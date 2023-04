„Friedhofszeit“ in Barnstorf: Gut besuchte Auftaktveranstaltung

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen von „Dasein“ sind jeden ersten Samstag im Monat an der Barnstorfer Friedhofskapelle. Die erste Auflage der „Friedhofszeit“ war ein Erfolg aus Sicht der Organisatorinnen. © Eva-Maria Konkel

Die erste „Friedhofszeit“ in Barnstorf war gut besucht und zeichnete sich durch Fröhlichkeit statt „ernsten Gesichtern“ aus. Das überraschte auch der Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm so sehr, dass er seine einstudierte Rede kurzerhand über den Haufen warf.

Barnstorf – Trauer ist nicht immer nur mit Traurigkeit verbunden. Diese Erfahrung hat jetzt auch Barnstorfs Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm gemacht. „Ich hatte eine Rede vorbereitet, in der es um Trauer und Traurigkeit geht, und habe erwartet, in ernste Gesichter zu blicken“, sagte er bei der ersten „Friedhofszeit“ des Hospizvereins „Dasein“ Barnstorf/Diepholz an der Friedhofskapelle in Barnstorf. „Doch schon von Weitem konnte ich fröhliches Geplauder und auch Lachen hören.“ Grimm nahm es ganz passend mit Humor: „Das hat mich doch überrascht und meine sorgfältig vorbereitete Rede kann ich jetzt vergessen.“

Für die Koordinatorin und Leiterin des ambulanten Hospizdienstes „Dasein“, Christine Müller-Großpietsch, ging mit der ersten „Friedhofszeit“ ein großer Traum in Erfüllung: „Das ehrenamtliche Team und ich haben ein Ziel, und das lautet: Wir wollen uns bekannt machen.“ Jeden ersten Samstag im Monat bietet der Verein in der Zeit von 15 bis 17 Uhr die „Friedhofszeit“ an. Müller-Großpietsch wisse, dass nicht jeder Trauernde dieses Angebot braucht, doch sollte der Wunsch vorhanden sein, dann seien in der „Friedhofszeit“ immer zwei Mitarbeiterinnen für Gespräche vor Ort.

Oftmals fühlen sich Trauernde von ihren Mitmenschen nicht verstanden, obwohl es alle sicherlich gut meinen, meinte Müller-Großpietsch. Auch seien ständige Wiederholungen der Traurigkeit in den Trauerphasen für viele Freunde und Verwandte nur schwer auszuhalten. Die Folge: „Die Trauernden ziehen sich zurück. Und hier möchten meine ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Heidrun Ötting, Brunhild Koop-Lampe, Silke Gück, Jennifer Fleischer, Ulrike Scharfe, Hella Wehmeyer und Christiane Roth eine Möglichkeit zum Austausch bieten“, erklärte die Koordinatorin.

Als sie vor zwei Jahren die Idee der „Friedhofszeit ihren Mitarbeiterinnen und auch dem Kirchenvorstand vorgestellt hatte, sei sie auf offene Ohren und Türen gestoßen. „Ja, wir mussten nicht lange überzeugt werden“, bestätigte Pastorin Ilka Strehlow und fügte mit einem Lachen hinzu: „Ihr macht die Arbeit, wir finden das gut und stellen dafür sehr gerne unseren Friedhof zur Verfügung.“

Auch der Samtgemeindebürgermeister wisse um die Bedeutung, einen Ort zu haben, an dem man sich mit anderen über den Tod und das Leben austauschen kann. Alexander Grimm begrüßt daher das Engagement des ambulanten Hospizdienstes in Barnstorf.

Vor etwa drei Wochen sagte die Leiterin von „Dasein“ noch, dass „es sicherlich einen Moment brauchen wird“, bis die „Friedhofszeit“ angenommen wird. Die erste Auflage zeigte jedoch, dass dieses Angebot keine Anlaufzeit brauchte: „Die trotz des kalten und nassen Wetters stattliche Anzahl der Besucher bestätigt uns in unserem Vorhaben“, meinte Christiane Müller-Großpietsch. „Es lässt uns mit Freude auf die nächsten ,Friedhofszeiten‘ blicken.“