Wiederholungstäter kommt mit Bewährungsstrafe davon

+ © Jansen Als Fahrraddieb und Schläger hat ein 25 Jahre alter Mann mit dem Aufenthaltsort Barnstorf binnen kurzer Zeit zum zweiten Mal vor dem Amtsgericht gestanden. © Jansen

Körperverletzung und Fahrraddiebstahl bringen einen 25-Jährigen fast ins Gefängnis. Obwohl er ein Wiederholungstäter ist und wegen Fluchtgefahr in U-Haft saß, kommt der Mann mit einer Bewährungsstrafe davon.

Barnstorf/Diepholz – Bereits zum zweiten Mal innerhalb von nur fünf Monaten stand ein 25 Jahre alter Mann mit dem gewöhnlichen Aufenthaltsort in Barnstorf wegen gleichartiger Delikte vor dem Amtsrichter in Diepholz. Nachdem er im Mai diesen Jahres wegen Diebstahls und Körperverletzung bereits zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt worden war, musste der junge Mann zur erneuten Verhandlung aus der Justizvollzugsanstalt Vechta vorgeführt werden, in der er wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft einsaß. Im Rahmen der umfangreichen Beweisaufnahme konnten ihm weitere sieben schwere Fahrraddiebstähle sowie eine gefährliche Körperverletzung nachgewiesen werden, was zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten führte.

Der Mann hatte sich in den vergangenen Jahren im Bereich Barnstorf aufgehalten, ohne sich dort amtlich anzumelden oder einer geregelten Tätigkeit nachzugehen. Allein in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres entwendete er nachweislich sieben, zum Teil verschlossen abgestellte Fahrräder/Pedelecs in Barnstorf und Diepholz und verkaufte diese zur Finanzierung seiner Drogensucht.

Das weitere Vergehen: Vermutlich unter Drogeneinfluss hatte der Angeklagte bereits im September 2020 auf dem Bahnhofsgelände in Barnstorf einen jungen Mann mit einem Rundholz angegriffen und so schwer verletzt, dass dieser stationär im Krankenhaus Diepholz aufgenommen werden musste. Dieser Angriff erfolgte nach Auffassung des Gerichtes ohne nachvollziehbaren Grund, zumal der Geschädigte dem Angeklagten sogar bei der Bedienung des Fahrkartenautomaten behilflich sein wollte.

Strafmilderungsgründe konnte der Vorsitzende Richter auch bei dem gewerbsmäßigen Diebstahl der Fahrräder nicht erkennen. Er bezeichnete das Verhalten des Angeklagten als „knalledreist“. Auch polizeiliche Festnahmen, Vernehmungen und eindringliche Ermahnungen hatten nicht dazu geführt, dass der Angeklagte seine Taten eingestellt hätte.

Tat- und schuldangemessen sei daher eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, die auf vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Dazu erließ der Richter Meldeauflagen für den nun Verurteilten. Dieser hat auch die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Mit Verkündung des Urteils wurde der U-Haftbefehl aufgehoben und die bei der Verhandlung anwesenden Eltern konnten ihren Sohn in Empfang nehmen. agu