Freie Sicht aufs Große Meer: Gemeinde Eydelstedt darf zwei Sichtachsen freischneiden

Von: Jannick Ripking

Nur zu erahnen: Das Große Meer in Holte ist umgeben von großen Bäumen, Büschen und Sträuchern. Von der Straße aus ist ein Blick auf den See unmöglich. Das könnte sich in Zukunft ändern, weil die Gemeinde Eydelstedt zwei Sichtachsen im Gehölz freischneiden darf. © Jannick Ripking

Das Große Meer in Holte ist verborgen von Baumreihen, Büschen und Sträuchern. Sichtbar wird es erst, wenn man ins Gehölz geht. Das ärgert den Gemeinderat und auch die Bürger aus Eydelstedt. Aber Besserung naht: Die Gemeinde darf zwei Sichtachsen freischneiden.

Eydelstedt / Holte – Wieder freie Sicht auf das Große Meer in Holte von der Straße aus: Das war und ist ein Wunsch der Bürger und auch des Rates der Gemeinde Eydelstedt. Dieser Traum war Anfang März allerdings noch in weite Ferne gerückt. Jetzt ist aber noch einmal Bewegung in die Sache gekommen: Die Untere Naturschutzbehörde (UNB) des Landkreises Diepholz gestattet es der Gemeinde, zwei Sichtachsen in das Gehölz rund um den See zu schneiden. Allerdings muss Eydelstedt die Kosten selbst tragen.

Großes Meer: Untere Naturschutzbehörde lenkt bei Sichtachsen ein

Anfang des Jahres hatte der Eydelstedter Rat eine mögliche Entschlammung des Großen Meeres thematisiert (wir berichteten). Diese Maßnahme hatte einigen Ratsmitgliedern und Zuhörern nicht gereicht. Sie wollten mehr und forderten weitergehende Arbeiten, um den See wieder attraktiver zu machen. „Der See soll wieder von der Straße aus sichtbar werden“, hatte Bürgermeisterin Martina Thesing konkret geäußert. Dafür sollen Teile des Bewuchses, der sich um das Gewässer erstreckt, entfernt werden, so die Forderung.

Und genau dieser Wunsch ist jetzt wieder im Rahmen des Möglichen. Das ging aus der jüngsten Ratssitzung der Gemeinde Eydelstedt im Familien- und Bildungszentrum (FBZ) hervor. Während die zuständige UNB Anfang des Jahres dieser Idee aus Naturschutzgründen noch einen Riegel vorgeschoben hatte, lenkte die Behörde jetzt ein, nachdem Rat und Verwaltung noch einmal das Gespräch gesucht hatten.

Zwei Freischneidungen am Großen Meer in Holte geplant

Die Gemeinde Eydelstedt darf nun doch zwei Sichtachsen am Großen Meer freischneiden. Ulrich Aumann war als stellvertretender Gemeindebürgermeister beim Gespräch zwischen Gemeinde und UNB dabei. „Es war ein sachliches, gutes und erfreuliches Gespräch“, berichtete er. Und: „Wir wollten ja nicht viel.“ Deswegen habe die Zusage für die zwei Sichtachsen die Politik – zumindest vorerst – zufriedengestellt.

Die erste Freischneidung dürfe laut Aumann direkt am Parkplatz an der Straße Holte in der Nähe zum Bootssteg erfolgen. „Von dort kann man dann auch wieder auf den See schauen“, meinte er. Die zweite Sichtachse dürfe an der kleinen Badestelle des Großen Meeres erfolgen, „aber da kommt im Prinzip nur ein kleiner Busch weg. Das reicht schon, um besser gucken zu können.“

Kosten muss die Gemeinde Eydelstedt tragen

Das Vorhaben muss die Gemeinde aber selbst finanzieren. Wie viel das Ganze kosten wird, kann die Verwaltung noch nicht sagen, erklärte Detlef Moss als Allgemeiner Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters. „Die Info, dass wir das machen dürfen, ist noch ganz frisch. Die Preise müssen wir noch ermitteln“, sagte er. Für die Sichtachsen muss die Gemeinde demnach auch Haushaltsmittel zur Verfügung stellen. Der aktuelle Haushalt ist bereits verabschiedet, sodass die Mittel im 2024er-Haushalt bereitgestellt werden sollen, so Moss.