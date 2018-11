Wenige Tage vor dem Einzug steht das Haus in Flammen

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, hätte die Familie das Weihnachtsfest in ihrem Eigenheim feiern können. Die aufwendige Renovierung war fast abgeschlossen. Erst vor wenigen Wochen wurde noch eine Solaranlage auf dem Dach installiert.

Doch der Traum vom neuen Zuhause platzte in der Nacht zu Dienstag. Durch einen Brand wurde das Gebäude an der Memeler Straße in Barnstorf erheblich beschädigt und somit unbewohnbar gemacht.

Der Hauseigentümer konnte die Sache noch gar nicht richtig glauben, als er gestern Mittag vor seinem zerstörten Wohnhaus stand. Der Dachstuhl verkohlt, Fenster und Türen herausgerissen, Schutt und Asche in den Räumen. Eine Nutzung unmöglich. „Wir hätten nächstes Wochenende einziehen wollen“, berichtete der fassungslos wirkende Familienvater aus Drebber im Gespräch mit dieser Zeitung.

Er hatte das Haus im Februar dieses Jahres erworben und dann im Mai mit der Sanierung begonnen. Freunde und Bekannte hätten bei den mehrmonatigen Arbeiten geholfen. Da wurden viel Zeit, Mühe und Geld investiert. Neben der Renovierung der Räume erfolgte eine neue Dämmung. Auch die Heizung wurde modernisiert. „Es war alles fertig“, schilderte der Eigentümer. Doch dann kam der Anruf, der alles zunichtemachte. In der Nacht zu Dienstag wurde er von der Polizei informiert, dass das Haus in Barnstorf brennt.

Mehrere Notrufe abgesetzt

Mehrere Anwohner der Straße hatten das Feuer kurz nach Mitternacht entdeckt und Notrufe abgesetzt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte habe der Dachstuhl des Wohnhauses bereits lichterloh in Flammen gestanden, berichtete Feuerwehr-Pressewart Klaus Vehlber, der selbst ganz in der Nähe wohnt und somit ebenfalls rasch vor Ort war. Seine Kameraden begannen sofort mit einem Löschangriff.

+ Etwa 60 Feuerwehrkräfte waren bei dem nächtlichen Gebäudebrand in Barnstorf im Einsatz. © Speckmann Der Einsatz hatte gerade begonnen, da kam von der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle in Diepholz die Mitteilung, dass der Brand eines zweiten Hauses in einer Nebenstraße gemeldet worden sei. „Das hat sich aber glücklicherweise nicht bestätigt“, berichtete Ortsbrandmeister Heiko Schmidt.

Während der Erkundung des Wohngebietes habe er vorsichtshalber die nächste Alarmstufe ausgelöst. Somit rückten die Nachbarwehren aus Drentwede, Eydelstedt und Aldorf zur Unterstützung an. Die Wehren Rechtern und Dreeke-Mäkel erhielten ebenfalls eine Alarmierung, blieben aber zunächst auf Abruf an ihren Stützpunkten und brauchten schließlich nicht mehr auszurücken.

Drehleiter frühzeitig angefordert

Die hochmoderne Drehleiter aus Diepholz hatte Einsatzleiter Schmidt schon frühzeitig angefordert. Sie leistete bei dem Löschangriff auf das brennende Wohnhaus an der Memeler Straße wertvolle Dienste. Unter den Augen von Kreisbrandmeister Michael Wessels, Abschnittsleiter Torsten Borgstedt sowie Gemeindebrandmeister Guido Schruth und sein Stellvertreter Jens Kaesemeier waren etwa 60 Feuerwehrkameraden im Einsatz. Sie konnten die komplette Zerstörung des Gebäudes jedoch nicht verhindern.

Die Ortsfeuerwehr Barnstorf rückte am Dienstag gegen 8 Uhr noch einmal in das Wohngebiet aus, um Nachlöscharbeiten vorzunehmen. „Es gab eine ganz leichte Rauchentwicklung im Dachstuhl“, erklärte Schmidt. Hinter ihm und seinen Kameraden lag eine anstrengende Nacht. Die letzten Einsatzkräfte war erst gegen 6.30 Uhr ins Feuerwehrhaus zurückgekehrt. Sie rollten nun noch einmal für eine Stunde die Schläuche aus, um die letzte Gefahr zu bannen.

„Die Schadenshöhe des Brandes wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt“, teilte Polizei-Pressesprecherin Sandra Franke am Morgen nach dem verheerenden Feuer mit. Zur Ursache konnte die Beamtin zu diesem Zeitpunkt noch keine Angaben machen. Der Brandort sei beschlagnahmt, die zuständigen Kollegen von der Polizeiinspektion Diepholz würden die Ermittlungen aufnehmen. Diese könnten mehrere Tage andauern.