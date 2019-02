Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Die Barnstorfer Fördergemeinschaft strebt eine Neuausrichtung an. Alte Zöpfen sollen abgeschnitten, neue Angebote geschaffen werden. Daran lässt der Vorstand um seinen kommissarischen Vorsitzenden Ralf Meyer keinen Zweifel. Nur wie die Arbeit im Detail aussehen soll, ist derzeit noch völlig offen. Hier hofft der Verein auf einen verstärkten Dialog mit den Mitgliedern.

„Wir wollen uns verändern, wir müssen uns verändern“, erklärte Beiratsmitglied Rouven Barmbold am Dienstagabend bei der Jahreshauptversammlung. Als früherer Vorsitzender machte er keinen Hehl daraus, dass er schon damals einen Wandel der Fördergemeinschaft angestrebt habe. Dazu wolle er auch weiterhin seinen Beitrag leisten, zumal sich an der Problematik nichts geändert habe.

Was der Vorstand in jüngster Vergangenheit schon mehrfach monierte, ist die mangelnde Unterstützung aus Mitgliederkreisen. Dazu passte die schwache Beteiligung bei der Zusammenkunft im „Schröders“. Zwar nahmen 40 Gäste an der Tafel Platz, aber unterm Strich waren nur 24 von 80 Mitgliedsbetrieben vertreten. Hinzu kam der ernüchternde Blick auf die rückläufige Mitgliederentwicklung. „Der Trend ist erschreckend“, meinte Barmbold.

Um weitere Kontakte zur heimischen Wirtschaft zu knüpfen, hatte die Fördergemeinschaft im vergangenen Jahr einen Versuchsballon gestartet. Mit der Resonanz waren die Initiatoren sehr zufrieden: Zahlreiche Gäste folgten der Einladung zur fingierten Gründung eines „Barnstorfer Business-Clubs“. „Das hat uns gezeigt, dass Unternehmer durchaus Interesse haben, in irgendeiner Form ein Netzwerk zu bilden und sich auszutauschen“, resümierte der Beirat.

Zum Bedauern des Vorstands mündete der damalige Informations- und Diskussionsabend erneut in einer Diskussion um Vergnügungsmärkte. Genau an diesem Punkte stellte sich die Sinnfrage der Fördergemeinschaft. Denn wenn es nach dem Willen des Vorstandes geht, sollte die Organisation solcher Volksfeste nicht mehr die Hauptaufgabe sein, zumal dafür immer weniger Helfer zur Verfügung stünden. Stattdessen sollten neue Schwerpunkte gesetzt werden.

„Wir müssen mehr an die aktuellen Probleme heran, die wir Unternehmer haben“, erklärte Barmbold, der selbst eine Werbeagentur im Hülsmeyer-Park betreibt und täglich mit unterschiedlichsten Branchen zu tun hat. Er skizzierte einige Ziele, die der Vorstand für das neue Jahr anstrebt. Dabei geht es um die Bildung eines Netzwerkes, das von der bisherigen Ideologie der mehr als 40 Jahre alten Fördergemeinschaft abrückt und sich dafür neuen Themen widmet.

Es könnten attraktive Angebote für Handel, Handwerk, Dienstleistung und Industrie geschaffen werden, etwa Themenabende mit Referenten, Arbeitskreise für Interessengruppen oder auch gemeinsame Werbeaktivitäten. In einer modernen Fördergemeinschaft sollten Unternehmen auch an sich selbst denken und nicht nur an die Kunden. Außerdem sei eine intensivere Zusammenarbeit mit der Kommune wichtig.

Neben neuen Inhalten geht es den Verantwortlichen um eine Verbesserung der ehrenamtlichen Mitarbeit. Es sei grundsätzlich schwer, Menschen zu finden, die sich engagierten, so Barmbold. Mit diesem Problem hätten im Übrigen auch andere Werbegemeinschaften zu kämpfen: „Es sieht überall katastrophal aus.“ Darum müsse man in Barnstorf darüber nachdenken, wie man es den Unternehmern einfacher machen könne, sich an der Gemeinschaft zu beteiligen.

„Wir brauchen Menschen, die bereit sind, mitzuarbeiten“, so der Appell des Vorstands, der die Verantwortung in Zukunft gerne auf mehr Schultern verteilen will. Die Bereitschaft dafür ist bisher jedoch nicht vorhanden, wie sich in der Versammlung zeigte. Zwar stellte sich Beiratsmitglied Andreas Ahlers zur Wiederwahl, aber für den ausscheidenden Kassenwart Torsten Krutsch fand sich kein Nachfolger. In leiser Vorahnung erklärte sich Schriftwartin Anja Gerding bereit, das zusätzliche Amt kommissarisch zu übernehmen.

Die Suche nach einem Vorsitzenden verlief erneut erfolglos, sodass der Posten nach dem Rückzug von Günther Klemm vor einem Jahr weiterhin vakant bleibt und kommissarisch vom stellvertretenden Vorsitzenden Ralf Meyer ausgefüllt wird. Zur Auflösung des Vereins würde eine solche Notlösung aber nicht führen, berichtete Wahlleiter Karl-Heinz Ehlers und fasste die Situation mit einem Seufzer zusammen: „Juristisch ist alles sauber - vom Image her nicht.“