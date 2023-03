Wieder Brand an der Dorfstraße 11

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Zweiter Brand binnen weniger Tage auf demselben Grundstück: In Drebber an der Dorfstraße 11 stand am späten Samstagabend ein Scheunengebäude in Flammen. © Jansen

Das kann kaum Zufall sein: Erst am frühen Freitagmorgen hatte es in einem alten, leer stehenden Haus an der Dorfstraße 11 in Drebber gebrannt. Am Samstagabend gegen 21.10 Uhr wurde die Feuerwehr erneut zu dem Grundstück gerufen. Dieses Mal stand ein rückwärtig gelegenes Scheuengebaude in Vollbrand.

Drebber – Etwa 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf nahe liegende Häuser verhindern. Dabei setzten sie von der Drehleiter und vom Boden aus massiv Löschwasser ein. Das etwa 15 mal fünf Meter große Nebengebäude brannte völlig aus. Bei Eintreffen der Feuerwehren hatte es bereits komplett in Brandgestanden.

Über das Dach des Hauses hinweg, in dem es am frühen Freitagmorgen an drei Stellen gebrannt hatte, löschte die Feuerwehrwehr den Brand in Drebber mit Hilfe der Drehleiter aus Diepholz. © Jansen

Zu dem erneuten Brand in Drebber wurden laut Jens Seeker, Kreisfeuerwehr-Pressesprecher Süd, die Feuerwehren Drebber, Cornau, Dickel, Drentwede, Aschen, Sankt Hülfe und Heede sowie die Drehleitereinheit aus Diepholz und die „ELO“ (Einsatzleitung Ort) aus Barnstorf alarmiert.

Bei dem nächtlichen Brand in Drebber setzte die Feuerwehr von der Drehleiter und vom Boden aus große Wassemengen ein. © Jansen

Vor Ort war auch der Rettungsdienst, der aber nicht eingreifen musste. Die Polizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf. Brandstiftung dürfte wahrscheinlich sein – wie bei dem Feuer auf demselben Grundstück am Freitag gegen 4 Uhr, bei dem es in dem zur Straße hin gelegenen Haus in drei Räumen zeitgleich drei verschiedene Brandherde gegeben hatte.

Im Januar Cannabis-Plantage entdeckt

Auf dem Grundstück an der Dorfstraße in Drebber ermittelte die Polizei nach Informationen der Mediengruppe Kreiszeitung bereits Ende Januar schon einmal. Damals ging es aber nicht um einen Brand, sondern um Drogen. Es wurde seinerzeit eine Cannabis-Plantage mit etwa 50 Pflanzen in Vollblüte und etwa zwei Kilo bereits geerntetes Marihuana gefunden. Die Polizei nahm bei der Durchsuchungen im Januar zwei Männer in dem Haus fest.