Wieder mit Elan auf der Bühne: „Barnstorfer Speeldeel“ erarbeitet neues Stück

Barnstorf - Von Eva-Maria Konkel. Die Bühne hat sie wieder: Jeden Mittwoch um 19.30 Uhr treffen sich die Akteure der „Barnstorfer Speeldeel“ im Gasthaus „Schröders“, um das neue Stück einzuüben. Noch werden die Szenen gelesen, aber das tut der schauspielerischen Leistung schon jetzt keinen Abbruch. Mit viel Elan und Begeisterung verleihen sie den Texten Leben.

Natürlich spielt die Geschichte auf einem Bauernhof im Barnstorfer Umland. „Denn“, so Thomas Brüggemann, „wir wollten gerne mal wieder ein Bauernstück spielen“. „Wer hett, de hett“ entstammt der Feder von Erhard Asmus, nach einer Idee von Herbert Prahm.

Kassen Struck, gespielt von Kurt Wördemann, ist der Bauer vom Kampenhoff, zu sagen hat er allerdings nichts. Er hat eingeheiratet und das Regiment führen seine Frau Telsche, (Katharina Wilms) und seine Schwiegermutter (Gertrud Scharfscheer). Nach einem Lottogewinn ist es ihm aber gelungen, 10.000 Euro beiseite zu schaffen und in einer Spinatdose zu verstecken. Mitwisser ist nur der Großknecht Hinnerk (Johannes Varnhorn).

Mehr wird dazu erst einmal nicht verraten. „Die Leute sollen sich das Stück ansehen und sich überraschen lassen“, so der Chef der Truppe.

Wie in jedem Jahr wurde dieses Stück auch nach der Spielbarkeit ausgesucht.

„Wir schauen bei der Jahreshauptversammlung erst einmal, wer überhaupt in der Zeit der Auftritte Zeit hat. Dann suchen wir entsprechend der Besetzungsmöglichkeiten verschiedene Stücke aus, die gemeinsam gelesen werden. Und dann entscheiden wir uns für ein Stück“, verrät Brüggemann.

In diesem Jahr werden zehn Akteure auf der Bühne stehen und in gewohnter Weise das Publikum zu begeistern wissen.

Seit April laufen die Proben und es wird noch teilweise an der Aussprache gefeilt. Denn auch wer gar kein Plattdeutsch sprechen kann, wird sehr gerne in die Gruppe aufgenommen und langsam an diese Mundart herangeführt. Selbst wenn es mal gar nicht klappen sollte, ist das kein Problem. Dann wird eben eine Rolle in Hochdeutsch umgeschrieben.

Wer Lust hat auf der Bühne zu stehen und Spaß am Spiel hat, sollte sich unbedingt dazugesellen. Denn Spaß haben alle, das kann man bei den Proben beobachten. Es wird viel gelacht und sich manchmal auch die Haare gerauft, wenn es mit dem Text noch nicht so klappt. „Das Schauspielern ist gar kein Problem“ sagt Manuela Mattfeld und lacht, „wenn nur der Text nicht wäre“, und erntet zustimmendes Gelächter von allen Seiten.

Auch jetzt können Interessierte noch an den Leseproben teilnehmen, allein um die Sprache zu üben und ein Gefühl für die Gemeinschaft zu bekommen, die hier ganz groß geschrieben, und mit Ausflügen gepflegt wird. Mitmachen kann jeder ab 18 Jahren. Mitbringen muss man nur die Freude am darstellenden Spiel, alles andere kann man lernen.

Die Premiere ist am Samstagabend, 13. Oktober bei „Schröders“. Der Vorverkauf beginnt Anfang September. Karten sind in der Buchhandlung Seitenwind und bei „Schröders“ zu erwerben.

Weitere Termine sind Sonntag, 14. Oktober mit Kaffee und Kuchen, Samstagabend, 20. Oktober, Sonntagnachmittag, 21. Oktober, wieder mit Kaffee und Kuchen und am 24. November erstmalig auch bei „Sandmann“ in Wohlstreck. Die genauen Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben.