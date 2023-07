Wie der Baske nach Barnstorf kam: Xabier Egaña – der „Picasso von Mühlen“ – feiert 80. Geburtstag

+ © Jürgen Rattay Das Altarbild von Xabier Egaña hängt seit 2007 in der St. Barbara und Hedwig-Kirche in Barnstorf. © Jürgen Rattay

Xabier Egaña – der „Picasso von Mühlen“ – hat seinen 80. Geburtstag gefeiert. Der baskische Künstler ist in seiner Heimat sehr bekannt und hat auch in Barnstorf seine Spuren hinterlassen.

Barnstorf / Mühlen – Die sakralen Wandbilder in der Kirche St. Bonaventura in Mühlen sind auch über die Grenzen des Oldenburger Münsterlandes bekannt. Geschaffen hat sie der baskische Künstler Xabier Egaña. Er feierte am 22. Juli seinen 80 Geburtstag. In Barnstorf hat er auch seine Spuren hinterlassen: Er gestaltete das Altarbild in der katholischen Kirche St. Barbara und Hedwig. Eng verknüpft ist sein Schaffen in der Region mit dem Namen Reinhard Börger, der den „Picasso von Mühlen“ einst nach Barnstorf holte.

Börger und Egaña verbindet eine besondere Freundschaft. „Wir stehen noch heute in Kontakt“, erzählt der ehemalige Barnstorfer Pfarrgemeinderatsvorsitzende, der mittlerweile in Vechta lebt. „Und wir schreiben uns auch noch regelmäßig.“ Aufmerksam geworden auf den baskischen Künstler ist Börger durch die Wandmalereien in der Kirche in Mühlen. Er war fasziniert von Egañas Arbeit und suchte den Kontakt. 2005 besuchte er den Künstler in seiner baskischen Heimat und bot ihm an, seine Werke in der katholischen Kirche Barnstorf auszustellen. Xabier Egaña sagte zu und präsentierte ein Jahr später eine Ausstellung mit dem Titel „Gerechtigkeit vor Gottes Angesicht“. Zur Eröffnung kamen seinerzeit etwa 200 Besucher.

In der St. Barbara und Hedwig-Kirche hängt an der Fensterseite seit 2007 auch ein von Xabier Egaña geschaffenes Altarbild. Es deutet den 1515 von Matthias Grünewald konstruierten Isenheimer Altar neu – vor dem Hintergrund des in dieser Zeit besonders aktuellen Flüchtlingselends vor der spanischen Küste. Egaña stellt dabei diese Thematik in einen Zusammenhang mit der Passion Christi, indem er den Gekreuzigten als „Strandgut“ darstellt, wie aus dem Buch zum 50-jährigen Bestehen der St. Barbara und Hedwig-Gemeinde hervorgeht. Der Corpus ist aus an den Strand gespültem Holz gefertigt.

Als ältestes von fünf Geschwistern wurde der Künstler in eine gläubige Familie hineingeboren. Ab seinem zehnten Lebensjahr begann Egaña mit einem Stipendium seinen Weg zum Abitur an der Gaztelueta-Schule, die zum Opus Dei gehört. Die Prälatur vom Heiligen Kreuz und Opus Dei ist eine weltweite Jurisdiktion der katholischen Kirche.

Xabier Egaña: Vom Mönch zum Künstler

Im Alter von 17 Jahren entschied sich Egaña für den Eintritt in den Franziskanerorden. Nachdem er in Furoa im Baskenland einen Lateinkurs belegt hatte, setzte er seine Ausbildung zum Franziskanermönch in Zarauz, ebenfalls Baskenland, fort. Von 1965 bis 1969 studierte der Künstler Theologie am Heiligtum Unserer Lieben Frau von Aránzazu. 1969 wurde er von der Kirche zum Priester geweiht.

Nach 26 Jahren und im Alter von 43 Jahren verließ Egaña den Franziskanerorden und begann eine persönliche Reise zur Selbsterkenntnis. Dabei entwickelte der Baske einen neuen Weg zu leben. Dieser manifestierte sich, als er María José Zurita heiratete und sich mit der Familie in Donostia San Sebastián niederließ. Dort unterrichtete Egaña an der pädagogischen Schule Bildende Kunst.

Im Baskenland bekannter Kunsthandwerker

Im Baskenland ist Xabier Egaña, der sich das Kunsthandwerk autodidaktisch beibrachte, sehr bekannt. So arbeitete er an verschiedenen baskischen Großprojekten mit und ist auf Ausstellungen vertreten. Die größte und vollständigste Ausstellung seiner Werke fand im November 2019 in Vittoria Gasteiz, der baskischen Hauptstadt, statt.

„Xabier Egaña hat im Baskenland zahlreiche Kirchen und öffentliche Gebäude mit Wandmalereien ausgestattet. Eine ungewöhnliche Ausmalung findet sich in der säkularisierten Kirche San Miguel Arcángel in Artezana nahe Vittoria Gasteiz“, erklärt Dr. Ruth Irmgard Dalinghaus. Die emeritierte Kunsthistorikerin war für die Oldenburgische Landschaft tätig und war mit dem Werk des Künstlers in Mühlen in Kontakt gekommen.

Zwei Ausstellungen im Flecken Barnstorf

Die Bilder hatten sie – ähnlich wie Reinhard Börger – so fasziniert, dass sie ins Baskenland reiste, um den Künstler aufzusuchen. Dieser empfing sie und führte sie in seine Arbeit ein. Es kam – zwei Jahre nach der ersten Ausstellung in Barnstorf – im Jahr 2008 zu einem erneuten Besuch Egañas in der Region. Seine Werke waren in der ehemaligen Klosterkirche der Franziskaner in Vechta, in der Mühlener St. Bonaventura-Kirche und eben in der St. Barbara und Hedwig-Kirche im Flecken zu sehen.

Außerdem: „Xabier Egaña hat unter anderem auch einen Workshop im Frauengefängnis Vechta veranstaltet damals“, sagt Dalinghaus. Er begeisterte sich in Vechta laut der Historikerin sehr für die Menschen vor Ort. Das galt ebenso für Barnstorf. Er beschrieb den Ort bei seinem ersten Besuch als „unwahrscheinlich schön“ und habe sich im Flecken gut aufgenommen gefühlt, auch wenn er die direkte Nähe zu den Besuchern seiner Ausstellung als durchaus „ungewöhnlich“ beschrieb.

Das Lebenswerk Egañas soll in diesem Jahr noch von der baskischen Regierung ausgezeichnet werden. Nicht nur Mühlen, sondern auch Barnstorf stehen somit in einer ganzen Reihe von sakralen Wandgestaltungen, die der renommierte Künstler im Laufe seines Lebens schuf.