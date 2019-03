Wintershall erzielt Produktionsrekord

Barnstorf/Kassel – Mit dem geplanten Stellenabbau hat Wintershall jüngst nicht nur positive Schlagzeilen gemacht, aber die Bilanz stellt sich hervorragend dar: Beim Jahrespressegespräch in Kassel verkündete der international tätige Erdöl- und Erdgaskonzern erneut Rekordzahlen und blickt auf das erfolgreichste Geschäftsjahr seiner 125-jährigen Unternehmengeschichte zurück.

„Wir haben 2018 einen Produktionsrekord mit einer Tagesförderung von bis zu 500.000 Barrel Öläquivalent (BOE) aufgestellt. Wintershall konnte im Jahr 2018 mit einer Erdöl- und Erdgasproduktion von 171 Millionen BOE den Rekordwert des Vorjahres von 164 Millionen BOE nochmals deutlich übertreffen“, erklärte Vorstandsvorsitzender Mario Mehren.

Wintershall konnte auch ihre Reserven um zwölf Prozent auf 1,9 Milliarden BOE erhöhen – ebenfalls ein Rekordwert. Die 2018 produzierten Mengen wurden zu 214 Prozent ersetzt.

„Auf diesem Erfolg ruhen wir uns aber nicht aus, sondern gestalten auch im Jubiläumsjahr aktiv unsere Zukunft und schreiben das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte: Mit Wintershall Dea entsteht das größte unabhängige europäische Gas- und Ölunternehmen – im besten Sinne: ein europäischer Champion“, so der Wintershall-Vorstandsvorsitzende. „Wir sind überzeugt, es ist gut und wichtig, dass Deutschland ein schlagkräftiges Gas- und Ölunternehmen hat – so wie auch viele unserer Nachbarländer einen großen Player haben.“ Ende Februar gab die Europäische Kommission bereits ihre Zustimmung zum Zusammenschluss von Wintershall und Dea. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2019 erwartet.

Wintershall konnte trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds im Jahr 2018 das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) um 798 Millionen auf 1,7 Milliarden Euro steigern. Das ist ein Plus von 85 Prozent.

Gestiegene Preise sowie höhere Produktionsmengen

Ausschlaggebend hierfür waren vor allem gestiegene Gas- und Ölpreise sowie höhere Produktionsmengen in Norwegen und Russland. Der vom Mutterkonzern BASF ausgewiesene Jahresüberschuss nach Steuern erhöhte sich um 69 Millionen Euro (plus neun Prozent) auf 829 Millionen Euro (2017: 760 Millionen Euro).

Der Preis für ein Barrel der Referenzrohölsorte Brent betrug im Jahr 2018 durchschnittlich 71 US-Dollar (2017: 54 US-Dollar). Die Gaspreise an den europäischen Spotmärkten sind im Vergleich zum Vorjahr um 32 Prozent gestiegen.

Der Zusammenschluss mit Dea stellt laut Mehren die Weichen für weiteres Wachstum. Die durchschnittliche Tagesproduktion von Wintershall Dea von derzeit zusammen rund 590.000 BOE will das neue Unternehmen um rund 40 Prozent auf künftig 750.000 bis 800.000 BOE innerhalb der nächsten vier Jahre steigern. Dieses Wachstum soll sowohl aus dem bisherigen Portfolio der beiden Unternehmen kommen als auch aus neuen Förderregionen. Dea ist seit kurzem in Mexiko aktiv, Wintershall ist der Einstieg in eine neue Öl- und Gaskonzession in Abu Dhabi gelungen.

Technologiezentrum in Barnstorf ausgebaut

Unter dem Stichwort „heimische Förderung“ erinnerte der Vorstandschef daran, dass Wintershall im vergangenen Jahr ihr Technologiezentrum in Barnstorf ausgebaut hat. Hier werde modernste digitale Technologie genutzt, um die Potenziale von Erdgas- und Erdöllagerstätten weltweit noch präziser zu analysieren. Herzstück des neuen Labors ist ein Mikro-Computertomograph. Im Digital-Rocks-Verfahren können Experten hochauflösende 3D-Aufnahmen von Gesteinsproben aus Erdgas und Erdöllagerstätten erstellen. „Die Analysen, die in unserem ausgebauten Technologiezentrum durchgeführt werden, helfen den Kollegen in Deutschland, Sibirien, Norwegen oder Argentinien, die richtige Entscheidung bei der Erschließung von Gas- und Ölvorkommen zu treffen“, sagte Mario Mehren. Barnstorf werde nach dem Zusammenschluss von Wintershall und Dea Technologie- und Ausbildungsstandort für das gemeinsame Unternehmen sein.

vd/sr/dpa