Vortrag zum Thema „Sternenkinder“ in Barnstorf von Marlene Krause

„Sternenkinder“-Expertin Marlene Krause (stehend) stellt den Zuschauerinnen die Erinnerungsbox der „Hope’s Angel Foundation“ vor. © bhe

Wie gehen Eltern von „Sternenkindern“ am besten mit der für sie belastenden Situation um? Und was sollten Angehörige tun, um Hilfestellung zu geben? Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin Marlene Krause hatte in Barnstorf Tipps parat.

Barnstorf – Der Schock sitzt tief. Ratlosigkeit herrscht sowohl bei den Eltern als auch bei Angehörigen und Freunden, wenn ein Kind bei der Geburt oder vorher verstirbt. Marlene Krause, Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin, erläuterte bei einem Vortrag in Barnstorf den Begriff „Sternenkinder“, der symbolisch die medizinischen Phänomene Tot- oder Fehlgeburt umschreibt.

Für die betroffenen Familien seien das traumatische Erlebnisse, die schnell zu emotionaler Überforderung mit Fassungslosigkeit und Ohnmachtsgefühlen führen können, erklärte Krause. Hinzu komme eine innere Bedrängnis, wenn ein Kind vor dem Geburtstermin verstirbt und der Arzt auf zeitnahe Entfernung des kleinen Körpers aus dem Mutterleib drängt, um eine lebensgefährliche Infektionserkrankung der Mutter zu verhindern.

Ein „Sternenkind“-Erlebnis verändert die Psyche der betroffenen Eltern und wirkt sich auch auf Geschwister und das soziale Umfeld aus. Freundschaften zerbrechen nicht selten daran, weiß die Referentin zu berichten. Das sei ein zusätzlicher Belastungsfaktor in der ohnehin schwierigen Situation. Eine der acht Zuhörerinnen wies auf die doppelte Betroffenheit von Großeltern hin, die sowohl den Verlust des Enkelkindes als auch den Seelenschmerz des eigenen Kindes verkraften müssten.

Veranstaltungsreihe Der Vortrag ist Teil einer Veranstaltungsreihe des Bestattungshauses Krause in Barnstorf. Die Plätze sind begrenzt. Die nächsten Vorträge mit internen und externen Referenten finden jeweils donnerstags um 19 Uhr an folgenden Terminen statt:

20. April: Vorsorge für den Abschied, persönliche Wünsche planen

25. Mai: Was zu tun ist, wenn nichts mehr zu machen ist?

15. Juni: Gespräche mit Verstorbenen? Sterbebett-Erlebnisse, Nahtod-Erfahrungen, Nachtod-Kontakte

24. August: Veränderungen – das Leben und Erleben nach einem Verlust

21. September: Die traurige Seele mit reinen ätherischen Ölen trösten

Anmeldung

E-Mail: info@herzenssterne-begleitung.de

Wie kann man nun heilsam mit dem Ereignis umgehen, und was sollte unbedingt unterlassen werden? Die erfahrene Krause, die sich dem Themenkomplex „Sternenkinder“ seit dem Jahr 2017 praktisch widmet, weiß: „Das System Krankenhaus hat keine Zeit, sich um solche individuellen Problemlagen zu kümmern.“

Stattdessen können betroffene Eltern von der Organisation „Hope’s Angel Foundation“ kostenfrei ein „Erste-Hilfe-Paket“ bekommen, das unter anderem eine „Erinnerungsbox“ – eine Kerze mit tröstlichem Spruch, „Trost-Tee“, Taschentücher und mehr – enthält. Außerdem ist darin ein Gutschein für die Anforderung des Buches „Trauernde Eltern“. Die Familie könne zusätzlich Unterstützung anbieten und beim Suchen für geeignete Beratungsangebote helfen.

Anhaltspunkt könne die Frage „Was würdet ihr bei einem lebenden Kind tun?“ geben, denn das Paar sei trotzdem Eltern geworden, obwohl sich das Kind nicht mehr auf dieser Welt, sondern wie eine Sternschnuppe am Himmel befinde. Freunde und enge Familienmitglieder könnten ein Kästchen mit liebevollen Erinnerungsgeschenken zusammenstellen. Auch könnten sie ihre Hilfe bei der Organisation einer Beerdigung anbieten.

Gut gemeinter Eifer sei jedoch fehl am Platz, so die Expertin für „Sternenkinder“. Keinesfalls sollte ohne Absprache mit den Eltern einfach das geplante Kinderzimmer leer geräumt werden. Auch unbedachte, schockierende Äußerungen, die leider immer wieder vorkämen, seien zu unterlassen, wie etwa: „Ihr habt doch noch ein Kind!“ oder „Das war bislang doch nur ein Zellhaufen, was wollen Sie denn da beerdigen?“.

Die Ratlosigkeit im sozialen Umfeld sollte außerdem nicht zu einer Vermeidungshaltung führen, welche die Eltern zusätzlich verletze. Vielmehr gelte wie bei anderen Trauersituationen: Im Zweifel die eigene Unsicherheit eingestehen und einfach fragen, was sich betroffene Eltern wünschen, ihnen anbieten, dass man im Bedarfsfall für sie da ist. bhe