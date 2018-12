Weihnachtsmarkt wird zum tierischen Vergnügen

WOHLSTRECK - Von Simone Brauns-Bömermann. Die einen mögen schlank und rank, die anderen groß und kräftig. Aber auch für Freaks, die sich die dicken, kleinen wünschen, ist auf der Plantage auf dem Hof Reeßing in Wohlstreck der Wunschbaum dabei. Davon haben sich am Wochenende zahlreiche Besucher überzeugen können, die den Kauf des grünen Weihnachtsschmucks mit einem Bummel durch die kleine Budenstadt verknüpften.

Der zweitägige Weihnachtsmarkt entwickelte sich zu einem tierischen Vergnügen. Die lebendige Krippe hinter dem „Alten Viehstall“, dem Mittelpunkt der Hofweihnacht, bestückten zwei Ponys, ein Schaf und ein Gallowayrind. Großen Gefallen fanden die kleinen Gäste auch an den beiden Ponys „Biene“ und „Basra“ des Reitclubs Donstorf-Drentwede, der sich erstmals in das Programm einbrachte.

„Wir dachten, das könnte lustig sein für die Kinder, wenn sie auf dem Rücken der Ponys durch die Plantage reiten“, sagte Reitlehrerin Stephanie Zell, die sich gemeinsam mit Eyleen Budweg um den Nachwuchs kümmerte. Auch der Weihnachtsmann setzte auf vierbeinige Unterstützung. Er kam mit einem Esel, bepackt mit zwei großen Säcken, und ließ sich Gedichte und Lieder vortragen, bevor er den Geschenkesack öffnete. „Ich würde gern ein Lied vortragen“, so ein Junge und stimmte ein „We wish you a merry Christmas“ an.

Das kleine Budenrund erwies sich wieder als beliebter Treffpunkt. Hier tummelten sich nicht nur Eydelstedter. In den Hütten präsentieren sich mehrere Vereine und Institutionen. Die drei Damen aus der Tagespflege „Loger Treff“ boten den Gästen „´nen Haps und ´nen Schnaps“ an. Die Kekse, die ihre Belegschaft gebacken hatte, ähnelten kleinen Kunstwerken. Auch die Basteleien der Senioren waren beeindruckend.

Nebenan bereitete die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Eydelstedt deftige Bratwurst auf ihrem neuen Grill zu. „Die Jugendlichen machen das gerne und in Schichten“, berichtete Betreuer Karsten Mohrmann. Die jungen Blauröcke boten nicht nur Stärkungen für die Besucher an, sondern betätigten sich auch als Parkplatzeinweiser. Steffen Bickert war in dieser Funktion schon in den Vorjahren tätig gewesen und übernahm die Aufgabe wieder gerne.

Als Wiederholungstäter in Grün waren Jürgen Koop und Ralf Eickhoff für den Hegering Barnstorf aus dem Revier Wohlstreck dabei. „Wir bieten Wildgans-Knacker und Mettwurst von der Wildgans an“, berichtete Koop voller Stolz, denn er hatte eine kleine Schlachterei gefunden, die das magere Fleisch zu leckerer Wurst verarbeitet. Der Stand war gut besucht, und auch das Urteil der Tester fiel positiv aus: „Lecker und deftig“. Derweil bot die Familie Bojes Knipp vom Galloway an.

Im „Alten Viehstall“ hatte die Familie Reeßing das Café eingerichtet, umrankt von heimischem Kunsthandwerk, die eine Auswahl an Büchern, Gestecken und anderen Dekorationen anbot. Frank Wünning hatte Postkarten mit Motiven aus der ganzen Welt dabei: „Es wäre schön, wenn wieder mehr Menschen per Hand schreiben würden, vor allem zu Weihnachten“, meinte der viel gereiste Barnstorfer.

Neben den bewährten Angeboten hatten sich die Veranstalter wieder um neue Anreize bemüht. Für den Sonntag hatte Märchenerzählerin Brigitte Sackmaier eine Wanderung durch den bereits von einer dünnen Schneeschicht bedeckten Winterwald angekündigt. Eine neue Idee entwickelten Reiner und Bianca Reeßing bereits mit Blick auf das nächste Jahr, wenn der Markt seinen 20. Geburtstag feiert. Dann könnte es ein Weihnachtsbaumschlagen für Firmen geben: „Als teamstärkendes Event oder einfach als ein tolles Erlebnis.“