über neue Interessierte ab acht Jahren, teilt das Welthaus Barnstorf mit. Die Teilnahme ist kostenlos.

Der Schwerpunkt werde wieder im Sommer liegen, besonders die Feuershows der älteren Zirkusmitglieder seien hier gefragt. Für Samstag und Sonntag, 4. und 5. April, lädt der Zirkus ein, sich in diese Disziplin zu vertiefen. „Neue Ideen und neues Feuermaterial wie Feuerkeulen und Diabolos werden dann bei den Präsentationen im Sommer zu sehen sein“, heißt es in der Mitteilung: beim Huntezauber am Samstag, 1. August, und bei „Cross Culture“ am Samstag, 5. September.

Jonglage wird das Thema für das Zirkuscamp im Sommer. Jonglage und Akrobatik sind auch die Themen der vier öffentlich angebotenen Aktionswochen, die der Zirkus für Kinder aus der Region anbietet: In Kooperation mit dem Barnstorfer Familienbündnis findet eine erste Woche vor Ostern vom 6. bis zum 9. April statt. Eine weitere startet am 12. Oktober und geht bis zum 16. Oktober. In beiden Fällen geht das Angebot von 8 bis 13 Uhr.

Die Zirkusleute haben diesen Aktionen das Oberthema „Bremer Stadtmusikanten – B-Mannschaft“ gegeben. Zwei weitere Wochen sind als ganztägige Kulturcamps im Rahmen des Förderprogramms „Kultur macht stark“ geplant. „Wir wünschen uns wieder eine Mischung aus migrantischen Kindern und solchen, die hier geboren sind. Die Mischung macht es, wie bei den Stadtmusikanten“, so Regina Bömer vom Team des Welthauses. Die Kulturcamps werden kostenfrei angeboten.

„Die Bremer Stadtmusikanten hatten letztes Jahr ihren 200. Geburtstag. Unsere ,B-Mannschaft’ wird dieses Jahr nachträglich Geburtstag feiern“, meint sie. „Wir weisen darauf hin, dass die Tiere ja nie bis Bremen gekommen sind und in Gedanken noch immer in Barnstorf auf ihren Einsatz in der Stadt warten. Sie müssen noch üben, haben sie alle festgestellt“, betont Regina Bömer mit einem Augenzwinkern.

Dank der Hilfe der örtlichen Volksbank kann auch die Tafel mit der Geschichte der Tiere in diesem Jahr neu gestaltet werden, heißt es in der Mitteilung des Zirkus Barbarella.

Zirkus Barbarella

Der Zirkus Barbarella – eine Abteilung im Verein zur Förderung ganzheitlicher Bildung in Barnstorf– besteht seit 1990. Viele Generationen von Kindern und Jugendlichen hat der Zirkus begleitet. Die Arbeit war und ist ehrenamtlich, aber dennoch professionell. Die aktuelle Zirkusdirektorin ist Sophia Luftensteiner (geb. Bömer).

www.zirkus-barbarella.de