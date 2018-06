Unfall mit zwei Toten auf der B 51: Zweieinhalb Jahre Haft für Angeklagten

Barnstorf/Diepholz - Von Gerhard Peinz. Wegen fahrlässiger Tötung wurde ein 35-jähriger Angeklagter aus Twistringen vom Amtsgericht Diepholz zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt.

In einer mehrstündigen Hauptverhandlung wurde zweifelsfrei festgestellt, dass der Angeklagte am 6. Mai 2017, gegen 10.40 Uhr, durch sein rücksichtsloses Fahrverhalten den Tod von zwei Menschen aus Barnstorf verursacht hatte.

Nachdem der Angeklagte, der mit seinem Mercedes-Geländewagen die Bundesstraße 51 von Barnstorf Richtung Drentwede befuhr, mehrere andere Verkehrsteilnehmer mit hohem Tempo überholt hatte, scherte er bei einer Geschwindigkeit von 175 Stundenkilometern wegen Gegenverkehrs wieder nach rechts ein und rammte einen vor ihm fahrenden Peugeot. Durch den starken Aufprall wurde dieser Pkw nach rechts in ein angrenzendes Waldstück geschleudert und stark deformiert.

Trotz sofortiger Reanimation durch umsichtige Zeugen und professionellen Rettungskräften verstarben die 80-jährige Beifahrerin und der 59-jährige Fahrer, der von der Feuerwehr aus dem Auto herausgeschnitten werden musste, noch an der Unfallstelle.

In einem einstündigen Vortrag trug der Kfz-Sachverständige Hermann Voss, Oldenburg, das Ergebnis seiner umfangreichen Untersuchungen der beiden beteiligten Fahrzeuge und des Unfallortes dem Gericht vor. Dabei kam er zu dem eindeutigen Ergebnis, dass die Ausgangsgeschwindigkeit unmittelbar vor dem Unfall 175- bis 185 Stundenkilometer betragen habe.

Rücksichtslosigkeit unterstellt

Die Staatsanwältin lastete dem Angeklagten seine Rücksichtslosigkeit an. Er habe außer anderen Verkehrsteilnehmern auch seinen damals zwölfjährigen Sohn, der auf dem Beifahrersitz saß und leichte Verletzungen erlitt, gefährdet.

Die Verteidigerin des Angeklagten erklärte, dass ihr Mandant, der unverletzt blieb, zweifelsfrei den Unfall schuldhaft verursacht habe. Er bereue die Folgen zutiefst. Er habe versucht, zu den Familien der beiden Getöteten Kontakt aufzunehmen, die das aber abgelehnt hätten.

„Was ich getan habe, tut mir unendlich leid. Das wird mich mein Leben lang begleiten. Meine Reue kann ich in Worten nicht ausdrücken. Ich war damals in Eile, meine Geschwindigkeit habe ich auf 120- bis 130 Stundenkilometer geschätzt. Während der Fahrt habe ich mit meinem Sohn diskutiert. Seit dem Unfall bin ich in psychologischer Behandlung. Mein Sohn konnte zwei Monate nicht in die Schule gehen. Ich wünsche, an dem Tag wäre ich gestorben. Aber meine Familie hat mich aufgefangen“, sagte der 35-Jährige, der verheiratet ist und vier Kinder hat.

Unfall hätte vermieden werden können

Bei ordnungsgemäßer Geschwindigkeit, erlaubt waren 100 Stundenkilometer, hätte man den Unfall vermeiden können, war das Fazit der Richterin, Dr. Ismer, die in der Urteilsbegründung noch einmal die rücksichtslose Fahrweise des Angeklagten verurteilte.

Es sei auch kein Augenblicksversagen gewesen, denn er habe schon vor dem Unfall über eine längere Strecke durch riskante Überholmanöver andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Hinzu komme, dass der Angeklagte in den letzten drei Jahren dreimal wegen überhöhter Geschwindigkeit bestraft worden sei.

Dem Angeklagten war der Führerschein nach der Tat abgenommen worden. Die Fahrerlaubnis wurde ihm für weitere zwei Jahre entzogen.

