Samtgemeinde Barnstorf startet neuen Versuch zur Steuerung der Windenergie

Von: Jannick Ripking

Damit Windanlagen nicht wie wild in der Samtgemeinde Barnstorf erbaut werden können, wagen Politik und Verwaltung einen neuen Versuch der Steuerung. © Ripking / Symbolbild

Die Samtgemeinde Barnstorf wagt einen neuen Anlauf, den Bau von Windkraftanlagen durch eine Flächennutzungsplanänderung zu steuern. Erst im vergangenen Jahr hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg einen solchen Windenergieplan für nicht rechtskräftig erklärt.

Barnstorf – Flächennutzungspläne (FNP) für Windenergie und Gerichte, das passt einfach nicht zusammen. Etliche solcher FNP hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg in Niedersachsen in letzter Instanz noch gekippt. Die Samtgemeinde Barnstorf hat damit erst im vergangenen Jahr schmerzliche Erfahrungen gemacht, als das OVG die 60. Änderung des FNP der Kommune für unwirksam erklärt hatte. Dennoch wagt Barnstorf jetzt einen neuen Versuch, die Windkraftnutzung durch die nun 69. Änderung räumlich zu steuern, „um bis 2027 Ruhe zu haben“, wie Johannes Ramsauer, geschäftsführender Gesellschafter des Oldenburger Planungsbüros NWP, während der jüngsten Bauausschusssitzung der Samtgemeinde am Mittwoch erklärte. Das Ziel ist es, dass der neue FNP bis zum 1. Februar 2024 rechtskräftig wird.

Der Entwurf zur Windkraftsteuerung in der Samtgemeinde Barnstorf Durch die 69. Änderung des Flächennutzungsplanes will die Samtgemeinde Barnstorf die Windkraft steuern und nur bestimmte Flächen für Anlagen ausweisen. Im ersten Entwurf des beauftragten Planungsbüros NWP gibt es harte und weiche Tabuzonen für Windkraftanlagen.

„Über die harten Tabuzonen müssen wir nicht reden. Die sind gesetzlich vorgeschrieben. Da gibt es nichts dran zu rütteln“, erklärte Johannes Ramsauer, Gesellschafter bei NWP. Dazu zählen festgelegte Mindestabstände zu Wohngebäuden, Gewerbegebieten, Straßen oder Gasleitungen. Auch bestimmte Abstände zu Naturschutzgebieten, Vogelschutzgebieten und Gewässern zählen zu harten Tabuzonen. Die weichen Tabuzonen hingegen liegen im Ermessensspielraum der Kommunalpolitik. „Das sind Ihre Zonen, die Sie aus Vorsorgegründen festlegen“, sagte Ramsauer an die Bauausschussmitglieder gewandt. Der Bauausschuss hat sich demnach dafür ausgesprochen, die Abstände zu beispielsweise Wohngebäuden über das Mindestmaß von 440 Metern hinaus zu vergrößern.

Die Fläche der kompletten Samtgemeinde Barnstorf beträgt 20 000 Hektar. Nach dem ersten Entwurf von NWP ermöglicht der neue FNP Konzentrationsflächen für Windenergie auf einer Fläche von etwas mehr als 1 000 Hektar. „Das sind 5,2 Prozent“, rechnete Ramsauer vor. Das liege bewusst über dem Flächenziel, um „Luft nach unten“ zu haben.



„Wir müssen einen FNP erstellen, der nicht wieder beklagt wird“, sagte der Bauausschussvorsitzende Karsten Brokering. Das war nämlich zuvor der Fall gewesen. Das OVG hatte den Beschluss für nichtig erklärt. Seitdem hat die Kommune wenig Einfluss auf neue Standorte für Windkraftanlagen – die sogenannte Verspargelung droht. Planer Johannes Ramsauer machte deutlich: „Es ist Fakt, dass wir keine Steuerungswirkung haben.“

Das sei auch im Hinblick auf die neue Rechtslage problematisch: Die Bundesregierung schreibt vor, dass bis 2032 zwei Prozent der gesamten Fläche in Deutschland für die Windenergie zur Verfügung stehen sollen. Für Niedersachsen ist sogar ein Flächenziel von 2,2 Prozent vorgesehen. „Das Land wird den Landkreisen wahrscheinlich sagen: ,Wenn wir das Ziel erreichen wollen, dann müsst ihr euch darum kümmern‘“, meinte Ramsauer. Damit die Samtgemeinde ein gewisses Mitspracherecht bekommt, braucht sie einen rechtswirksamen FNP: „Wenn wir als Kommune etwas vorgeben, dann ist weniger dem Zufall überlassen.“

Bis 2027 gibt es eine Übergangsfrist, bevor die Flächenziele greifen und bis 2032 umgesetzt werden müssen. Ab dann gilt: Wenn eine Kommune ihr individuelles Flächenziel – das bisher noch nicht feststeht und nur grob geschätzt werden kann – erreicht, „gibt es keine Windenergie außerhalb der ausgewiesenen Flächen in ihrem Gebiet“, erklärte Ramsauer. Erreicht eine Kommune das Ziel nicht, „dann sind Windenergieanlagen überall genehmigungsfähig“. Dann wären Einzelfallentscheidungen zu fällen – was zur Verspargelung führen könnte. Mit einer gültigen Windenergieplanung wäre Barnstorf also in der Lage, Konzentrationsflächen für Windenergie in ihrem Sinne auszuweisen und nur dort Anlagen zuzulassen.

Windenergie auch Thema im Samtgemeinderat Was im Bauausschuss begann, setzt sich im Rat der Samtgemeinde fort: Wenn die Ratsmitglieder am Montag, 28. November, ab 18 Uhr im Barnstorfer Rathaus tagen, steht wieder die 69. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Steuerung der Windenergie auf der Tagesordnung. Der Bauausschuss hat jetzt die Kriterien für weiche Tabuzonen festgelegt. Nun liegt es am Samtgemeinderat, diese durch einen Beschluss auf den Weg zu bringen. Außerdem geht es in der Sitzung auch um das Mandatsverzicht des Ratsherren Salah Hussein. Einwohner haben zweimal die Möglichkeit, Fragen an den Samtgemeinderat zu stellen.

Und das ist auch der Grund, weshalb die Samtgemeinde erneut Geld in die Hand nimmt, um eine neue FNP-Änderung zu erwirken – ohne zu wissen, ob es umsonst ausgegeben wird. Denn es ist keineswegs ausgeschlossen, dass das OVG die Windenergieplanungen ein weiteres Mal kippt. „Aber nicht zu handeln, wäre die ungünstigste Situation“, behauptete der NWP-Gesellschafter.

Insgesamt drängt die Zeit: FNP-Änderungen zur Windkraft müssen bis zum 1. Februar 2024 inkrafttreten, um in die Übergangszeit bis 2027 zu fallen. Das Verfahren zur Änderung für die Samtgemeinde Barnstorf steht aber noch ganz am Anfang. „Der FNP muss aber spätestens im Dezember 2023 beim Landkreis Diepholz zur Genehmigung eingereicht sein“, meinte Johannes Ramsauer. Bis dahin muss allerdings eine öffentliche Auslegung erfolgt sein, damit sich Bürger und Behörden mit Stellungnahmen einbringen können. „Das müsste zu den Sommerferien geschehen“, sagte er. Eine zweite öffentliche Auslegung sei wegen des straffen Zeitplans nicht möglich. Ramsauer: „Das können wir uns nicht erlauben, wenn wir das Ziel erreichen wollen.“