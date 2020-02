Um den Weltfrieden zu fördern

Barnstorf - Von Simone Brauns-bömermann. Lina Kappe aus Eydelstedt/Brockmannshausen hat Peru von Norden bis Süden durchquert, sozial engagiert gearbeitet und viel erlebt, sie hatte prägende Begegnungen mit Menschen auf den Straßen, sah überbordenden Tourismus, unberührte Natur und versteckte Ruinen. Sie hat das Phänomen „Machismo“, ein Erdbeben und immer wieder Aha-Momente in ihrem Jahr in Peru erlebt.

Und das kam so: „Nach dem Abitur am Berufsbildungszentrum Dr.-Jürgen-Ulderup in Diepholz, wollte ich raus, weg, weit weg.“ Das war 2018. Das erzählt die 21-Jährige in ihrem Vortrag in der Bibliothek in Barnstorf rund 35 interessierten Zuhörern untermalt von den zahlreichen Bildern.

Eine Freundin war schon in Peru gewesen und Lina fand: „Coole Idee, das macht Du.“ Spanisch hatte sie drei Jahre in der Schule gehabt, richtig lernte sie die Sprache bei der Arbeit, in der Gastfamilie und auf ihren eingestreuten Reisen innerhalb des Auslandjahres. Lina hatte sich bei der Organisation AFS Interkulturelle Begegnungen schlau gemacht und sich für das Freiwilligendienstjahr mit Unterbringung in einer Gastfamilie in der Stadt Chincha beworben. Chincha Alta liegt als Hauptstadt der Provinz Chincha in der Region Ica des südamerikanischen Anden-Staates Peru. Sie liegt etwa 210 Kilometer südlich vom Lima an der Panamericana. „Ich habe in Chincha viel Glück mit meiner Gastfamilie gehabt“, erläutert Lina den Gästen. Sie habe im Projekt „Social Creativo“ mit Kindern und Behinderten gearbeitet.

Fünf Minuten Fußweg von den Gasteltern entfernt lag ihre „Arbeitsstätte“. Weil sie in Barnstorf bereits im Welthaus, im Zirkus Barbarella und in der Arbeit mit Kindern und Menschen aktiv war, war dies kein neues Feld für die Eydelstedterin. „Ich habe mit den Kindern Zirkus gemacht.“

Was sie an dem Grundgedanken und Leitbild der Organisation so beeindruckte, war: „Die Bewegung setzt sich zum Ziel, den Weltfrieden durch Kennenlernen anderer Kulturen zu fördern.“ Dass die Abiturientin, die von sich sagt: „Ich war noch nie richtig und allein weg, höchstens in Dänemark und Holland“ über sich hinaus- wuchs, sah man ihr an. Selbstbewusst und als wenn es ganz normal ist, in ein weit entferntes fremdes Land zu reisen, dort zu arbeiten und spannende, nicht immer ungefährliche Reisen zu unternehmen, beschreibt sie ihren Aufenthalt und die 30 Reise-tage vom unberührteren Norden bis in den Süden Perus.

In Lima war sie angekommen, bereiste später mit ihrer Mutter Andrea, die auf Besuch war, 14 Tage den Süden Perus. In den Norden machte sich Lina allein auf den Weg. Beim Stopp im Regenwald in Moyobamba erlebte sie ein Erdbeben Stärke acht. Überstand alles schadlos und reiste zum 800 Meter hohen Gocta-Wasserfall. „Ich habe viel abgeklappert in Peru, mit Abstecher nach Chile, war höhenkrank und geflasht von dem Türkis der Lagunen wie aus Farbeimern“ fasst sie zusammen. Was sie nie vergessen wird, beantwortet sie so: „In Peru zählt der Tag, das Kollektiv und die Familie.“

In der Pause des Vortrages im Rahmen der Volkshochschule bot Christiane Roth den Gästen einen landestypischen Imbiss. „Das Rezept lieferte Lina, ich kochte nach“ so Roth.