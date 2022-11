Windkraft in Barnstorf: Am Ende sind sich alle einig

Von: Jannick Ripking

Der Rat der Samtgemeinde Barnstorf hat die Erstellung eines Vorentwurfs zur Steuerung der Windenergie in Auftrag gegeben. © Edgar Haab / Archiv

Kontrovers diskutiert wurden die Parameter schon, doch am Ende steht eine Übereinkunft: Der Barnstorfer Samtgemeinderat beschließt Vorentwurf zur Windkraftsteuerung

Barnstorf – Der Vorentwurf ist beschlossen. Der Barnstorfer Samtgemeinderat hat das Planungsbüro NWP am Montag, 28. November, beauftragt, eine Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) zur Steuerung der Windenergie in der gesamten Kommune zu erarbeiten. Der Beschluss war am Ende einstimmig. Zuvor hatten sich einige Mitglieder von zwei Fraktionen im Rat einen kurzen und offenen Schlagabtausch geliefert.

Inklusive Unterbrechung wegen einer nicht-öffentlichen Abstimmung dauerte die Sitzung im Ratssaal des Barnstorfer Rathauses fast drei Stunden. Es gab also noch deutlich Redebedarf – sowohl bei den Ratsmitgliedern als auch bei den Zuschauern. 23 Personen waren gekommen.

Johannes Ramsauer, geschäftsführender Gesellschafter des Oldenburger Planungsbüros NWP, stellte – wie auch schon im öffentlichen Bauausschuss – die harten und weichen Kriterien des möglichen FNP und die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Steuerung der Windenergie vor (wir berichteten). Im Ausschuss war noch die Rede von einer Fläche von knapp über fünf Prozent gewesen, die nach der Vorplanung für die Windenergie infrage gekommen wäre. Die Mitglieder empfahlen jedoch mehrheitlich, Landschaftsschutzgebiete nicht für neue Windenergieanlagen auszuschließen. Daraus ergab sich nun eine Potenzialfläche von 6,64 Prozent des Samtgemeindegebietes.

In diesem Punkt herrschte anfangs noch Uneinigkeit zwischen Vertretern der SPD- und der CDU-Fraktionen. Im Fokus standen dabei Fredy Albrecht (SPD) sowie Karsten Brokering und Björn Drebbermüller (beide CDU). Drebbermüller meinte: „Wir sollten erst einmal mit den 6,64 Prozent ins Rennen gehen. Mir ist es wichtig, der Windkraft möglichst viel Platz einzuräumen.“ Diese Aussage begründete er damit, dass es so im weiteren Verfahren mehr Handlungsspielraum gebe. Fredy Albrecht sah es anders: „Ich wäre da vorsichtig, zu viel Platz für die Windenergie auszuweisen. Ich halte 6,64 Prozent für gefährlich.“ Er habe Bedenken, dass die Kommune dadurch beim Erreichen des bundesweiten Zwei-Prozent-Ziels bis 2032 zu sehr in den Fokus rückt. Karsten Brokering meinte dazu: „Dieses Kirchturmdenken darf es im Sinne des Klimaschutzes so an dieser Stelle nicht mehr geben.“ Albrecht konterte: „Wir reden von Klimaschutz, aber denkt auch jemand an die Bevölkerung?“

Die Zuschauer, die sich in der Einwohnerfragestunde zu Wort meldeten, waren insgesamt eher auf der Seite des SPD-Ratsherrn. Sie forderten insbesondere größere Abstände zur Wohnbebauung. Johannes Ramsauer stellte einen Abstand von mindestens 660 Metern vor – 440 Meter als hartes Kriterium, zusätzliche 220 Meter als weiches Kriterium. Dieser Abstand ergebe sich aus der veranschlagten Referenzhöhe von Windkraftanlagen: 220 Meter. Ramsauer erklärte: „2021 lag die Durchschnittshöhe von genehmigten Anlagen bei 217 Metern.

Elke Oelmann, Ratsfrau der Grünen, meinte: „Wir hadern mit einem weichen Kriterium. Der Trend geht ja hin zu größeren Anlagen. Wir präferieren, auf einen Abstand von 750 Metern zu gehen.“ Ramsauer erklärte, dass das grundsätzlich möglich sei. Er gab allerdings zu bedenken: „Wir würden uns planerischen Spielraum nehmen.“

Dazu komme noch eine Bedingung, die es bei der Erstellung eines rechtskonformen FNP zur Steuerung der Windenergie immer zu beachten gebe: „Die politische Abwägung der Kriterien muss immer gerechtfertigt und gut begründet sein“, erklärte der Rechtsanwalt Prof. Dr. Martin Gellermann, der das Vorhaben juristisch begleitet. Schlechte Rechtfertigungen würden Klagen und Gerichtsurteile gegen den neuen FNP begünstigen. „Da kann man nicht sagen: ,Ich hätte gerne 500 Meter Abstand‘, ,Ich hätte gerne 800 Meter Abstand‘ oder ,Ich biete 1 000 Meter Abstand‘. Das geht so nicht.“

Nach der nicht-öffentlichen Beratung waren sich schließlich alle Fraktionen einig, den vorgestellten Entwurf mit seinen harten und weichen Kriterien für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung in Auftrag zu geben. Dabei fallen – wie bereits vom Bauausschuss empfohlen – Landschaftsschutzgebiete als Ausschlusskriterium raus. Der Mindestabstand zur Wohnbebauung bleibt vorerst bei 660 Metern. Der Beschluss fiel einstimmig aus.