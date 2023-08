Workshop zum Radverkehrskonzept in Barnstorf

Von: Jan Könemann

Eine gefährliche Stelle für Fahrradfahrer: Fachbereichsleiter Ingmar Braunert und seine Kollegen haben die Einbiegung zur Brinkstraße als Problemstelle identifiziert. © Jan Könemann

Verwaltung und Politik rufen die Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Barnstorf auf, an der Öffentlichkeitsbeteiligung am Mittwoch, 6. September, teilzunehmen. Das Ziel ist die Verbesserung des Fahrradverkehrsnetzes.

Barnstorf – Die zunehmende Bedeutung des Radverkehrs ist auch der Politik und Verwaltung in der Samtgemeinde Barnstorf nicht verborgen geblieben. Gemeinsam laden sie deshalb zu einem interaktiven Workshop ein. In diesem soll ein Radverkehrskonzept für die Samtgemeinde Barnstorf entstehen. Das Ziel: die Verbesserung des Fahrradverkehrsnetztes. Die Veranstaltung startet am Mittwoch, 6. September, um 18 Uhr im Rathaus und dauert rund zwei Stunden, teilt die Verwaltung in einer Presseinformation mit.

Radverkehrsnetz der Samtgemeinde verbessern

Die Samtgemeinde Barnstorf hat das Ingenieurbüro IKS Mobilitätsplanung aus Kassel beauftragt, ein Radverkehrskonzept für das gesamte Gemeindegebiet zu entwickeln. Zielsetzung sei die Förderung und Steigerung des Alltags- sowie des Freizeitradverkehrs, „um unter anderem den Herausforderungen an Klima, Umwelt, Gesundheit und Lebensqualität gerecht zu werden“, so die Verwaltung in der Pressemitteilung weiter. „Der Radverkehr in Deutschland steigt insgesamt. Wir wollen uns darauf vorbereiten und unser Radverkehrsnetz verbessern, damit noch mehr Menschen in Barnstorf das Fahrrad nutzen“, präzisiert Fachbereichsleiter Ingmar Braunert auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist uns bei diesem Thema sehr wichtig.

Hintergrund dieses Workshops ist, dass sich die Bürger im Rahmen eines öffentlichen Beteiligungsverfahrens bei der Erstellung des Radverkehrskonzepts einbringen können und sollen. Eingeladen sind alle Interessierten aus allen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde. „Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist uns bei diesem Thema sehr wichtig“, macht Braunert deutlich. Auch die Polizei, der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und der Bürgerradwegeverein sind zum Workshop eingeladen. „Wir wollen alle Beteiligten an einen Tisch holen und zusammen diskutieren, wie wir das Radverkehrsnetz verbessern können“, beschreibt Braunert die Idee der Verwaltung und versichert: „Wir sind völlig ergebnisoffen. Wirklich jeder Bürger kann sich einbringen.“

Problemstellen identifizieren

Der Workshop zum Auftakt der Öffentlichkeitsbeteiligung beschäftigt sich thematisch mit dem allgemeinen Radverkehrsnetz in der Samtgemeinde, der Zielsetzung des Projektes und konkret vorhandenen Problemstellen für den Radverkehr. Diese Themen sollen im Workshop abgestimmt und diskutiert werden, heißt es weiter. „Wir würden uns natürlich freuen, wenn viele Einwohner daran teilnehmen“, meint Braunert und weist auf ein zusätzliches Online-Angebot hin. „Wir stellen eine Karte im Internet bereit, auf den Problemstellen eingetragen werden können.“ Dies gehe bequem von zu Hause aus und helfe bei der Identifizierung solcher Orte. „Die Einwohner wissen ja besser als wir, wo es mit dem Fahrrad problematisch ist“, erklärt Braunert.

Der Fachbereichsleiter und seine Kollegen haben auch schon eine Problemstelle identifiziert: die Einbiegung zur Brinkstraße vor dem Modegeschäft „Kattau´s Trend-Store“. Laut Braunert eine Stelle mit „erhöhtem Gefahrenpotenziel für Radfahrer“, da Autofahrer, die aus der Brinkstraße kommen, die Haupstraße nur sehr schlecht einsehen können.

Fördermittel aus Sonderprogramm „Stadt und Land“?

Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund hat in einer Pressemitteilung vom 31. Juli zudem erklärt, dass das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) das Sonderprogramm „Stadt und Land“ für besseren Radverkehr in den Kommunen bis 2028 verlängert. Seit Programmstart 2021 seien mehr als 2 000 Maßnahmen aus Finanzmitteln des Programmes umgesetzt worden. Von diesen Mitteln möchte auch die Samtgemeinde Barnstorf profitieren, sagt Braunert: „Wir beschäftigen uns natürlich damit und möchten Unterstützung beantragen.“

Für den Winter kündigt die Verwaltung bereits jetzt einen zweiten Workshop an. Dieser baut auf den ersten auf, indem die zuvor ausgearbeitete Maßnahmenvorschläge abgestimmt werden sollen. Einen genauen Termin gibt es laut Fachbereichsleiter Braunert aber noch nicht. Das endgültige Konzept soll jedoch Anfang 2024 fertig sein und öffentlich vorgestellt werden.

Anmeldung bis Montag, 4. September

Das Ingenieurbüro nimmt Anmeldungen für den ersten Workshop bis Montag, 4. September, per E-Mail an valentin.kraus@iksplanung.de entgegen. Bei der Anmeldung sollen die Teilnehmer unter dem Betreff „Radverkehrskonzept Barnstorf“ ihren Namen und ihre Zugehörigkeit angeben – zum Beispiel „Bürger“, „Fraktion XY“, „ADFC“, „Beirat“ oder ähnliches.

Weitere Infos

Tel. 05442 / 8093121