LANDKREIS DIEPHOLZ - Von Anke Seidel. „Wer den Wolf nicht ehrt, ist des Hundes nicht wert“, sagt Hendrik Spiess aus Osnabrück, der mit Ariane Müller aus Bassum eines gemeinsam hat: Beide sind Wolfsbotschafter des Nabu (Naturschutzbund) und erinnern daran, dass der Wolf der Urvater des heute so geschätzten Hundes ist. „Vor dem Wolf braucht niemand Angst zu haben“, sind sich die beiden Wolfsbotschafter einig.

Beide freuen sich darüber, dass jetzt in der Region Diepholz-Oldenburg-Vechta ein zweiter Wolf zweifelsfrei nachgewiesen, weil genetisch bestätigt ist (wir berichteten). Ariane Müller schätzt vor allem, dass dieser Rüde aus der Ueckermünder Heide (Mecklenburg-Vorpommern) und nicht aus der Lüneburger Heide stammt – sprich keine Verwandtschaft mit dem zutraulichen Wolf Kurti besteht.

„Uns war schon vorher klar, dass es einen zweiten Wolf geben muss“, so Ariane Müller. Sie verweist auf die Trittsiegel, die sie gemeinsam mit Hendrik Spiess gefunden hat. Beide verbringen an den Wochenenden viel Zeit im Bereich Barnstorf/Goldenstedt. Einen echten Wolf haben bisher weder Hendrik Spiess noch Ariane Müller zu Gesicht bekommen. Aber sie wollen sich dafür einsetzen, dass dieses Wildtier respektiert und in seinem Lebensraum akzeptiert wird.

„Es ist traurig, dass der genetische Nachweis ausgerechnet am Riss eines Kalbs festgestellt worden ist“, sind sich die beiden Wolfsbotschafter einig. Aber der Mensch müsse lernen, mit dem Wolf zu leben.

Auch Nutztierhalter müssten das – und in Schutzmaßnahmen investieren, die ja auch mit öffentlichen Zuschüssen gefördert würden. Sicherheitsmaßnahmen seien unverzichtbar: „Wir schließen unser Haus oder unser Auto ja auch ab“, formuliert es Ariane Müller.

Sie hat alle Risse des bisherigen Wolfes, der Barnstorfer Fähe, akribisch dokumentiert. Seit 2014 hat es demnach 59 Wolfsrisse gegeben – in einem Gebietsradius von 15 Kilometern um Mäkel (Barnstorf), aber auch etwa fünf Kilometer darüber hinaus. Die Wölfin habe ein rund 200 Quadratkilometer großes Revier, bilanziert die Wolfsbotschafterin.

Nicht ausgeschlossen, dass sich diese Fähe, die genetischen Untersuchungen zufolge aus dem Gatower Rudel stammt, mit dem Wolfsrüden aus der Ueckermünder Heide paart. Wann rechnen die Wolfsbotschafter mit Nachwuchs? „In diesem Jahr im April“, antwortet Spiess. Aber die Sterblichkeit bei den Welpen sei relativ hoch.

Sachlichkeit in der Diskussion ist den Wolfsbotschaftern enorm wichtig: „Wir wollen keine Panikmache.“ Seit 1998 lebe der Wolf wieder in Deutschland, „und seitdem ist kein Mensch durch einen Wolf zu Schaden gekommen“, fügen sie hinzu.

Hendrik Spiess hat recherchiert, dass die Landwirtschaftskammer bundesweit schon im Jahr 2010 rund 90 Millionen Euro für Schutzzäune ausgegeben habe – mit dem Ziel, das Schalenwild von der Straße fernzuhalten. „Ich frage mich: Wo stört da der Wolf?“ Denn der habe das Schalenwild – zum Beispiel Rehe – in seinem Beuteschema. Der Mensch gehöre nicht dazu. Deshalb ist Spiess angesichts der kontroversen Diskussion in der Gesellschaft überzeugt: „Der Wolf wird als Projektionsfläche für politische Auseinandersetzungen benutzt.“

Denn die Ausgaben für Schutzmaßnahmen gegen den Wolf würden in keinem Verhältnis zu den jährlich mehr als fünf Milliarden Euro Agrar-Subventionen für die Landwirtschaft in Deutschland stehen.

„Der Wolf kommt im Zuge eines natürlichen Prozesses aus eigener Kraft heraus zurück in seine ihm angestammten Gebiete in Deutschland“, sagt Hendrik Spiess. „Seine Wanderwege sind Jahrtausende alt und orientieren sich, wie die Wanderwege der meisten Wildtiere, am Magnetsystem der Erde. “

Die Gesellschaft solle ihn „als Bereicherung unserer heimatlichen Landschaften sehen und erneut erlernen, mit ihm zu leben“, wünschen sich die beiden Nabu-Wolfsbotschafter.