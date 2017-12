Windkraft und Tierhaltung bringen Zielkonflikte

Im Barnstorfer Rathaus fand ein erster Beteiligungsworkshop zum Forschungsvorhaben statt. Die Federführung liegt in Händen von Carolin Schulz-Schwenker (r.). - Foto: Samtgemeinde Barnstorf

Barnstorf - Die Samtgemeinde Barnstorf hat sich in den vergangenen Jahren an verschiedenen Forschungsvorhaben beteiligt und damit die eigene Entwicklung erfolgreich vorangetrieben. Nun gibt es ein weiteres bundesweites Projekt, für das sich die Kommune beworben hat. Auch hier steht die nachhaltige Entwicklung wieder im Mittelpunkt.

Der Titel wirkt auf den ersten Blick recht allgemein: „LAZIKN2030 – Lösungsansätze für Zielkonflikte für Nachhaltige Entwicklung 2030“. Was sich dahinter verbirgt, konnten die Teilnehmer eines ersten Beteiligungsworkshops im Barnstorfer Rathaus erfahren. Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers und die neu eingestellte Mitarbeiterin Carolin Schulz-Schwenker, die seit dem 1. September mit der Leitung des Projektes betraut ist, gaben eine Einführung in das Forschungsvorhaben.

„Ziel des Forschungsvorhabens ist es, Antworten auf drängende Zukunftsfragen einer nachhaltigen Entwicklung in der Samtgemeinde Barnstorf zu finden“, teilt die Projektleiterin in einer Pressemitteilung mit. Dabei stellt die Samtgemeinde Barnstorf einen Teil des Forschungsverbunds dar. Mit im Boot sitzen die Stadt Sandersdorf-Brehna aus Sachsen-Anhalt sowie die Universitäten Hannover und Greifswald.

Im Laufe der rund zweieinhalbjährigen Forschungsarbeit wollen sich die Beteiligten insbesondere mit folgenden Fragen beschäftigen: Wie kann man die Gewinnung von Windkraft weiter ausbauen, ohne die Belange von Lebens- und Wohnqualität sowie Flächenschutz zu beeinträchtigen? Wie können tierhaltende landwirtschaftliche Betriebe zusätzliche Ställe bauen, um wirtschaftlich zu arbeiten, ohne die Belange von Lebens- und Wohnqualität, Flächenschutz sowie Freizeit und Erholung zu beeinträchtigen oder welche anderen Möglichkeiten der Weiterentwicklung gibt es?

Es sind Themen, die in der Samtgemeinde Barnstorf von großer Bedeutung sind, aber auch andere Städte und Gemeinden in Deutschland beschäftigen. Dabei haben die Kommunen durchaus etwas gemeinsam, wie Schulz-Schwenker erläutert: „Bereits seit vielen Jahren kümmern sich Bürger gemeinsam mit Politik und Verwaltung um die Umsetzung unterschiedlicher Ziele. Dies sind zum Teil selbst gesteckte Ziele, die sich manchmal auf lokaler Ebene widersprechen, obwohl sie auch durch übergeordnete Ziele, zum Beispiel der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, des Bundes, des Landes oder des Landkreises vorgegeben werden.“

Das Forschungsvorhaben soll Lösungsansätze für Zielkonflikte, die erfahrungsgemäß die Entwicklung einer Gemeinde behindern und deren Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit einschränken, liefern. Dabei bauen die Verantwortlichen auf eine enge Zusammenarbeit mit den Menschen, insbesondere Jugendlichen, vor Ort. Das ist auch ganz im Sinne des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, das die erforderlichen Fördermittel zur Verfügung stellt.

Insofern war es Samtgemeindebürgermeister Lübbers eine Freude, Vertreter aus Politik, Verwaltung und Bürgerforum zum Workshop im Rathaus zu begrüßen. Dabei gab es einen ersten Austausch über die Zielkonflikte sowie die damit verbundenen Herausforderungen und Probleme sowie mögliche Lösungsansätze. Als Gastredner gab Detlef Tänzer, Leiter des Fachdienstes Kreisentwicklung, einige Impulse aus Sicht des Landkreises Diepholz.

In Zukunft sollen auch Jugendliche mit Unterstützung der Christian-Hülsmeyer-Schule an dem Forschungsvorhaben beteiligt werden, kündigt Schulz-Schwenker an. Erste Gespräche mit Verantwortlichen der Schule hätten bereits stattgefunden. Des Weiteren sollen zu einem späteren Zeitpunkt junge und ältere Menschen zusammengeführt werden, um gemeinsam Strategien zu erarbeiten, die der Samtgemeinde helfen, ihre eigenen Zielkonflikte zu überwinden oder zu verringern.