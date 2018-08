FDP-Ortsverband Samtgemeinde Barnstorf besteht seit 50 Jahren

Schmolte - Großer Bahnhof am Sonntagnachmittag auf dem Hof von Wilhelm und Anne Dieke in Schmolte. Der FDP-Ortsverband Samtgemeinde Barnstorf hatte zur Feier seines 50-jährigen Bestehens eingeladen und rund 80 Gäste aus dem ganzen Landkreis sowie den Landkreisen Vechta und Oldenburg waren erschienen. Im Namen der „Alt-68er“ begrüßte der FDP-Vorsitzende Reinhard Börger die Gäste, vor allem das letzte noch lebende Gründungsmitglied Wilfried Buschmann sowie die stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Katja Suding.

Schattenplätze waren an diesem Nachmittag sehr begehrt. Es herrschte sommerliches Wetter, als nach und nach die Gäste eintrafen. Und während sich die Kinder auf der „Klöterbahn“ vergnügten, begrüßte Börger die Eintreffenden, mit etwas Verspätung auch die stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP. Die 42-jährige Hamburgerin mit Vechtaer Wurzeln war vom Stau auf der A1 ausgebremst worden. Es begann der Redner-Reigen, dessen Anfang Börger selbst machte. Seit 19 Jahren als Vorsitzender des Ortsverbandes erinnerte er an die Gründungsmitglieder, die 1968 bürgerliches Engagement bewiesen und sich als engagierte und liberale Bürger zusammenschlossen.

„Sie haben zwei Generationen lang Politik gestaltet und wollen nicht aufhören damit“, begann Landrat Cord Bockhop seine Laudatio. Gemeinsam hätten die Parteien im Tagesgeschehen gearbeitet und hätten damit herbeigeführt, was man heute genießt. „Außerhalb der Wahlkämpfe gibt es ein Mitarbeiter“, lobte er weiter. Auf kommunaler Ebene habe man die besondere Aufgabe, zusammen zu arbeiten. „Hier gibt es nur eine Ebene, die exekutive“, und damit die Aufgabe, gemeinsam das Beste für die Bürger zu erarbeiten.

Auch Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers hob die Bedeutung der Parteien hervor. 1968 sei ein bewegtes Jahr gewesen. „Auf kommunaler Ebene standen Veränderungen an“, die Kreisreform sei damals bereits im Gespräch gewesen. „Die FDP hat seiner Zeit wichtige Entscheidungen mitgetroffen“. Im Landkreis aber auch in Barnstorf. Wie zum Beispiel mit dem Bau des neuen Rathauses.

+ Der aktuelle Vorstand der Barnstorfer FDP zusammen mit den Ehrengästen und den Laudatoren der Feier zum 50-jährigen Bestehen des Ortsverbandes. © Nölker

Fleckensbürgermeisterin Elke Oelmann lobte die besondere aktuelle Zusammenarbeit. „Mit den Ratsmitgliedern der FDP herrscht eine gute Zusammenarbeit, die geprägt ist von gegenseitigem Respekt.“

Heike Hanker, stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP im Landkreis, lobte: „Der Kreisverband kann Stolz auf den Ortsverband Barnstorf sein.“ Hier führe man engagierte Wahlkämpfe und die FDP setze sich für die Belange der Bürger sehr engagiert ein. Es folgten Grußworte wie die der stellvertretenden Kreisvorsitzenden des Landkreis Vechta, Yvonne Friedrich und Holger Rabbe vom CDU-Ortsverband Barnstorf. Klaus Schmelz von den Grünen schenkte der FDP zum Jubiläum eine Ziege. Nicht vor Ort, aber in Burundi. „Ein meckerndes Allround-Talent“, so Schmelz. Diese Ziege bekomme pro Jahr zwei Zicklein und gewährleiste so die Ernährung einer ganzen Familie. Ein Geschenk, das bei den Anwesenden regen Anklang fand.

Blick auf nächste Wahlen

Die Hauptrednerin der Jubiläumsfeier bezog Suding im Anschluss Stellung zu den Themen Wehrpflicht, Sami A., dem Einwanderungsgesetz und Bildung und wagte sogar einen Blick in die Zukunft im Hinblick auf Neuwahlen. „Wann auch immer diese stattfinden“. Die FDP sehe ihre Aufgabe darin, gute Oppositionsarbeit zu leisten und gleichzeitig die Fühler auszustrecken, welche Koalitionspartner möglich wären.

Während das Fleisch auf dem Grill köstliche Düfte verströmte, die Kinder immer noch ausgelassen das bunte Programm von Nicole und Domingo Peiniger genossen und die Servicekräfte die Gäste mit kühlen Getränken versorgten, begannen bereits die ersten politischen und nichtpolitischen Gespräche an den bunt gemischten Tischen. Für die musikalische Gestaltung der Feier waren Brigitte Sackmaier am Saxofon und Silke Husmann am Klavier zuständig. „Eine schöne Jubiläumsfeier“, so die Pressesprecherin der Barnstorfer Liberalen, Jasmin McLaughlin.

sn