Kinder- und Jugendbeteiligung zur Aufbesserung des Drentweder Spielplatzes

Von: Jannick Ripking

Jugendpfleger Ole Sterzik und Bianca Keller vom Jugendzentrum werben für eine Kinder- und Jugendbeteiligung bei der Aufwertung des Drentweder Spielplatzes. © Jannick Ripking

Manchmal gehen die Meinungen der Eltern und ihrer Kinder auseinander, wenn es um gute Spielgeräte geht. Deswegen rufen Jugendpfleger Ole Sterzik und das Jugendzentrum Barnstorf zu einer Kinder-und Jugendbeteiligung zur Aufbesserung des Drentweder Spielplatzes auf.

Drentwede – Drentweder Kinder und Jugendliche aufgepasst: Jugendpfleger Ole Sterzik und das Jugendzentrum rufen alle Heranwachsenden zwischen sechs und 17 Jahren auf, an einer Kinder- und Jugendbeteiligung teilzunehmen. Es geht um die Aufwertung des Drentweder Spielplatzes an der Schulstraße. Ole Sterzik erklärt: „Mir ist wichtig, herauszufinden, was die Kinder in Drentwede sich wünschen und wie deren Meinungsbild aussieht.“ Er betont, dass die Kinder- und Jugendbeteiligung auch ein ausdrücklicher Wunsch der Politik ist. Bianca Keller vom Jugendzentrum erklärt: „Wir nehmen allerdings nur das Meinungsbild auf. Am Ende entscheidet die Politik.“

Im Prinzip gibt es in Drentwede seit Jahren nur einen öffentlichen Spielplatz, allerdings wurde der Spielplatz der mittlerweile geschlossenen Grundschule auch nachmittags von Kindern genutzt. Einige Spielgeräte sind aber abgebaut und an der Grundschule Barnstorf wieder aufgebaut worden, weshalb im Ort nun weniger Spielmöglichkeiten für Kinder vorhanden sind. Deswegen plant die Samtgemeinde, Gelder in die Hand zu nehmen, um den letzten verbliebenen Spielplatz in der Gemeinde aufzuwerten und attraktiver zu machen.

Spielplatz Drentwede: Kinder mit ins Boot holen

Dabei sei es wichtig, diejenigen ins Boot zu holen, die den Spielplatz am Ende auch nutzen, meint Ole Sterzik. Seine Erfahrung habe einerseits gezeigt, dass die Meinung der Eltern nicht immer mit der ihrer Kinder übereinstimmen muss. „Auch wenn manche Eltern ein Spielgerät nicht so toll finden, finden es die Kinder vielleicht super“, sagt er. Bianca Keller vom Jugendzentrum Barnstorf appelliert deswegen an die Eltern, ihre Kinder nicht zu beeinflussen. „Sie sollten verstehen, dass es um die Wünsche der Kinder geht.“

Andererseits habe sich eine Kinder- und Jugendbeteiligung bereits in der Vergangenheit bewährt. Das zeige nicht zuletzt das Beispiel der Minipipe in Drebber oder des Spielplatzes auf dem Walsen. „Dort hat sich herausgestellt, dass die Kinder andere Wünsche als die Eltern hatten. Die Eltern wollten eher klassische Geräte, aber die Kinder haben sich etwas zum Balancieren gewünscht.“

Kinder- und Jugendbeteiligung in Drentwede läuft bis zum 2. Juni

113 Kinder und Jugendliche im Zielgruppenalter leben in Drentwede. Alle hat Sterzik per Post angeschrieben und einen Stimmzettel beigelegt. Der Jugendpfleger betont: „Die Beteiligung ist freiwillig. Es muss niemand mitmachen.“ Trotzdem hofft er, dass „mindestens zehn Prozent der Stimmzettel“ bis zum Ende der Abstimmung am 2. Juni ausgefüllt zurückkommen. „Wenn ich am Schluss 15 ausgefüllte Stimmbögen bekomme, dann wäre ich schon zufrieden.“

Der Stimmzettel der Kinder- und Jugendbeteiligung ist bewusst offen gehalten, weil es dem Jugendpfleger wichtig ist, die Kinder möglichst wenig mit vorformulierten Optionen zu beeinflussen. Es gibt lediglich die Möglichkeit zwischen einem Bolztor oder einem befestigten Untergrund für den vorhandenen Basketballkorb auszuwählen. „Ansonsten können die Kinder ihre Wünsche frei formulieren“, so Sterzik.

Präsenzveranstaltung zur Aufbesserung des Spielplatzes in Drentwede am 26. Mai

Die Stimmzettel nimmt Barnstorfs Jugendpfleger entweder per Post oder abfotografiert per E-Mail entgegen. Um den Rücklauf zu erhöhen bietet der Jugendpfleger gemeinsam mit dem Jugendzentrum einen Präsenztermin am Freitag, 26. Mai, von 16 bis 18 Uhr auf dem Drentweder Spielplatz an. „Dann stellen wir verschiedene Möglichkeiten vor, wie der Spielplatz gestaltet werden könnte“, sagt Sterzik und Bianca Keller ergänzt: „Viele kennen nur Schaukel, Rutsche und Wippe, aber es gibt viel mehr Optionen.“ Übrigens: Wer einen ausgefüllten Stimmzettel abgibt, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel teil. Sterzik: „Wir verlosen drei Gutscheine für Fußballgolf in Schmolte.“

Parallel läuft eine Elternbeteiligung der Kinder zwischen drei und fünf Jahren in Drentwede. Davon gibt es aktuell 22 in der Gemeinde. „Sie sollen auch Gehör finden, obwohl sie nicht zur Hauptzielgruppe gehören“, erklärt Ole Sterzik. Keller erläutert, weshalb diese Befragung separat läuft: „Man kann einen Dreijährigen einfach noch nicht fragen, was er sich auf einem Spielplatz wünscht.“ Deshalb seien in diesem Fall die Eltern angeschrieben worden.

Stimmzettel abgeben Postadresse: Ole Sterzik, Am Markt 4, 49406 Barnstorf E-Mail: ole.sterzik@barnstorf.de